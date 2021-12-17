Dolara kaça çıktı? Dolar bugün ne kadar? 17 Aralık 2021 dolar, euro, sterlin anlık döviz kuru fiyatı!

Dolar kuru fiyatları ne kadar oldu bugün? Merkez Bankası faiz indirimi sonrası dolar kuru ne kadar olacak? sorusu yatırımcı tarafından merak ediliyordu. Asgari ücrete yapılan sevindirici zam sonrası dolar kurunun asgari ücret zammına ne tepki vereceği bir hayli araştırılırken, dövizdeki yükseliş de sürüyor. Dolar kuru bugün yine rekorları kırdı. Peki dolar ne kadar? Dolar ne kadar oldu? Dolar kuru bugün ne kadar? Dolar ne kadar çıktı? Dolar kaça çıktı? Euro ne kadar oldu? İşte 17 Aralık dolar, euro, sterlin, riyal güncel fiyatı.