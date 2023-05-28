Dolu meyve ağaçlarını vurdu

Denizli’nin Çameli ilçesinde 15 gün önce milyonlarca liralık hasara neden olan şiddetli dolu yağışı, aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Meteorolojinin de günler öncesinden uyardığı dolu yağışı, bu kez Honaz ve Kale ilçelerinde yüzünü gösterdi. Günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyen dolu yağışı, başta kiraz ve kayısı bahçeleri olmak üzere etkili arazilerde hasara neden oldu.