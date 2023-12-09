2023-12-09 13:57:56 Dolmabahçe'de kritik derbi: İşte muhtemel 11'ler: Kadro'da ciddi eksik...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Türk futbolunun iki devi Beşiktaş ve Fenerbahçe, 99 yıllık rekabette 358. kez karşılaşıyor. Kartal, kazanıp yarıştaki iddiasını sürdürmeyi; Kanarya ise liderlik koltuğunu korumayı hedefliyor. Dev karşılaşma öncesi iki takımdaki son durumlar netleşirken, iki teknik adam da kadroda flaş kararlara imza attı. İşte dev derbinin ilk 11'leri...