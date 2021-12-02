Dolar fiyatları ne kadar oldu? Dolar kuru kaç TL (2 Aralık 2021 güncel dolar kuru)

Son dakika dolar fiyatları haberleri görevinden affını isteyen ve affı da kabul edilen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan’ın yerine Nurettin Nebati’nin atanması dolar kurunda nasıl bir hava oluşturduğu merak konusu. Yatırımcıların merakla takip ettiği döviz fiyatlarını güncel olarak takip eden vatandaşlar hemen hemen her gün sordukları soruların başında; Dolar ne kadar oldu? Dolar fiyatları bugün ne kadar, dolar düştü mü, dolar düşecek mi, çıkacak mı? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? yer almakta. İşte 2 Aralık 2021 Perşembe anlık dolar fiyatları ile ilgili son gelişmeleri takip edebilirsiniz...