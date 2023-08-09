Dolar milyarderi Musk'ın evi hayrete düşürdü! İlk kez içi görüntülendi

NEREDEYSE TÜM FİZİKSEL EŞYALARINI SATTI Musk'ın özel hayatına ilk kez göz atmıyoruz. Geçen yıl Tesla CEO'su X'te başucu masası gibi görünen bir fotoğraf paylaşmıştı: fotoğrafta birkaç kutu kafeinsiz Diyet Kola ve iki adet replika silah görünüyordu. 2020 yılında Musk, "neredeyse tüm fiziksel eşyalarını sattığını" açıkladı. Haftalar sonra, beş evi Zillow'da satılık olarak listelendi. Musk, SpaceX'ten Teksas'ta 50.000 dolara mal olan bir ev kiralamaya başladığını söyledikten sonra 2021'de son evini 30 milyon dolara sattı. Insider daha önce SpaceX'e "Casita" adı verilen bir Boxabl prefabrik ev teslim edildiğini bildirmişti. O dönemde Musk, Teksas'ta farklı bir küçük evde yaşadığını söyleyerek modüler evde yaşadığını inkar etmişti. Ancak Temmuz 2022'de bir podcast yayınında bir Boxabl'a sahip olduğunu ve onu misafir evi olarak kullandığını söyledi.