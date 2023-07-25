2023-07-25 13:29:46 Dört mevsim doğa tutkunlarını ağırlıyor
Avusturya’da bulunan Kössen kasabası yılın her mevsiminde doğa ve spor tutkunlarını konuk ediyor.
Avusturya’da bulunan Kössen kasabası yılın her mevsiminde doğa ve spor tutkunlarını konuk ediyor.
Avusturya’nın turistik ve hava sporları merkezlerinden biri olan Kössen kasabası, doğa ve spor tutkunlarını her mevsim ağırlıyor.
Yaz aylarında çevresindeki dağ yükseltileri ve vadideki düzlükleri nedeniyle yelken kanat ve yamaç paraşütü uçuşları için güvenli uçuş ve iniş alanları sağlayan kasaba, sporseverleri kendisine çekmeye devam ediyor.
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