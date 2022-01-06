2022-01-06 09:45:09 Dolar bugün ne kadar? Anlık dolar kuru bugün kaç TL? 6 Ocak 2022 canlı dolar, euro, sterlin güncel fiyatı
Dolar kuru fiyatları anlık Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşma sonrası adeta tepe taklak oldu. Kur korumalı TL mevduat sisteminin devreye girmesine bağlı olarak dolar güncel fiyatları adeta çakıldı. Canlı dolar kuru fiyatı takibi yapan vatandaşlar, dolar alış ve dolar satış fiyatları sorgulamaya devam ediyor. Bugün dolar kaç TL? sorularının yanında dolar anlık kaç lira? Bugün dolar anlık kaç TL? Dolar anlık canlı verileri bugün ne oldu? soruları da sorulmakta. Dolar anlık bugün ne kadar, euro ne kadar bugün? İşte 6 Ocak 2022 güncel dolar kuru fiyatları.