Dolar ne kadar? Euro ne kadar? (23 Kasım 2021 Dolar ve Euro fiyatları)

Serbest piyasada dolar ve euro ne kadar? Dolar ve euroda son durum ne? Dolar ve euro kaç liradan işlem görüyor? Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası dolar kuruna ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Merkez Bankası’nın faiz indiriminin isabetli olduğunu söyleyen Erdoğan, enflasyon ile mücadeleye sıkı bir şekilde devam edeceklerini söyledi. Yatırımını dolara yapanlar ise dolar ne kadar oldu, dolar kaç para, bugün dolar alış satışı kaç? gibi soruları sormaya devam ediyor. İşte 23 Kasım 2021 ve euro fiyatları.