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Dört füze projesi için milyar dolarlık imzalar atıldı! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ilan etti: Şimdiden ses getirmeye başladı

2024-02-03 19:48:29
Dört füze projesi için milyar dolarlık imzalar atıldı! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ilan etti: Şimdiden ses getirmeye başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyaçları doğrultusunda meselesi ilgili konuştu. hükümetin aldığı son kararı ve ait bilgisini kamuoyu ile paylaştı. başlatılan 4 füze projesinin seri üretim sözleşmesi imzalandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bu ürünler yurt içi ve sınır ötesinde, başta terörle mücadele olmak üzere yoğun ve kapsamlı faaliyetler icra eden Kara Kuvvetlerimize çok değerli katkılar sağlayacaktır" dedi.

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Foto - Dört füze projesi için milyar dolarlık imzalar atıldı! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ilan etti: Şimdiden ses getirmeye başladı

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından, TSK'nın ihtiyaçları kapsamında başlatılan kara füze projelerinin tedarik sözleşmesi imza töreni, SSB Nuri Demirağ Nuri Demirağ Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanı sıra; Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Roket Sanayii ve Ticaret AŞ (ROKETSAN) Genel Müdürü Murat İkinci ve savunma sanayisinin sektör temsilcileri katıldı. Törende konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, imzalanan anlaşmalar kapsamında üretilen füzelerin, ordunun imkan ve kabiliyetlerini daha da artıracağına inancının tam olduğunu söyledi. Güler, Türkiye'nin son 20 yılda yerli savunma sanayisinde kapsamlı yatırımları hayata geçirdiğini ve bunun neticelerinin de birer birer alındığını kaydetti. 'GÜÇLÜ BİR SİLAHLI KUVVETLERE SAHİP OLMAMIZ HAYATİ ÖNEME HAİZDİR' Bakan Güler, başta Türkiye'nin yakın coğrafyası olmak üzere tüm dünyada çatışmaların arttığı ve savaşa dönüştüğü bir sürece şahit olduklarını dile getirerek, "Bu kaotik ortam, risk ve tehlikeler, her zamankinden daha öngörülemez hale gelmiştir. Dolayısıyla bu hassas dönemde ülkemizin hakkını ve hukukunu korumak için güçlü bir silahlı kuvvetlere sahip olmamız hayati öneme haizdir. Binlerce yıllık şanlı mazisi ile dünyadaki emsalleri arasında seçkin ve saygın bir konuma sahip olan Kara Kuvvetlerimizi daha modern, daha etkin ve daha güçlü kılmak için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde gayretle sürdürüyoruz" diye konuştu.

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Foto - Dört füze projesi için milyar dolarlık imzalar atıldı! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ilan etti: Şimdiden ses getirmeye başladı

'KARA KUVVETLERİMİZE ÇOK DEĞERLİ KATKILAR SAĞLAYACAKTIR' Sürdürülen bu çalışmalar kapsamında, 4 önemli füze sisteminin seri üretim sözleşmesinin imzalandığını ifade eden Güler, "Bu ürünler yurt içi ve sınır ötesinde, başta terörle mücadele olmak üzere yoğun ve kapsamlı faaliyetler icra eden Kara Kuvvetlerimize çok değerli katkılar sağlayacaktır. Her geçen gün ordumuzun envanterine kazandırdığımız tüm bu sistemlerin ne kadar kritik ve gerekli olduğu, savunma ve güvenlik konularının her geçen gün daha fazla emniyet arz ettiği, bu süreçte çok daha iyi anlaşılmaktadır" ifadelerini kullandı. 'ULAŞTIĞIMIZ SEVİYENİN YUKARILARA TAŞINMASI HAYATİ ÖNEME HAİZDİR' Yerli savunma sanayisini, ülke bekasının ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini belirten Güler, "Bu kapsamda, savunma sanayisi ürünlerimizin değişim ve yeniliklere uyum sağlaması, modern teknolojiye entegre bir şekilde geliştirilmesi; üretim, imkan ve kapasitelerinin en üst seviyeye çıkartılması, ayrıca savunma sanayisi alanında istihdam edilecek donanımla ve yeterli sayıda personele sahip olunması, kalıcı ve sürdürülebilir bir kurumsallaşma ile ulaştığımız seviyenin daha da yukarılara taşınması hayati öneme haizdir" dedi.

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Foto - Dört füze projesi için milyar dolarlık imzalar atıldı! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ilan etti: Şimdiden ses getirmeye başladı

'YAPACAK DAHA ÇOK İŞİMİZ VAR' Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise Türk savunma sanayisinin gelişimine değinerek, bu gelişimin uluslararası anlamda dikkat çektiğini kaydetti. Görgün, TSK'nın Türk savunma sanayisi ürünlerini kullanmaktan gurur duyduğunu ve bu durumun da kendileri için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. Savunma sanayisinde yüzde 80'lere ulaşan yerlilik oranının, oluşturulan büyük bir ahenk sonucu olduğunu söyleyen Görgün, "Allah'a şükür biz bunu yakalamış durumdayız. Dünya, bunu gıptayla izler durumda; ama yapacak daha çok işimiz var. Bunun da farkındayız. Biz bir oldukça, birlikte çalıştıkça, bu ahengimizi devam ettirdikçe zaman da bereketlenir, ortaya koyduğumuz kaynaklar da bereketlenir. Yeter ki hepimizin gayreti ve samimiyeti bu ortak hedeflere ulaşmak noktasında olsun" diye konuştu.

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Foto - Dört füze projesi için milyar dolarlık imzalar atıldı! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ilan etti: Şimdiden ses getirmeye başladı

'EN İYİSİNİ YAPACAĞIMIZDAN HİÇ ENDİŞEMİZ YOK' Kritik teknolojilerde aşılması gereken bariyerlerin olduğunu ve bunun için de daha çok çalışmak gerektiğini belirten Görgün, "Birtakım alışılagelmiş yöntemlerin, üretimlerin ve teknolojilerin ötesinde, kutunun dışından bakarak çözüm oluşturmamız gereken çok önemli, ciddi teknik problemler var. Bunları çözmek için de bizim motivasyonumuz, gayretimiz ve bizi sonuna kadar destekleyen Cumhurbaşkanımız var. En iyisini yapacağımızdan hiç endişemiz yok" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Bakan Güler'e Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün tarafından, törende sözleşmesi imzalanan ürünlerden Tayfun füzesinin maketi hediye edildi. Ardından, ürünler için imzalar atıldı. İmzalanan sözleşme ile birlikte, Tayfun füzesinin Blok-1 versiyonu, TRLG-230 füzesi, Sungur hava savunma füze sistemi ve Karaok kısa menzilli tanksavar silahının program çerçevesinde TSK'ya teslimatları gerçekleştirilecek.

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