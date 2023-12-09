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Spor
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Dolmabahçe'de kritik derbi: İşte muhtemel 11'ler: Kadro'da ciddi eksik...

2023-12-09 13:57:56
Dolmabahçe'de kritik derbi: İşte muhtemel 11'ler: Kadro'da ciddi eksik...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Türk futbolunun iki devi Beşiktaş ve Fenerbahçe, 99 yıllık rekabette 358. kez karşılaşıyor. Kartal, kazanıp yarıştaki iddiasını sürdürmeyi; Kanarya ise liderlik koltuğunu korumayı hedefliyor. Dev karşılaşma öncesi iki takımdaki son durumlar netleşirken, iki teknik adam da kadroda flaş kararlara imza attı. İşte dev derbinin ilk 11'leri...

#1
Foto - Dolmabahçe'de kritik derbi: İşte muhtemel 11'ler: Kadro'da ciddi eksik...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Türk futbolunun iki devi Beşiktaş ve Fenerbahçe, 99 yıllık rekabette 358. kez karşılaşıyor. Kartal, kazanıp yarıştaki iddiasını sürdürmeyi; Kanarya ise liderlik koltuğunu korumayı hedefliyor. Dev karşılaşma öncesi iki takımdaki son durumlar netleşirken, iki teknik adam da kadroda flaş kararlara imza attı. İşte dev derbinin ilk 11'leri...

#2
Foto - Dolmabahçe'de kritik derbi: İşte muhtemel 11'ler: Kadro'da ciddi eksik...

1-A.Gücü deplasmanından beraberlikle dönen Beşiktaş'ta futbolcular, mental olarak iyi noktada değildi. Rıza Çalımbay, hafta boyunca teknik-taktik konular dışında bu noktaya da eğildi.

#3
Foto - Dolmabahçe'de kritik derbi: İşte muhtemel 11'ler: Kadro'da ciddi eksik...

2-Yeni yönetimde yer alan Feyyaz Uçar ile futbol koordinatörü Samet Aybaba'nın tesislere gidip varlığını hissettirmeleri, futbolcuları olumlu yönde etkiledi.

#4
Foto - Dolmabahçe'de kritik derbi: İşte muhtemel 11'ler: Kadro'da ciddi eksik...

3-Sakatlıkları bulunan Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana takıma dönen isimler oldu. 3 oyuncunun dönüşü, kadro sıkıntısı yaşayan teknik heyeti biraz olsun rahatlattı.

#5
Foto - Dolmabahçe'de kritik derbi: İşte muhtemel 11'ler: Kadro'da ciddi eksik...

4-Omar Colley'nin antrenmanda dizinden burkulma yaşaması, planları sekteye uğrattı. İlk 11'de Necip Uysal ile birlikte oynatılması düşünülen tecrübeli stoperle ilgili bugün karar verilecek ancak yerine Eric Bailly'nin oynama ihtimali daha yüksek.

#6
Foto - Dolmabahçe'de kritik derbi: İşte muhtemel 11'ler: Kadro'da ciddi eksik...

5-Siyah-beyazlılarda özellikle bek noktasında problem yaşanıyor. Rosier ve Masuaku, derbinin kadrosunda yok. Yerlerine Onur Bulut ve Umut Meraş'ın sahaya çıkması bekleniyor.

#7
Foto - Dolmabahçe'de kritik derbi: İşte muhtemel 11'ler: Kadro'da ciddi eksik...

6-Alex Oxlade-Chamberlain'in bu kez 11'de olması bekleniyor. İngiliz yıldızın, Gedson Fernandes ile birlikte merkezi tutması, arkalarında ise Salih Uçan'ın oynaması planlanıyor.

#8
Foto - Dolmabahçe'de kritik derbi: İşte muhtemel 11'ler: Kadro'da ciddi eksik...

7-Rıza Çalımbay'ın, Ankaragücü maçında sahaya çıkan Bakhtiyor, Aboubakar ve Muleka üçlüsünü bozacağı belirtildi. Solda Rebic'in 11'de oynama ihtimali, Cenk'in önünde görülüyor.

#9
Foto - Dolmabahçe'de kritik derbi: İşte muhtemel 11'ler: Kadro'da ciddi eksik...

8-Çalımbay, özellikle rakibin merkez gücüne dikkat çekerken burada kontrollü, baskılı, ısıran bir futbol oynayarak karşılık vermeleri gerektiğini öğrencilerine aktardı.

#10
Foto - Dolmabahçe'de kritik derbi: İşte muhtemel 11'ler: Kadro'da ciddi eksik...

9-F.Bahçe'nin özellikle sağ bek, sağ stoper bölgesinde savunma problemleri yaşaması dikkat çekilen konulardan biri oldu. Sol iç koridorda oynayacak Fernandes'in buraya yaklaşarak hücuma katkı vermesi istendi.

#11
Foto - Dolmabahçe'de kritik derbi: İşte muhtemel 11'ler: Kadro'da ciddi eksik...

10-Fenerbahçe'nin ön alan baskısındaki başarılı futboluna dikkat çekilerek, savunma oyuncularından risksiz, gerektiğinde çizgideki isimlere uzun pas opsiyonu kullanarak ileri çıkmaları istendi.

#12
Foto - Dolmabahçe'de kritik derbi: İşte muhtemel 11'ler: Kadro'da ciddi eksik...

1-Nordsjaelland'a karşı alınan 6-1'lik yenilginin ardından teknik heyet ve oyunculara moral aşılayan Başkan Ali Koç, "Derbinin önemini ve ciddiyetini yabancı futbolculara da anlatın" dedi.

#13
Foto - Dolmabahçe'de kritik derbi: İşte muhtemel 11'ler: Kadro'da ciddi eksik...

2-Sivasspor'a karşı Miguel Crespo'yu orta alanda oynatan İsmail Kartal, derbide İsmail Yüksek'e şans verecek. Fred ile olan uyumuna güvenilen Yüksek'ten, orta sahada presi 90 dakika sürdürmesi istendi.

#14
Foto - Dolmabahçe'de kritik derbi: İşte muhtemel 11'ler: Kadro'da ciddi eksik...

3-Kartal, Djiku'yu ilk 11'de düşünürken Serdar Aziz'i önümüzdeki haftalarda değerlendirecek. Samet Akaydın'ın, Djiku'nun yanında forma giymesi bekleniyor. Jayden Oosterwolde ise kulübeye çekilecek.

#15
Foto - Dolmabahçe'de kritik derbi: İşte muhtemel 11'ler: Kadro'da ciddi eksik...

4-Deneyimli teknik direktör, tüm planlarını Fred üzerinden yaptı. Ferdi- Tadic-Fred üçlüsü geriden oyunu kurarken sol kenarı tercih edecek. Ferdi'nin bindirmesiyle Tadic merkeze yaklaşacak. Fred ise savunma arkasına atacağı toplarla arkadaşlarını pozisyona sokacak.

#16
Foto - Dolmabahçe'de kritik derbi: İşte muhtemel 11'ler: Kadro'da ciddi eksik...

5-F.Bahçe, Dolmabahçe'ye 5 yıl sonra taraftarının desteğini de arkasına alarak gidecek. Tüpraş Stadı'ndaki derbiyi 1814 sarı-lacivertli taraftar tribünden izleyecek.

#17
Foto - Dolmabahçe'de kritik derbi: İşte muhtemel 11'ler: Kadro'da ciddi eksik...

6-Kanarya'da sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ve Miha Zajc forma giyemeyecek. Mert Hakan Yandaş'ın ise maç eksiği bulunuyor.

#18
Foto - Dolmabahçe'de kritik derbi: İşte muhtemel 11'ler: Kadro'da ciddi eksik...

7-Edin Dzeko, sık sık kenarlara ve ceza alanının dışına kadar gelmeye derbide de devam edecek. Sırtı dönük oynayacak olan yıldız, tehlikeli yerlerden de frikik kazanmaya çalışacak. Ayrıca 37 yaşındaki isim, Szymanski ve İrfan Can Kahveci ikilisine yakın oynayarak pas bağlantılarını güçlendirecek.

#19
Foto - Dolmabahçe'de kritik derbi: İşte muhtemel 11'ler: Kadro'da ciddi eksik...

8-Fred ve İsmail Yüksek'e geride savunma yönünde güvenen İsmail Kartal, Szymanski'ye derin koşu görevini verdi. Tadic ve Fred'in gözleri sürekli olarak Szymanski'yi arayacak.

#20
Foto - Dolmabahçe'de kritik derbi: İşte muhtemel 11'ler: Kadro'da ciddi eksik...

9-Beşiktaş karşısında İsmail Kartal'ın kulübesi de güçlü olacak. Hazır durumda olan oyuncuları Oosterwolde, King, Kent, Cengiz Ünder, Emre Mor ve Batshuayi gibi isimler Kartal'dan forma bekleyecek.

#21
Foto - Dolmabahçe'de kritik derbi: İşte muhtemel 11'ler: Kadro'da ciddi eksik...

10-Kart konusunda talebelerini uyaran Kartal, İsmail Yüksek ile özel bir görüşme yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, zaman zaman basit kartlar gören Yüksek'ten daha sakin olmasını istedi.

#22
Foto - Dolmabahçe'de kritik derbi: İşte muhtemel 11'ler: Kadro'da ciddi eksik...

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarında sık sık oyuncuları ile toplantı yaptı. Deneyimli çalıştırıcının talebelerine, "Kesinlikle rehavete kapılmak yok. Kazanmak istiyorsak sahada 90 dakika boyunca mücadeleyi elden bırakmamalıyız. Rakibimizin çok sayıda sakat oyuncusunun olması bizi ilgilendirmiyor. Futbolumuza odaklanalım yeter. Galibiyetin anahtarı tam konsantrasyonda yatıyor. Hepinize güveniyorum, işimizi en iyi şekilde yaparsak, üç puanı almak çok zor olmaz" dediği öğrenildi.

#23
Foto - Dolmabahçe'de kritik derbi: İşte muhtemel 11'ler: Kadro'da ciddi eksik...

F.Bahçe'yi bu sezon sırtında taşıyan futbolcuların başında gelen Edin Dzeko, dev derbiye rekor için çıkıyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 13 kez ağları sarsan Bosnalı forvet, 1 gol daha bulması durumunda geçen dönemde İnter'de sezon boyunca ulaştığı rakama (14) daha ilk yarı performansıyla erişecek. Aynı zamanda ligde de 12 gole ulaşıp, tekrar İcardi'yi yakalayacak.

#24
Foto - Dolmabahçe'de kritik derbi: İşte muhtemel 11'ler: Kadro'da ciddi eksik...

MUHTEMEL 11'LER Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Bailly, Umut, Salih, Chamberlain, Gedson, Muleka, Rebic, Aboubakar Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Ferdi, Fred, İsmail, Tadic, Szymanski, İrfan Can, Dzeko

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