  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
8
Dolar ne kadar oldu? Anlık dolar fiyatları! 20 Aralık 2021 dolar, euro, sterlin güncel fiyatı

2021-12-20 09:20:26
Dolar ne kadar oldu? Anlık dolar fiyatları! 20 Aralık 2021 dolar, euro, sterlin güncel fiyatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye yönelik açıklamalarının ardından dolar kurunun haftanın ilk iş gününe nasıl başlayacağı büyük merak konusuydu. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat yerine kaynakların faizde tutulmasını isteyen tefeciler, Merkez Bankası’nın faizi indirmesiyle birlikte dolara saldırmaya başladı. Elinde yüklü miktarda dolar bulunan kesimin önemli bir kısmının TÜSİAD üyesi sermaye grupların olduğu bilinen bir gerçek. Son günlerde dolar kuruna yönelik operasyonların kaymağını yiiyen yine bu kesimler olduğu bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TÜSİAD’ya yönelik sert eleştirileri sonrası dolar kuru yeni güne nasıl başlayacağı bir hayli merak ediliyordu. Peki dolar ne kadar? Bugün dolar ne kadar? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? Euro ne kadar, sterlin kaç para? İşte 20 Aralık 2021 Pazartesi dolar kuru anlık fiyatları.

#1
Foto - İki günlük aranın ardından piyasalar bugün tekrar açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşamki

İki günlük aranın ardından piyasalar bugün tekrar açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşamki "Faizleri düşürmeye devam edeceğiz" çıkışının ardından doların ne yapacağı merak konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan TÜSİAD’a da çok sert eleştirilerde bulundu. Başkan Erdoğan, Şimdi buradan sesleniyorum, çekinmek yok! Ey TÜSİAD ve yavruları size sesleniyorum. Sizin tek göreviniz var. Yatırım, üretim, istihdam ve büyüme. Siz burada ne yapıyorsunuz önce onu ortaya koyun. Kalkıp da hükümete saldırmanın değişik yollarını versiyonlarını aramayın bizimle mücadele edemezsiniz.

#2
Foto - Sizin cinsinizi de cibilliyetinizi de gayet iyi biliyorum. Sizin derdiniz başka ama bizim derdimiz başta. Biz vatan ve millet sevgisiyle yürüyoruz. Siz ise bu hükümeti acaba nasıl çökertir de isteyeceğimiz sömüreceğimiz bir yönetimi işbaşına getirtiriz bunun için gayret ediyorsunuz. Bu millet size bu fırsatı vermeyecek. Bugün paramızla, malımızda aynı fedakarlığı yapacağız.” dedi. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem faiz indirimi hem de TÜSİAD’a yönelik açıklamaları sonrası dolar kuru güne nasıl başladı?

Sizin cinsinizi de cibilliyetinizi de gayet iyi biliyorum. Sizin derdiniz başka ama bizim derdimiz başta. Biz vatan ve millet sevgisiyle yürüyoruz. Siz ise bu hükümeti acaba nasıl çökertir de isteyeceğimiz sömüreceğimiz bir yönetimi işbaşına getirtiriz bunun için gayret ediyorsunuz. Bu millet size bu fırsatı vermeyecek. Bugün paramızla, malımızda aynı fedakarlığı yapacağız.” dedi. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem faiz indirimi hem de TÜSİAD’a yönelik açıklamaları sonrası dolar kuru güne nasıl başladı?

#3
Foto - Dolar ne kadar? Dolar alış fiyatı 17,1980 TL, Dolar satış fiyatı 17,2563 TL,

Dolar ne kadar? Dolar alış fiyatı 17,1980 TL, Dolar satış fiyatı 17,2563 TL,

#4
Foto - Euro ne kadar anlık? Euro alış fiyatı 19,3337 TL, Euro satış fiyatı 19,4124 TL,

Euro ne kadar anlık? Euro alış fiyatı 19,3337 TL, Euro satış fiyatı 19,4124 TL,

#5
Foto - Sterlin ne kadar? Sterlin alış fiyatı 22,7469 TL, Sterlin satış fiyatı 22,8378 TL,

Sterlin ne kadar? Sterlin alış fiyatı 22,7469 TL, Sterlin satış fiyatı 22,8378 TL,

#6
Foto - İsviçre Frangı alış fiyatı 18,6245 TL, 18,7156 TL,

İsviçre Frangı alış fiyatı 18,6245 TL, 18,7156 TL,

#7
Foto - Riyal alış fiyatı 4,5689 TL, 4,5918 TL

Riyal alış fiyatı 4,5689 TL, 4,5918 TL

Karanfil neye iyi gelir?
Kadın - Aile

Karanfil neye iyi gelir?

Hem vücut sağlığı hem de cilt sağlığı için iyi geldiği bilinen karanfilin farklı kullanım yöntemleri var.
Yabancı şirketlerden skandal! TIR ile topluyorlar… İkinci el otomotiv piyasasında sıcak gelişme
Otomotiv

Yabancı şirketlerden skandal! TIR ile topluyorlar… İkinci el otomotiv piyasasında sıcak gelişme

Otomotivde çip ve kur bahanesiyle oluşturulan kriz sonrası ikinci el otomotiv piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Dev sermayeli yabancı şirk..
Bakan Nebati faiz tartışmalarına noktayı koydu! O devir kapandı
Ekonomi

Bakan Nebati faiz tartışmalarına noktayı koydu! O devir kapandı

Türkiye ekonomide bağımsızlık mücadelesi verirken faiz konusundaki kararlılığını da sürdürüyor. Banka müdürleriyle toplantı yapan Hazine ve ..
Altın için 1000 lira tahmini tutan Haluk Özdil'den hayati uyarı: Ortalık fena karıştı! Paranız varsa...
Ekonomi

Altın için 1000 lira tahmini tutan Haluk Özdil'den hayati uyarı: Ortalık fena karıştı! Paranız varsa...

Altın konusunda 650, 800 ve 1000 lira öngörüleri çok geçmeden gerçekleşen araştırmacı yazar Haluk Özdil'in yeni uyarısı gündeme oturdu...
Kuzey'in kralı Real'a gidecek mi?
Spor

Kuzey'in kralı Real'a gidecek mi?

Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke, Real Madrid'in Erling Haaland ile yakından ilgilendiğini açıkladı.

Tayyar'dan kameramanı tokatlayan Sarıkaya'ya sert sözler
Gündem

Tayyar'dan kameramanı tokatlayan Sarıkaya'ya sert sözler

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le canlı yayın gerçekleştirdiği sırada kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya AK Parti..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay