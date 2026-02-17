  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
VAR nereye kadar VAR! Yerine ASİ var! Abdulla Sönmez'den dikkat çeken çıkış... Chery'den büyük kampanya: Faizsiz taksitle SUV imkanı! Türkiye’nin mutluluk grafiği açıklandı: Evliler mi bekarlar mı? AK Parti'den Ayşe Ünlüce'ye sert tepki: Eskişehir 2 yıl 'mış gibi' yönetildi! Kim ne kadar bayram ikramiyesi alacak? Kulis bilgisi sızdı: İşte masadaki son rakam Doğal miras sakız ağacı yeniden doğdu İşte son uyuşturucu operasyonundaki en şaşırtıcı isimler! Ünlü markanın sahipleri gözaltında
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
'Dolar çakılacak' diyordu! Necmettin Batırel isyan etti: Yazıklar olsun, insafınız kurusun e mi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

'Dolar çakılacak' diyordu! Necmettin Batırel isyan etti: Yazıklar olsun, insafınız kurusun e mi

Geçtiğimiz dönemlerde dolar kuruna ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulunan ekonomist Necmettin Batırel, Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde, "İnsafınız kurusun" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı...

1
#1
Foto - 'Dolar çakılacak' diyordu! Necmettin Batırel isyan etti: Yazıklar olsun, insafınız kurusun e mi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yılbaşından bu yana Afrika, Orta Asya, Avrupa ve Körfez ülkeleriyle yaptığı ziyaret ve görüşmeler sonunda; Nijerya ile 5 milyar dolar, Özbekistan ile 5 milyar dolar, Suudi Arabistan ile 10 miyar dolar, Sırbistan ile 5 milyar dolar, Yunanistan ile 10 milyar dolar, Mısır ile 15 milyar dolar olmak üzere savunmadan, teknolojiye kadar ticaret hacmini tam 50 milyar dolara çıkaracak onlarca anlaşmaya imza attı, daha doğrusu attırdı...

#2
Foto - 'Dolar çakılacak' diyordu! Necmettin Batırel isyan etti: Yazıklar olsun, insafınız kurusun e mi

Türkiye Erdoğan’ın liderlik dehası ile bölgesinin en güçlü ülkesi hâline geldi. Artık kimse bize sormadan karar alamıyor. Erdoğan’ın diplomasi ustalığına herkes şapka çıkarıyor. Cumhurbaşkanı kapıyı açıyor, bakanlar imzaları atıyor, iş dünyası bayram ediyor. Türkiye’ye sipariş yağıyor. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ihracat miktar endeksi, 157 değerini aldı.

#3
Foto - 'Dolar çakılacak' diyordu! Necmettin Batırel isyan etti: Yazıklar olsun, insafınız kurusun e mi

Hükûmetin atom karıncası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra-New York arasında mekik dokuyarak dev sermaye sahiplerine ekonomik programı anlatıyor, ülkemize yatırıma davet ediyor. Bu çağrılar sonunda 2025’te ülkemize 13,1 milyar dolar doğrudan yatırım geldi. Bu yıl bu rakam 20 milyar doları geçecek. Peki bu nasıl oluyor? Ekonomik güven sayesinde.

#4
Foto - 'Dolar çakılacak' diyordu! Necmettin Batırel isyan etti: Yazıklar olsun, insafınız kurusun e mi

Bugün hiç kimse inanmadığı bir ülkeye 1 dolar yatırmaz. 5 yıllık ülke risk primi 212 düzeyine inmiş durumda. Yıkıcı çevrelerin ağızlarına aldığı ekonomik kriz lafını bir zamanlar hasbelkader AK Parti saflarında yer alan bazı insafsızlar da diline doluyor. 11 şehrimizi yerle bir eden deprem felaketinin yaralarının 2 yılda nasıl sarıldığını, 455 bin konutun nasıl tamamlandığını 2023-2025 döneminde merkezî bütçeden yapılan toplam 91,5 milyar dolarlık harcamanın nasıl gerçekleştirildiğini görmüyorlar.

#5
Foto - 'Dolar çakılacak' diyordu! Necmettin Batırel isyan etti: Yazıklar olsun, insafınız kurusun e mi

Bu kadar büyük harcamaya rağmen tüketici enflasyonu dünyanın hayranlıkla izlediği ekonomik programın başarılı uygulamaları sayesinde yüzde 30,65, üretici enflasyonu 27,17 ile son 50 ayın en düşük seviyesine inmiş durumda. İşsizlik oranı yüzde 7,7 ile 12 yılın dibinde... Türkiye’de ekonomik kriz yok. Hazımsızlık var. Çekememezlik var. Siz krizde olan ülke görmek istiyorsanız İran’a bakın! Evet ülkemizde her zaman her devirde ekonomik sıkıntı yaşanmıştır.

#6
Foto - 'Dolar çakılacak' diyordu! Necmettin Batırel isyan etti: Yazıklar olsun, insafınız kurusun e mi

Hayat pahalılığı vatandaşın sırtında daima ağır bir yük olmuştur. Fakat herkes öyle veya böyle bunu taşıyabiliyor… Eşiyle birlikte çalışarak çocuğunu okula gönderebiliyor. Evinin ihtiyaçlarını görebiliyor. Borçlanıyor, ama borcunu ödeyebiliyor. Şu gerçeği kafanızdan hiç çıkarmayın! Herkesin hayat seviyesi aynı olmaz, olamaz, hiçbir zaman da olmamıştır. Fakir de vardır, orta hâlli de vardır zengin de vardır. Bu kuralı kimse değiştiremez, kabul eden huzurlu bir hayat sürer, isyan eden hiçbir şey kazanamaz... Son sözüm, gecesini gündüzüne katıp halka hizmette yarışan hükûmet üyelerini, gündemde kalmak için, tutarsız, yetersiz bilgilerle eleştirenlere dost görünen posası çıkmışlara: İnsan ekmek yediği yere ihanet etmez. Yazıklar olsun. İnsafınız kurusun e mi!..

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Dünyada gemi ve ucaklarla toplansa dolar

O kadar daha cıkar. Abd basıp basıp işgal edecegi boyunduruguna alacagı ülkelerde köylere kasabalara paraşütlerle attıgı dolarların bile miktarı belli deyilken , neden dünyada dolar hala gecerli. Artık ÜLKEM TÜRKİYEM ilerken büyürken dünya liderliğine oynarken Türklirası deger kazanırken para birimi TÜRK lirası derken siyonist güç Tüm dünyasa osmanlı gübi dünyasaki müslümanların hepsine TÜRK denmesini , para birimindeki TÜRK LİRASI denmesine tahamül edemeyeceklerini üljemin önünü her yönden kesmeye calışan içğmizde ki vatan haini yardımcıları ile, yaygaralar yapıyorlar.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Türkiye dostu ülkede alçak saldırı: Çok sayıda ölü var
Dünya

Türkiye dostu ülkede alçak saldırı: Çok sayıda ölü var

Türkiye dostu Pakistan’da güvenlik güçlerine bomba yüklü araçla düzenlenen kalleş saldırıda 10 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. ..
Kulislere Kılıçdaroğlu bombası düştü! Dönüş tarihini verildi, yapacağı ilk iş olay oldu
Gündem

Kulislere Kılıçdaroğlu bombası düştü! Dönüş tarihini verildi, yapacağı ilk iş olay oldu

CHP'de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ramazan Bayramı sonrası göreve geleceği, Ekrem İmamoğlu dahil yargılanan belediye başkanları..
MEB'in Ramazan genelgesi CHP'nin borazanı Sözcü TV'nin ayarını bozdu
Gündem

MEB'in Ramazan genelgesi CHP'nin borazanı Sözcü TV'nin ayarını bozdu

CHP'nin borazanı Sözcü TV, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği Ramazan ayı genelgesinden rahatsız oldu.

Apartmanda büyü paniği! Karanlıkta ortaya çıktılar, yaptıkları 'pes' dedirtti
Gündem

Apartmanda büyü paniği! Karanlıkta ortaya çıktılar, yaptıkları 'pes' dedirtti

Kayseri’de bir apartmanın giriş kapısı ve koridorlarına kimliği belirsiz kişilerce dökülen madde paniğe neden oldu. Güvenlik kamerası görünt..
İran ne bir Venezuela ne de Yugoslavya olur Amerika İran’da batağa saplanacak
Dünya

İran ne bir Venezuela ne de Yugoslavya olur Amerika İran’da batağa saplanacak

İran, Yugoslavya örneğine benzer şekilde parçalanması mümkün olmayan bir ülkedir, yapısal farklılıkları ve günümüzdeki uluslararası konjonkt..
Bakan Gürlek'ten İsrail'in Batı Yaka kararına sert tepki: Kabul etmiyoruz
Gündem

Bakan Gürlek'ten İsrail'in Batı Yaka kararına sert tepki: Kabul etmiyoruz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail’in işgal altındaki Batı Yaka’da yerleşim faaliyetlerini genişletme ve egemenlik dayatma kararını Türkiye o..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23