Donald Trump çılgına döndü: Düşmana yardım ettiniz

Karara destek veren dört Cumhuriyetçi senatörü de hedef alan Trump, bu isimlerin Demokratlarla birlikte hareket ettiğini belirtti. Trump, İranlı yetkililerin de oylamanın ardından ekibine "Bu ne anlama geliyor?" diye sorduğunu ileri sürdü. Trump, "Bu senatörler işimi daha da zorlaştırdı. Ancak bunu bir şekilde başaracağım çünkü ben her zaman başarırım" dedi.