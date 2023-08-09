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Dünya
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Dolar milyarderi Musk'ın evi hayrete düşürdü! İlk kez içi görüntülendi

2023-08-09 11:24:37
Dolar milyarderi Musk'ın evi hayrete düşürdü! İlk kez içi görüntülendi

Biyografi yazarı tarafından yayınlanan nadir fotoğraf sayesinde Elon Musk'ın 50.000 dolarlık evinin içini görüntülendi. Ünlü milyarderin biyografi yazarlığını yapan Walter Isaacson, Elon Musk'ın 50 bin dolarlık evinin görüntüsünü paylaştı.

#1
Foto - Dolar milyarderi Musk'ın evi hayrete düşürdü! İlk kez içi görüntülendi

Insider'in aktardığı bilgilere göre, Musk'ı üç yıldan uzun bir süre boyunca izleyen Isaacson, eskiden Twitter olarak bilinen X platformunda şunları yazdı: "2020'de Musk beş büyük evini satmaya ve Boca Chica, TX'deki bu iki yatak odalı sade evi birincil ikametgahı olarak kullanmaya karar verdi; burada buluşurduk ve bu ahşap masada oturup telefon görüşmeleri yapardı."

#2
Foto - Dolar milyarderi Musk'ın evi hayrete düşürdü! İlk kez içi görüntülendi

MARS'TA KOLONİ KURMAK İÇİN EŞYALARINI SATMAK İSTİYOR Biyografi yazarı, Musk'ın neden diğer evlerini satmaya karar verdiğini milyarder hakkında 12 Eylül'de çıkacak olan kitabında açıklayacağını söyledi. Milyarder geçmişte, bir gün Mars'ta bir koloni kurma planlarını finanse etmeye yardımcı olmak için eşyalarını satmak istediğini söylemişti. Fotoğrafta Musk'ın mutfağı ve oturma odasının bir bölümü SpaceX'in Boca Chica, Teksas'taki fırlatma sahasının yakınındaki evinde görülüyor.

#3
Foto - Dolar milyarderi Musk'ın evi hayrete düşürdü! İlk kez içi görüntülendi

Isaacson'dan gelen fotoğrafta Musk'ın sehpasının üzerinde bir katana kılıcının yanı sıra roket şeklinde bir nesne ya da heykel ve bir avuç dolusu oyun olduğu görülüyor. Musk'ın daha önce de giyerken fotoğraflandığı Tesla "Plaid Mode" ceketi bir sandalyenin üzerinde asılı duruyor. Bilimkurgu meraklısı olan milyarderin mutfak masasının üzerinde 32,83 dolara satılan "Amazing Stories" adlı bir bilimkurgu dergisinin posteri de bulunuyor. Kapak resmi Henry Gade'in "Liners of Space" adlı bilimkurgu öyküsünü tasvir ediyor ve Elon Musk'ın sonunda insanları Mars'a götürüp getirmek için kullanmak istediğini söylediği SpaceX'in Starship roketi için büyük planlarını anımsatan toplu taşıma uzay gemilerini gösteriyor.

#4
Foto - Dolar milyarderi Musk'ın evi hayrete düşürdü! İlk kez içi görüntülendi

NEREDEYSE TÜM FİZİKSEL EŞYALARINI SATTI Musk'ın özel hayatına ilk kez göz atmıyoruz. Geçen yıl Tesla CEO'su X'te başucu masası gibi görünen bir fotoğraf paylaşmıştı: fotoğrafta birkaç kutu kafeinsiz Diyet Kola ve iki adet replika silah görünüyordu. 2020 yılında Musk, "neredeyse tüm fiziksel eşyalarını sattığını" açıkladı. Haftalar sonra, beş evi Zillow'da satılık olarak listelendi. Musk, SpaceX'ten Teksas'ta 50.000 dolara mal olan bir ev kiralamaya başladığını söyledikten sonra 2021'de son evini 30 milyon dolara sattı. Insider daha önce SpaceX'e "Casita" adı verilen bir Boxabl prefabrik ev teslim edildiğini bildirmişti. O dönemde Musk, Teksas'ta farklı bir küçük evde yaşadığını söyleyerek modüler evde yaşadığını inkar etmişti. Ancak Temmuz 2022'de bir podcast yayınında bir Boxabl'a sahip olduğunu ve onu misafir evi olarak kullandığını söyledi.

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