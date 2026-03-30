Donanmadan denizlerde robot devrimi! İnsansız filo kurulacak: 20 adet İDA yola çıktı bile
Birleşik Krallık Kraliyet Donanması, Kraken Technology Group ile imzaladığı 12.3 milyon sterlinlik anlaşmayla 20 adet son teknoloji insansız deniz aracını (İDA) filosuna katıyor. "Project Beehive" adı verilen program kapsamında tedarik edilen bu otonom araçlar, Kraliyet Deniz Piyadeleri tarafından eğitim ve operasyonel doğrulama faaliyetlerinde kullanılacak. Geleneksel gemilerin insansız araçlarla birlikte görev yaptığı bir "Hibrit Donanma" modeline geçişi hızlandıran bu hamle, Birleşik Krallık’ın denizcilik inovasyonunda savaş etkinliğini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.