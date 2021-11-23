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Ekonomi
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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? (23 Kasım 2021 Dolar ve Euro fiyatları)

2021-11-23 10:16:35
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? (23 Kasım 2021 Dolar ve Euro fiyatları)

Serbest piyasada dolar ve euro ne kadar? Dolar ve euroda son durum ne? Dolar ve euro kaç liradan işlem görüyor? Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası dolar kuruna ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Merkez Bankası’nın faiz indiriminin isabetli olduğunu söyleyen Erdoğan, enflasyon ile mücadeleye sıkı bir şekilde devam edeceklerini söyledi. Yatırımını dolara yapanlar ise dolar ne kadar oldu, dolar kaç para, bugün dolar alış satışı kaç? gibi soruları sormaya devam ediyor. İşte 23 Kasım 2021 ve euro fiyatları.

#1
Foto - Dolar ne kadar oldu sorusunun cevabı haberimizde. Dolar günü yükselişle başladı. Fed açıklamaları sonrası epey kazanç elde eden dolar, bir kaç gündür hafif aşağı ve yukarı yönlü hareketleydi. 23 Kasım Salı gününe hareketli başlayan dolar yine yönünü yükselişe çevirdi. Peki dolar ne kadar oldu? İşte 23 Kasım Salı sabahı dolar ve euro kurları...

Dolar ne kadar oldu sorusunun cevabı haberimizde. Dolar günü yükselişle başladı. Fed açıklamaları sonrası epey kazanç elde eden dolar, bir kaç gündür hafif aşağı ve yukarı yönlü hareketleydi. 23 Kasım Salı gününe hareketli başlayan dolar yine yönünü yükselişe çevirdi. Peki dolar ne kadar oldu? İşte 23 Kasım Salı sabahı dolar ve euro kurları...

#2
Foto - Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına bilgilendirme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kur ve faiz oyununu görüyoruz. Güçlü bir duruş sergileyerek girdiğimiz her mücadeleden alnımızın akıyla çıktık. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkacağız.” dedi TCMB yüzde 20'ye yakın seyreden yüksek enflasyona ve TL'de art arda gelen sert değer kayıplarına rağmen faiz indirimlerine geçen hafta 100 baz puan ile devam ederken, gelecek ay bir faiz indirimi daha yapabileceğine işaret etti. 23 Kasım 2021 Salı günü, yükseliş seyrini sürdüren dolar TL kuru piyasaların açılmasının ardından 11 lira 70 kuruş seviyesini aştı.

Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına bilgilendirme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kur ve faiz oyununu görüyoruz. Güçlü bir duruş sergileyerek girdiğimiz her mücadeleden alnımızın akıyla çıktık. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkacağız.” dedi TCMB yüzde 20'ye yakın seyreden yüksek enflasyona ve TL'de art arda gelen sert değer kayıplarına rağmen faiz indirimlerine geçen hafta 100 baz puan ile devam ederken, gelecek ay bir faiz indirimi daha yapabileceğine işaret etti. 23 Kasım 2021 Salı günü, yükseliş seyrini sürdüren dolar TL kuru piyasaların açılmasının ardından 11 lira 70 kuruş seviyesini aştı.

#3
Foto - Dolar ne kadar? Dolar alış fiyatı 11,6937 TL, Dolar satış fiyatı 11,7164 TL,

Dolar ne kadar? Dolar alış fiyatı 11,6937 TL, Dolar satış fiyatı 11,7164 TL,

#4
Foto - Euro ne kadar? Euro alış fiyatı 13,1467 TL, Euro satış fiyatı 13,1765 TL

Euro ne kadar? Euro alış fiyatı 13,1467 TL, Euro satış fiyatı 13,1765 TL

#5
Foto - Euro ne kadar? Euro alış fiyatı 13,1467 TL, Euro satış fiyatı 13,1765 TL

Euro ne kadar? Euro alış fiyatı 13,1467 TL, Euro satış fiyatı 13,1765 TL

#6
Foto - Riyal ne kadar? Riyal alış fiyatı 3,1074 TL, Riyal satış fiyatı 3,1230 TL

Riyal ne kadar? Riyal alış fiyatı 3,1074 TL, Riyal satış fiyatı 3,1230 TL

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