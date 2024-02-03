Dört füze projesi için milyar dolarlık imzalar atıldı! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ilan etti: Şimdiden ses getirmeye başladı

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında başlatılan kara füze projelerinin tedarik sözleşmesi imza töreni, SSB Nuri Demirağ Nuri Demirağ Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanı sıra; Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Roket Sanayii ve Ticaret AŞ (ROKETSAN) Genel Müdürü Murat İkinci ve savunma sanayisinin sektör temsilcileri katıldı. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, imzalanan anlaşmalar kapsamında üretilen füzelerin, ordunun imkan ve kabiliyetlerini daha da artıracağına inancının tam olduğunu söyledi. Güler, Türkiye'nin son 20 yılda yerli savunma sanayisinde kapsamlı yatırımları hayata geçirdiğini ve bunun neticelerinin de birer birer alındığını kaydetti. 'GÜÇLÜ BİR SİLAHLI KUVVETLERE SAHİP OLMAMIZ HAYATİ ÖNEME HAİZDİR' Bakan Güler, başta Türkiye'nin yakın coğrafyası olmak üzere tüm dünyada çatışmaların arttığı ve savaşa dönüştüğü bir sürece şahit olduklarını dile getirerek, "Bu kaotik ortam, risk ve tehlikeler, her zamankinden daha öngörülemez hale gelmiştir. Dolayısıyla bu hassas dönemde ülkemizin hakkını ve hukukunu korumak için güçlü bir silahlı kuvvetlere sahip olmamız hayati öneme haizdir. Binlerce yıllık şanlı mazisi ile dünyadaki emsalleri arasında seçkin ve saygın bir konuma sahip olan Kara Kuvvetlerimizi daha modern, daha etkin ve daha güçlü kılmak için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde gayretle sürdürüyoruz" diye konuştu.