Dünya
Donald Trump'ın dünyası başına yıkılacak! Bunu hiç beklemiyordu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Donald Trump'ın dünyası başına yıkılacak! Bunu hiç beklemiyordu

İsrail ile birlikte İran'a savaş açan ve dünyayı büyük bir karanlığa götüren ABD Başkanı Donald Trump son anketlerde beklemediği bir sonuçla karşılaştı.

Foto - Donald Trump'ın dünyası başına yıkılacak! Bunu hiç beklemiyordu

ABD'de yapılan bir ankette, katılımcıların yüzde 62'si, Başkan Donald Trump'ın performansından memnun olmadığını belirtti. Massachusetts Amherst Üniversitesi tarafından yapılan anket kapsamında, 20-25 Mart tarihlerinde 1000 yetişkine Trump'ın performansı ve İran politikasına yönelik sorular soruldu.

Foto - Donald Trump'ın dünyası başına yıkılacak! Bunu hiç beklemiyordu

Ankette, ABD'lilerin yüzde 33'ünün Trump'ın Başkanlık performansını "onayladığı", yüzde 62'sinin ise Trump'ın Başkanlık performansından "memnun olmadığı" ortaya konuldu. Katılımcıların sadece yüzde 29'unun Trump'ın İran'a yönelik saldırılarına "destek verdiği" kaydedilen ankette, ABD'lilerin yüzde 63'ünün ise Trump'ın İran'la ilgili tutumunu "onaylamadığı" belirlendi.

Foto - Donald Trump'ın dünyası başına yıkılacak! Bunu hiç beklemiyordu

Ankette, katılımcıların yüzde 24'ü Trump'ın enflasyon konusunda "iyi bir iş çıkardığını" ifade ederken, yüzde 71'i ise Başkan'ın bu alandaki performansını "pek iyi değil" veya "hiç iyi değil" diye nitelendirdi.

Foto - Donald Trump'ın dünyası başına yıkılacak! Bunu hiç beklemiyordu

Katılımcıların yüzde 33'ünün kendisini "Amerika'yı Yeniden Büyük Yapalım" (MAGA) mottosu ile "kısmen" ya da "güçlü şekilde" ilişkilendirdiği aktarılan ankette, bu oranın Cumhuriyetçiler arasında yüzde 77, Demokratlar arasında ise yüzde 4 olduğu tespit edildi.

Foto - Donald Trump'ın dünyası başına yıkılacak! Bunu hiç beklemiyordu

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, dönemin İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

