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Ekonomi
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Dondurma deviydi ama iflas etti: Herkes onu ambalajıyla tanıdı, yıllar sonra ortaya çıkan detay şaşırttı

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Dondurma deviydi ama iflas etti: Herkes onu ambalajıyla tanıdı, yıllar sonra ortaya çıkan detay şaşırttı

Sıcak yaz aylarının vazgeçilmez ürünlerinden olan dondurmada ABD'de büyük perakende zincirlerinde satılan Rebel Ice Cream, rakibi Van Leeuwen'in ambalaj tasarımını kasten taklit ettiği gerekçesiyle iflas ile karşı karşıya kaldı. Mahkeme kararından bir ay sonra şirket borçlarını yeniden yapılandırmak için iflas korumaya başvurdu.

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Foto - Dondurma deviydi ama iflas etti: Herkes onu ambalajıyla tanıdı, yıllar sonra ortaya çıkan detay şaşırttı

ABD'de dondurma pazarındaki rekabet mahkeme salonuna taşındı. Büyük perakende zincirlerinde satılan Rebel Creamery, rakibi Van Leeuwen ile yıllardır süren marka ihlali davasını kaybetmesinin ardından iflas korumaya başvurdu.

#2
Foto - Dondurma deviydi ama iflas etti: Herkes onu ambalajıyla tanıdı, yıllar sonra ortaya çıkan detay şaşırttı

Utah merkezli şirket, 14 Ağustos'ta yaptığı başvuruda varlık ve yükümlülüklerinin 10 milyon ile 50 milyon dolar arasında olduğunu bildirirken, şirket aleyhindeki davalar da yeniden yapılandırma süreci kapsamında askıya alındı. 23,8 milyon dolarlık ambalaj davası Rebel Creamery'yi iflas korumasına götüren sürecin merkezinde rakip dondurma üreticisi Van Leeuwen'in açtığı dava bulunuyordu.

#3
Foto - Dondurma deviydi ama iflas etti: Herkes onu ambalajıyla tanıdı, yıllar sonra ortaya çıkan detay şaşırttı

Mahkeme, Rebel'in Van Leeuwen'e ait ürün ambalajını kasten taklit ederek marka haklarını ihlal ettiğine hükmederken iki markanın ürünleri arasında tüketiciler açısından karışıklık yaşandığına ilişkin kanıtlar bulunduğunu belirledi. Rebel'in pastel renklerin kullanıldığı, büyük siyah harflerin öne çıktığı minimalist ambalaj tasarımının Van Leeuwen'in ticari görünümüne fazlasıyla benzediği sonucuna varıldı. Kararla birlikte Rebel'in mevcut ambalajlarını yeniden tasarlamasına ve ihlal kapsamında değerlendirilen ürünlerden elde ettiği 23 milyon 785 bin dolarlık kârı Van Leeuwen'e ödemesine hükmedildi.

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Foto - Dondurma deviydi ama iflas etti: Herkes onu ambalajıyla tanıdı, yıllar sonra ortaya çıkan detay şaşırttı

HERKES ONU ABLAJIYLA TANIDI! Tasarım tartışması yıllar öncesine dayanıyor 2008'de kurulan Van Leeuwen ambalajlarını 2014'te değiştirmiş, 2016'da bugünkü tasarımına geçmişti. Rebel Creamery ise Eylül 2017'de kurulmu, 2018'de market raflarına çıkmıştı. Mahkeme belgelerine göre benzerlik, 2018'in sonları ile 2019'un başlarında bir Van Leeuwen çalışanının dikkatini çekti. Van Leeuwen bunun üzerine Nisan 2021'de Rebel Creamery'ye dava açarak ambalajların değiştirilmesini ve ihlalden elde edilen kazancın kendisine ödenmesini talep etti. Rebel kararı temyize taşıdı Rebel Creamery, mahkemenin 23,8 milyon dolarlık kararını kabul etmedi. Şirket 12 Ağustos'ta karara karşı temyiz başvurusunda bulunurken iki gün sonra da iflas koruma istedi. Pazar 7,4 milyar dolara ulaştı Hukuk mücadelesi, ABD'de dondurma sektörünün büyümeye devam ettiği bir dönemde yaşandı. IBISWorld verilerine göre dondurma dükkanları pazarı, 2025'e kadar geçen beş yılda yüzde 5,8 büyüyerek 7,4 milyar dolara ulaştı. Sektör yalnızca 2025'te yüzde 0,9 büyüdü.

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