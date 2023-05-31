2023-05-31 12:01:02 Dolar rekor tazeledi! Gram altın füze gibi uçtu
Dolar kuru rekora koşarken döviz tarafından beslenen gram altın da uçuşa geçti.
Dolar kuru rekora koşarken döviz tarafından beslenen gram altın da uçuşa geçti.
Dolar/TL kurunun çarşamba günü 20,66 seviyesinden başlayarak yeni bir rekora ulaştığı belirtildi.
Türkiye piyasasının kapalı olduğu akşam saatlerinde ise dolar kuru 20,77 lira seviyesine kadar yükseldi.
Salı günü 20,46 liradan tamamlanan dolar kurunda günlük yükseliş oranının yüzde 0,81 olduğu kaydedildi.
14 Mayıs'taki seçimlerden önce dolar/TL kurunun 19,58 seviyesinde olduğu hatırlatılırken, 28 Mayıs'taki seçimlerden önce ise 19,97 seviyesinde olduğu belirtildi.
Öte yandan, Kapalıçarşı'da dolar kuru 21 liranın üzerinde seyrederken, bankaların satış kuru ise 22-23 lira seviyelerine yükseldiği gözlendi.
Euro/TL kurunun ise yüzde 0,49'luk bir yükselişle güne 22,16 seviyesinden başladığı ifade edildi.
Dolar kurundaki artışlar ve rekor seviyeler, piyasalarda dikkatle takip edilen bir gelişme olarak öne çıkarken gram altın da uçuşa geçti.
Gram altın 1300 liranın üstüne çıkarak bir günde 20 liranın üzerine bir artış gösterdi.
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