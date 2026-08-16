Dondurma deviydi ama iflas etti: Herkes onu ambalajıyla tanıdı, yıllar sonra ortaya çıkan detay şaşırttı

HERKES ONU ABLAJIYLA TANIDI! Tasarım tartışması yıllar öncesine dayanıyor 2008'de kurulan Van Leeuwen ambalajlarını 2014'te değiştirmiş, 2016'da bugünkü tasarımına geçmişti. Rebel Creamery ise Eylül 2017'de kurulmu, 2018'de market raflarına çıkmıştı. Mahkeme belgelerine göre benzerlik, 2018'in sonları ile 2019'un başlarında bir Van Leeuwen çalışanının dikkatini çekti. Van Leeuwen bunun üzerine Nisan 2021'de Rebel Creamery'ye dava açarak ambalajların değiştirilmesini ve ihlalden elde edilen kazancın kendisine ödenmesini talep etti. Rebel kararı temyize taşıdı Rebel Creamery, mahkemenin 23,8 milyon dolarlık kararını kabul etmedi. Şirket 12 Ağustos'ta karara karşı temyiz başvurusunda bulunurken iki gün sonra da iflas koruma istedi. Pazar 7,4 milyar dolara ulaştı Hukuk mücadelesi, ABD'de dondurma sektörünün büyümeye devam ettiği bir dönemde yaşandı. IBISWorld verilerine göre dondurma dükkanları pazarı, 2025'e kadar geçen beş yılda yüzde 5,8 büyüyerek 7,4 milyar dolara ulaştı. Sektör yalnızca 2025'te yüzde 0,9 büyüdü.