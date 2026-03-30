  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
İbn-i Sina öneriyor! Akciğerlerin doğal süpürgesi: Doğal öksürük şurubu meğer bu baharatmış! İlaçlardan daha etkili: Soğuk havalarda bol bol tüketin! Apar topar harekete geçtiler! Türkiye’ye sürekli kafa tutan Yunanistan’dan dikkat çeken İHA ve SİHA kararı Avrupa'dan çifte takdir: Seddülbahir Kalesi uluslararası arenanın gündeminde... Donanmadan denizlerde robot devrimi! İnsansız filo kurulacak: 20 adet İDA yola çıktı bile “Gerekirse Türkiye’yi havaya uçururuz” diyen Hindistan’da şaşırtan gelişme! Modi resmen apışıp kaldı Balkan Savaşları’nın izleri yok oluyor! Edirne’de tarihin acı sayfaları toprağa karışıyor! Dünyanın peşine düştüğü Türkiye'nin tarım devinden kötü haber maalesef geldi Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri açıklandı! Göklerde tarih yazan Türkiye devleri ezip geçti Orta doğu yangın yeri: Arap ülkesi 39 adet F-16 alacak!
Dünya
6
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Donanmadan denizlerde robot devrimi! İnsansız filo kurulacak: 20 adet İDA yola çıktı bile

Birleşik Krallık Kraliyet Donanması, Kraken Technology Group ile imzaladığı 12.3 milyon sterlinlik anlaşmayla 20 adet son teknoloji insansız deniz aracını (İDA) filosuna katıyor. "Project Beehive" adı verilen program kapsamında tedarik edilen bu otonom araçlar, Kraliyet Deniz Piyadeleri tarafından eğitim ve operasyonel doğrulama faaliyetlerinde kullanılacak. Geleneksel gemilerin insansız araçlarla birlikte görev yaptığı bir "Hibrit Donanma" modeline geçişi hızlandıran bu hamle, Birleşik Krallık’ın denizcilik inovasyonunda savaş etkinliğini bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

#1
Birleşik Krallık Kraliyet Donanması, 12.3 milyon sterlinlik sözleşme ile Kraken Technology Group şirketinden 20 adet insansız deniz aracı tedarik edecek. Kraliyet Donanmasından yapılan açıklamaya göre bahse konu platformlar, gelecekteki operasyonlar için test edilecek. 20 adetten oluşacak bu filo; operasyon, eğitim ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere Coastal Forces Squadron ve 47 Commando Royal Marines tarafından kullanılacak. Bu faaliyetler, otonom ve insansız teknolojilerin gelecekte daha geniş kullanımına temel oluşturmayı amaçlıyor.

#2
Konu hakkında Kraliyet Donanmasından Koramiral Paul Beattie, “Kraliyet Donanması’nın insansız deniz araçlarına yaptığı yatırım, Hibrit Donanma yolculuğumuzda önemli bir dönüm noktasıdır. En ileri otonom teknolojileri mevcut kabiliyetlerimizle entegre ederek kuvvetlerimizin denizcilik inovasyonu ve savaş etkinliği açısından ön saflarda kalmasını sağlıyoruz.” açıklamasında bulundu. Kraliyet Donanması’ndan yapılan açıklamaya göre bu gelişme, Kraliyet Donanması’nın geleneksel gemilerin insansız deniz araçları, diğer otonom ekipmanlar ve dronlarla birlikte görev yaptığı bir ‘Hibrit Donanma’ modeline geçiş sürecini hızlandırma kararıyla da örtüşüyor.

#3
Keza bu tedarik, Kraliyet Donanması’nın ‘Project Beehive’ adını verdikleri programının bir parçası. Program, gelecekteki Hibrit Donanma teknolojileri için bir test ve doğrulama platformu sağlayacak. Beehive kabiliyeti, halihazırda kullanılan mayın avlama sistemi gibi mevcut insanlı ve insansız sistemlerle birlikte çalışacak. Kraliyet Donanması’ndan Kaptan Adam Ballard, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

#4
“Project Beehive, Kraliyet Donanması’nın Hibrit Donanma yolculuğunda heyecan verici bir adımdır. ‘Disruptive Capabilities’ ekibimizin yürüttüğü deneysel çalışmaların sonuçlarını doğrudan operasyonlara taşıyarak yeni teknolojileri hızla benimseyebilme yeteneğimizi gösteriyor. Kraken tarafından üretilen İDA’lar, yeni kabiliyetlerin hızlı şekilde entegre edilmesine imkân tanıyan açık mimariye sahip olacak.

#5
Bu da rakiplerimize karşı savaş üstünlüğümüzü korumamızı sağlayacak. Kraliyet Donanması ve Kraliyet Deniz Piyadeleri personeli hâlihazırda eğitim alıyor. Önümüzdeki birkaç ay içinde son derece yetenekli bir insansız deniz aracı operasyonel hâle gelecek.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23