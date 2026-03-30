Donanmadan denizlerde robot devrimi! İnsansız filo kurulacak: 20 adet İDA yola çıktı bile

Birleşik Krallık Kraliyet Donanması, 12.3 milyon sterlinlik sözleşme ile Kraken Technology Group şirketinden 20 adet insansız deniz aracı tedarik edecek. Kraliyet Donanmasından yapılan açıklamaya göre bahse konu platformlar, gelecekteki operasyonlar için test edilecek. 20 adetten oluşacak bu filo; operasyon, eğitim ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere Coastal Forces Squadron ve 47 Commando Royal Marines tarafından kullanılacak. Bu faaliyetler, otonom ve insansız teknolojilerin gelecekte daha geniş kullanımına temel oluşturmayı amaçlıyor.