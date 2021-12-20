Dolar ne kadar oldu? Anlık dolar fiyatları! 20 Aralık 2021 dolar, euro, sterlin güncel fiyatı

Sizin cinsinizi de cibilliyetinizi de gayet iyi biliyorum. Sizin derdiniz başka ama bizim derdimiz başta. Biz vatan ve millet sevgisiyle yürüyoruz. Siz ise bu hükümeti acaba nasıl çökertir de isteyeceğimiz sömüreceğimiz bir yönetimi işbaşına getirtiriz bunun için gayret ediyorsunuz. Bu millet size bu fırsatı vermeyecek. Bugün paramızla, malımızda aynı fedakarlığı yapacağız.” dedi. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem faiz indirimi hem de TÜSİAD’a yönelik açıklamaları sonrası dolar kuru güne nasıl başladı?