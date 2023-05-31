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Ekonomi
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Dolar rekor tazeledi! Gram altın füze gibi uçtu

2023-05-31 12:01:02
Dolar rekor tazeledi! Gram altın füze gibi uçtu

Dolar kuru rekora koşarken döviz tarafından beslenen gram altın da uçuşa geçti.

#1
Foto - Dolar rekor tazeledi! Gram altın füze gibi uçtu

Dolar/TL kurunun çarşamba günü 20,66 seviyesinden başlayarak yeni bir rekora ulaştığı belirtildi.

#2
Foto - Dolar rekor tazeledi! Gram altın füze gibi uçtu

Türkiye piyasasının kapalı olduğu akşam saatlerinde ise dolar kuru 20,77 lira seviyesine kadar yükseldi.

#3
Foto - Dolar rekor tazeledi! Gram altın füze gibi uçtu

Salı günü 20,46 liradan tamamlanan dolar kurunda günlük yükseliş oranının yüzde 0,81 olduğu kaydedildi.

#4
Foto - Dolar rekor tazeledi! Gram altın füze gibi uçtu

14 Mayıs'taki seçimlerden önce dolar/TL kurunun 19,58 seviyesinde olduğu hatırlatılırken, 28 Mayıs'taki seçimlerden önce ise 19,97 seviyesinde olduğu belirtildi.

#5
Foto - Dolar rekor tazeledi! Gram altın füze gibi uçtu

Öte yandan, Kapalıçarşı'da dolar kuru 21 liranın üzerinde seyrederken, bankaların satış kuru ise 22-23 lira seviyelerine yükseldiği gözlendi.

#6
Foto - Dolar rekor tazeledi! Gram altın füze gibi uçtu

Euro/TL kurunun ise yüzde 0,49'luk bir yükselişle güne 22,16 seviyesinden başladığı ifade edildi.

#7
Foto - Dolar rekor tazeledi! Gram altın füze gibi uçtu

Dolar kurundaki artışlar ve rekor seviyeler, piyasalarda dikkatle takip edilen bir gelişme olarak öne çıkarken gram altın da uçuşa geçti.

#8
Foto - Dolar rekor tazeledi! Gram altın füze gibi uçtu

Gram altın 1300 liranın üstüne çıkarak bir günde 20 liranın üzerine bir artış gösterdi.

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