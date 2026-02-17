'Dolar çakılacak' diyordu! Necmettin Batırel isyan etti: Yazıklar olsun, insafınız kurusun e mi

Hayat pahalılığı vatandaşın sırtında daima ağır bir yük olmuştur. Fakat herkes öyle veya böyle bunu taşıyabiliyor… Eşiyle birlikte çalışarak çocuğunu okula gönderebiliyor. Evinin ihtiyaçlarını görebiliyor. Borçlanıyor, ama borcunu ödeyebiliyor. Şu gerçeği kafanızdan hiç çıkarmayın! Herkesin hayat seviyesi aynı olmaz, olamaz, hiçbir zaman da olmamıştır. Fakir de vardır, orta hâlli de vardır zengin de vardır. Bu kuralı kimse değiştiremez, kabul eden huzurlu bir hayat sürer, isyan eden hiçbir şey kazanamaz... Son sözüm, gecesini gündüzüne katıp halka hizmette yarışan hükûmet üyelerini, gündemde kalmak için, tutarsız, yetersiz bilgilerle eleştirenlere dost görünen posası çıkmışlara: İnsan ekmek yediği yere ihanet etmez. Yazıklar olsun. İnsafınız kurusun e mi!..