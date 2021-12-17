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Ekonomi
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Dolara kaça çıktı? Dolar bugün ne kadar? 17 Aralık 2021 dolar, euro, sterlin anlık döviz kuru fiyatı!

2021-12-17 09:50:36
Dolara kaça çıktı? Dolar bugün ne kadar? 17 Aralık 2021 dolar, euro, sterlin anlık döviz kuru fiyatı!

Dolar kuru fiyatları ne kadar oldu bugün? Merkez Bankası faiz indirimi sonrası dolar kuru ne kadar olacak? sorusu yatırımcı tarafından merak ediliyordu. Asgari ücrete yapılan sevindirici zam sonrası dolar kurunun asgari ücret zammına ne tepki vereceği bir hayli araştırılırken, dövizdeki yükseliş de sürüyor. Dolar kuru bugün yine rekorları kırdı. Peki dolar ne kadar? Dolar ne kadar oldu? Dolar kuru bugün ne kadar? Dolar ne kadar çıktı? Dolar kaça çıktı? Euro ne kadar oldu? İşte 17 Aralık dolar, euro, sterlin, riyal güncel fiyatı.

#1
Foto - Merkez Bankası kararı sonrası döviz kurlarında yeni zirve sürekli yükseliyor. Faiz indirim kararının ardından dün dolar 15,74'ü, euro ise 17,84'ü görmüştü. 17 Aralık cuma gününe ise dolar aldı başını gitti. Haftanın son iş gününde oklar yukarı doğru. Dolar 15.68 lira ile başlarken euro ise 17,81 liradan açılışı yaparken, dolar kuru birden ateşi çıkarak bir hayli yükseldi. Peki dolar bugün ne kadar? Dolar kaç lira oldu? Dolar ne kadar yükseldi? Euro ne kadar oldu? İşte 17 Aralık 2021 Cuma dolar kuru anlık fiyatları.

Merkez Bankası kararı sonrası döviz kurlarında yeni zirve sürekli yükseliyor. Faiz indirim kararının ardından dün dolar 15,74'ü, euro ise 17,84'ü görmüştü. 17 Aralık cuma gününe ise dolar aldı başını gitti. Haftanın son iş gününde oklar yukarı doğru. Dolar 15.68 lira ile başlarken euro ise 17,81 liradan açılışı yaparken, dolar kuru birden ateşi çıkarak bir hayli yükseldi. Peki dolar bugün ne kadar? Dolar kaç lira oldu? Dolar ne kadar yükseldi? Euro ne kadar oldu? İşte 17 Aralık 2021 Cuma dolar kuru anlık fiyatları.

#2
Foto - Dolar ne kadar? Dolar alış fiyatı 16,0492 TL, Dolar satış fiyatı 16,0910 TL,

Dolar ne kadar? Dolar alış fiyatı 16,0492 TL, Dolar satış fiyatı 16,0910 TL,

#3
Foto - Euro ne kadar? Euro alış fiyatı 18,2012 TL, Euro satış fiyatı 18,2714 TL,

Euro ne kadar? Euro alış fiyatı 18,2012 TL, Euro satış fiyatı 18,2714 TL,

#4
Foto - Sterlin ne kadar? Sterlin alış fiyatı 21,3957 TL, Sterlin satış fiyatı 21,4746 TL,

Sterlin ne kadar? Sterlin alış fiyatı 21,3957 TL, Sterlin satış fiyatı 21,4746 TL,

#5
Foto - İsviçre Frangı ne kadar? İsviçre Frangı alış fiyatı 17,5668 TL, İsviçre Frangı satış fiyatı 17,6207 TL,

İsviçre Frangı ne kadar? İsviçre Frangı alış fiyatı 17,5668 TL, İsviçre Frangı satış fiyatı 17,6207 TL,

#6
Foto - Riyal ne kadar? Riyal alış fiyatı 4,2916 TL, Riyal satış fiyatı 4,3132 TL,

Riyal ne kadar? Riyal alış fiyatı 4,2916 TL, Riyal satış fiyatı 4,3132 TL,

#7
Foto - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,01 artışla 2.184,05 puana yükseldi. Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) Mart 2022'de sona ereceğini teyit etti Öte yandan Amerikan Merkez Bankası (Fed) dün yapılan açıklamalara göre para musluğunu daha da kısıyor. Fed, yılın son kararında politika faizini yüzde 0 ile yüzde 0,25 aralığında bırakırken, varlık alım azaltım hızını aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkardı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,01 artışla 2.184,05 puana yükseldi. Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) Mart 2022'de sona ereceğini teyit etti Öte yandan Amerikan Merkez Bankası (Fed) dün yapılan açıklamalara göre para musluğunu daha da kısıyor. Fed, yılın son kararında politika faizini yüzde 0 ile yüzde 0,25 aralığında bırakırken, varlık alım azaltım hızını aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkardı.

#8
Foto - Banka piyasaya sağladığı nakit programını Haziran ayında değil Mart ayında bitirme kararı almış oldu. Fed, faiz karar metninden

Banka piyasaya sağladığı nakit programını Haziran ayında değil Mart ayında bitirme kararı almış oldu. Fed, faiz karar metninden "enflasyon geçici" söylemini çıkarırken banka üyelerinin gelecek yıl için faiz artış adedi beklentisi de 2'den 3'e yükseldi. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararı sonrası basın toplantısında ekonominin artık artan miktarda politika desteğine ihtiyacı olmadığını söyledi. Powell, faiz artışına ilişkin de konuştu. Varlık alım azaltımı bitmeden faiz artışı olmayacağı sinyalini verdi.

#9
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