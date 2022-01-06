Dolar bugün ne kadar? Anlık dolar kuru bugün kaç TL? 6 Ocak 2022 canlı dolar, euro, sterlin güncel fiyatı

Yükseliş karşısında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati her şeyin kontrol altında olduğunu vurgularken dolar tahmini ile ilgili sorulara ''Köpük gitti, gidiyor, gitmeye devam edecek. Şu rakamda sabitlenmesini beklemek gibi bir şey doğru değil'' diye cevap verdi. Analistler hem Türkiye'nin hem de dünyanın 2022 yılında enflasyon ile mücadele etmesini beklediklerini ifade ederkern Covid-19 salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının varlık fiyatlarını etkilediğini ve dolar talebinin dünya genelinde arttığını ifade etti.