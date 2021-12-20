2021-12-20 09:20:26 Dolar ne kadar oldu? Anlık dolar fiyatları! 20 Aralık 2021 dolar, euro, sterlin güncel fiyatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye yönelik açıklamalarının ardından dolar kurunun haftanın ilk iş gününe nasıl başlayacağı büyük merak konusuydu. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat yerine kaynakların faizde tutulmasını isteyen tefeciler, Merkez Bankası’nın faizi indirmesiyle birlikte dolara saldırmaya başladı. Elinde yüklü miktarda dolar bulunan kesimin önemli bir kısmının TÜSİAD üyesi sermaye grupların olduğu bilinen bir gerçek. Son günlerde dolar kuruna yönelik operasyonların kaymağını yiiyen yine bu kesimler olduğu bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TÜSİAD’ya yönelik sert eleştirileri sonrası dolar kuru yeni güne nasıl başlayacağı bir hayli merak ediliyordu. Peki dolar ne kadar? Bugün dolar ne kadar? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? Euro ne kadar, sterlin kaç para? İşte 20 Aralık 2021 Pazartesi dolar kuru anlık fiyatları.