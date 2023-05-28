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Dolu meyve ağaçlarını vurdu

2023-05-28 15:47:29
Dolu meyve ağaçlarını vurdu

Dolu sebebiyle kiraz ihracatının önemli merkezi Honaz’da yüzde 50’ye yakın zarar oluştu.

#1
Foto - Dolu meyve ağaçlarını vurdu

Denizli’de son 15 gündür aralıklarla etkili olan dolu yağışı, bu kez Honaz ve Kale’deki kiraz ve kayısı bahçelerini vurdu. Kiraz ihracatının önemli merkezi Honaz’da, yüzde 50’ye yakın zarar oluştuğu iddia edildi.

#2
Foto - Dolu meyve ağaçlarını vurdu

Denizli’nin Çameli ilçesinde 15 gün önce milyonlarca liralık hasara neden olan şiddetli dolu yağışı, aralıklarla etkili olmaya devam ediyor. Meteorolojinin de günler öncesinden uyardığı dolu yağışı, bu kez Honaz ve Kale ilçelerinde yüzünü gösterdi. Günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyen dolu yağışı, başta kiraz ve kayısı bahçeleri olmak üzere etkili arazilerde hasara neden oldu.

#3
Foto - Dolu meyve ağaçlarını vurdu

Kiraz ihracatının önemli bir merkezi olan Honaz’da yaşanan dolu afetinin ardından Tarım ve Orman İlçe Müdürü Emre Aşkın ve Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, teknik personellerle birlikte dolu yağışı sonrası oluşan zararın belirlenmesi için yerinde incelemelerde bulundu. Hasar tespit çalışmalarının en kısa sürede tamamlanıp, gerekli mercilere iletileceği bildirildi.

#4
Foto - Dolu meyve ağaçlarını vurdu

Hasat sezonuna sayılı günler kala yaşanan dolu afetinin büyük zarar oluşturduğunu belirten Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, “Honaz ilçemizde meydana gelen dolu yağışından etkilenen tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk tespitlerimizi göre ilçemizdeki kiraz üretiminde yüzde 50’ye kanın bir zarar oluştu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli olarak hasar için gerekli tespitler yapılacaktır. Hasar tespit çalışmaları en kısa sürede tamamlanıp gerekli mercilere iletilecektir. Allah bizleri bu gibi afetlerden muhafaza eylesin. Bütün çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

#5
Foto - Dolu meyve ağaçlarını vurdu

#6
Foto - Dolu meyve ağaçlarını vurdu

#7
Foto - Dolu meyve ağaçlarını vurdu

#8
Foto - Dolu meyve ağaçlarını vurdu

#9
Foto - Dolu meyve ağaçlarını vurdu

#10
Foto - Dolu meyve ağaçlarını vurdu

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