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Donald Trump çılgına döndü: Düşmana yardım ettiniz

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Donald Trump çılgına döndü: Düşmana yardım ettiniz

Ortadoğu'yu İsrail ile birbirine katan ABD Başkanı Donald Trump, Senato'nun aldığı son karara tepki göstererek, "Düşmana yardım ettiniz' ifadesini kullandı.

#1
Foto - Donald Trump çılgına döndü: Düşmana yardım ettiniz

Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, İran'ın baskı altında olduğunu savundu. Trump, "İran'ı köşeye sıkıştırmıştım, düşmeye hazırdı. Bize neredeyse her şeyi vermeye hazırdı ve onlarca yıl sonra ilk kez ABD'ye ve Başkanı'na, yani bana, büyük saygı duyuyordu" ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Donald Trump çılgına döndü: Düşmana yardım ettiniz

ABD Senatosu'nun savaş yetkileri oylamasını "kötü zamanlanmış ve anlamsız" olarak nitelendiren Trump, kararın İran'a yanlış mesaj verdiğini öne sürdü. Trump, Senato'nun bu adımla "dünyanın bir numaralı terör destekçisi" olarak nitelediği İran'a, ABD'nin kendisine karşı yürütülen politikadan rahatsız olduğu mesajını verdiğini savundu.

#3
Foto - Donald Trump çılgına döndü: Düşmana yardım ettiniz

Trump, açıklamasında Senato'daki oylamayı sert sözlerle eleştirerek, kararın kendisine "durması gerektiği" yönünde mesaj verdiğini söyledi. Bu durumun İran'a avantaj sağladığını iddia eden Trump, senatörlerin "düşmana yardım ve destek sağladığını" öne sürdü.

#4
Foto - Donald Trump çılgına döndü: Düşmana yardım ettiniz

Karara destek veren dört Cumhuriyetçi senatörü de hedef alan Trump, bu isimlerin Demokratlarla birlikte hareket ettiğini belirtti. Trump, İranlı yetkililerin de oylamanın ardından ekibine "Bu ne anlama geliyor?" diye sorduğunu ileri sürdü. Trump, "Bu senatörler işimi daha da zorlaştırdı. Ancak bunu bir şekilde başaracağım çünkü ben her zaman başarırım" dedi.

#5
Foto - Donald Trump çılgına döndü: Düşmana yardım ettiniz

ABD Senatosu, daha önce Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyonlarını sınırlandırmayı amaçlayan savaş yetkileri tasarısını kabul etmişti. Karar, Cumhuriyetçi senatörlerden gelen destekle Senato'dan geçmiş ve Trump'ın İran politikasına yönelik Kongre'deki rahatsızlığı ortaya koymuştu.

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