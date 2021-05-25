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Dolu birden bastırdı! Sağanak sele neden oldu

2021-05-25 17:26:34
Dolu birden bastırdı! Sağanak sele neden oldu

Doğu illerinde etkili olan yağış Mayıs ayında ilginç görüntülerin oluşmasına neden oldu.

#1
Foto - Erzurum'da dolu, Ağrı, Kars ve Iğdır'da sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Erzurum'da aniden bastıran dolunun ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kısa süreli yağış nedeniyle bazı bölgelerde küçük su birikintileri oluştu.

Erzurum'da dolu, Ağrı, Kars ve Iğdır'da sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Erzurum'da aniden bastıran dolunun ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kısa süreli yağış nedeniyle bazı bölgelerde küçük su birikintileri oluştu.

#2
Foto - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde sağanak etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerine sığındı. Sağanak nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluştu.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde sağanak etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerine sığındı. Sağanak nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluştu.

#3
Foto - Iğdır'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı. Eski altyapı sisteminden kaynaklanan su birikintilerinin tahliyesi için belediye ekipleri çalışma başlattı.

Iğdır'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı. Eski altyapı sisteminden kaynaklanan su birikintilerinin tahliyesi için belediye ekipleri çalışma başlattı.

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