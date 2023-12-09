Dolmabahçe'de kritik derbi: İşte muhtemel 11'ler: Kadro'da ciddi eksik...

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarında sık sık oyuncuları ile toplantı yaptı. Deneyimli çalıştırıcının talebelerine, "Kesinlikle rehavete kapılmak yok. Kazanmak istiyorsak sahada 90 dakika boyunca mücadeleyi elden bırakmamalıyız. Rakibimizin çok sayıda sakat oyuncusunun olması bizi ilgilendirmiyor. Futbolumuza odaklanalım yeter. Galibiyetin anahtarı tam konsantrasyonda yatıyor. Hepinize güveniyorum, işimizi en iyi şekilde yaparsak, üç puanı almak çok zor olmaz" dediği öğrenildi.