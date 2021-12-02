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Ekonomi
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Dolar fiyatları ne kadar oldu? Dolar kuru kaç TL (2 Aralık 2021 güncel dolar kuru)

2021-12-02 08:22:17
Dolar fiyatları ne kadar oldu? Dolar kuru kaç TL (2 Aralık 2021 güncel dolar kuru)

Son dakika dolar fiyatları haberleri görevinden affını isteyen ve affı da kabul edilen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan’ın yerine Nurettin Nebati’nin atanması dolar kurunda nasıl bir hava oluşturduğu merak konusu. Yatırımcıların merakla takip ettiği döviz fiyatlarını güncel olarak takip eden vatandaşlar hemen hemen her gün sordukları soruların başında; Dolar ne kadar oldu? Dolar fiyatları bugün ne kadar, dolar düştü mü, dolar düşecek mi, çıkacak mı? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? yer almakta. İşte 2 Aralık 2021 Perşembe anlık dolar fiyatları ile ilgili son gelişmeleri takip edebilirsiniz...

#1
Foto - Yeni bir aya başlarken Dolar güne nasıl başladı? Güncel dolar fiyatlarına ne kadar? soruları son bir aydır daha da çok merak edilmekte. Merkez Bankası’nın döviz kuruna müdahale etmesi gözleri dolar kuru fiyatlarına çevirdi. Hazine ve Maliye yeni Bakanı Nurettin Nebati’nin olması dolar kuru fiyatlarında naslı bir hava oluşturacağını merak edenler 2 Aralık 2021 dolar fiyatlarındaki anlık gelişmeleri takip etmekte. Peki dolar bugün ne kadar? Dolar kuru anlık fiyatı ne? Euro ne kadar? Euro düştü mü? İşte 2 Aralık 2021 Perşembe dolar, euro, sterlin, riyal güncel son durum fiyatları.

Yeni bir aya başlarken Dolar güne nasıl başladı? Güncel dolar fiyatlarına ne kadar? soruları son bir aydır daha da çok merak edilmekte. Merkez Bankası’nın döviz kuruna müdahale etmesi gözleri dolar kuru fiyatlarına çevirdi. Hazine ve Maliye yeni Bakanı Nurettin Nebati’nin olması dolar kuru fiyatlarında naslı bir hava oluşturacağını merak edenler 2 Aralık 2021 dolar fiyatlarındaki anlık gelişmeleri takip etmekte. Peki dolar bugün ne kadar? Dolar kuru anlık fiyatı ne? Euro ne kadar? Euro düştü mü? İşte 2 Aralık 2021 Perşembe dolar, euro, sterlin, riyal güncel son durum fiyatları.

#2
Foto - Merkez Bankası dün döviz kurlarına müdahale etti. Merkez Bankası doğrudan müdahale ile piyasaya yaklaşık 700 milyon dolarlık döviz satışı gerçekleştirdi. Öğlen yapılan ilk müdahale sırasında 500 milyon dolara yakın olan işlem büyüklüğü, öğleden sonra piyasanın sakinleşmesinin ardından yaklaşık 200 milyon dolar olarak devam etti.

Merkez Bankası dün döviz kurlarına müdahale etti. Merkez Bankası doğrudan müdahale ile piyasaya yaklaşık 700 milyon dolarlık döviz satışı gerçekleştirdi. Öğlen yapılan ilk müdahale sırasında 500 milyon dolara yakın olan işlem büyüklüğü, öğleden sonra piyasanın sakinleşmesinin ardından yaklaşık 200 milyon dolar olarak devam etti.

#3
Foto - Merkez Bankası ayrıca Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda da yaklaşık 340 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi. Böylelikle, müdahale büyüklüğü yaklaşık 1 milyar dolara ulaştı. Merkez Bankası müdahalesi sonrasında ilk etapta 12.47’lere kadar gerileyen kur, sonrasında yeniden yükselmiş, sonrasında gelen müdahaleler ile 13.20’ler civarında denge bulmuştu. Peki dolar bugün ne kadar? 2 Aralık 2021 dolar kuru kaç TL? İşte dolar, euro, sterlin, riyal güncel fiyatları.

Merkez Bankası ayrıca Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda da yaklaşık 340 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi. Böylelikle, müdahale büyüklüğü yaklaşık 1 milyar dolara ulaştı. Merkez Bankası müdahalesi sonrasında ilk etapta 12.47’lere kadar gerileyen kur, sonrasında yeniden yükselmiş, sonrasında gelen müdahaleler ile 13.20’ler civarında denge bulmuştu. Peki dolar bugün ne kadar? 2 Aralık 2021 dolar kuru kaç TL? İşte dolar, euro, sterlin, riyal güncel fiyatları.

#4
Foto - Dolar ne kadar? Dolar alış fiyatı 13,4974 TL, Dolar satış fiyatı 13,5273 TL

Dolar ne kadar? Dolar alış fiyatı 13,4974 TL, Dolar satış fiyatı 13,5273 TL

#5
Foto - Euro ne kadar? Euro alış fiyatı 15,2851 TL, Euro satış fiyatı 15,3664 TL

Euro ne kadar? Euro alış fiyatı 15,2851 TL, Euro satış fiyatı 15,3664 TL

#6
Foto - Sterlin ne kadar? Sterlin alış fiyatı 17,9335 TL Sterlin satış fiyatı 18,0284

Sterlin ne kadar? Sterlin alış fiyatı 17,9335 TL Sterlin satış fiyatı 18,0284

#7
Foto - Riyal ne kadar? Riyal alış fiyatı 3,5736 TL, Riyal satış fiyatı 3,5915

Riyal ne kadar? Riyal alış fiyatı 3,5736 TL, Riyal satış fiyatı 3,5915

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