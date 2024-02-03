Dört füze projesi için milyar dolarlık imzalar atıldı! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ilan etti: Şimdiden ses getirmeye başladı

'KARA KUVVETLERİMİZE ÇOK DEĞERLİ KATKILAR SAĞLAYACAKTIR' Sürdürülen bu çalışmalar kapsamında, 4 önemli füze sisteminin seri üretim sözleşmesinin imzalandığını ifade eden Güler, "Bu ürünler yurt içi ve sınır ötesinde, başta terörle mücadele olmak üzere yoğun ve kapsamlı faaliyetler icra eden Kara Kuvvetlerimize çok değerli katkılar sağlayacaktır. Her geçen gün ordumuzun envanterine kazandırdığımız tüm bu sistemlerin ne kadar kritik ve gerekli olduğu, savunma ve güvenlik konularının her geçen gün daha fazla emniyet arz ettiği, bu süreçte çok daha iyi anlaşılmaktadır" ifadelerini kullandı. 'ULAŞTIĞIMIZ SEVİYENİN YUKARILARA TAŞINMASI HAYATİ ÖNEME HAİZDİR' Yerli savunma sanayisini, ülke bekasının ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini belirten Güler, "Bu kapsamda, savunma sanayisi ürünlerimizin değişim ve yeniliklere uyum sağlaması, modern teknolojiye entegre bir şekilde geliştirilmesi; üretim, imkan ve kapasitelerinin en üst seviyeye çıkartılması, ayrıca savunma sanayisi alanında istihdam edilecek donanımla ve yeterli sayıda personele sahip olunması, kalıcı ve sürdürülebilir bir kurumsallaşma ile ulaştığımız seviyenin daha da yukarılara taşınması hayati öneme haizdir" dedi.