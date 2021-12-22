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Ekonomi
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Dolar bugün kaç TL? Bugün dolar ne kadar oldu? 22 Aralık 2021 anlık dolar, euro, sterlin fiyatları.

2021-12-22 10:30:55
Dolar bugün kaç TL? Bugün dolar ne kadar oldu? 22 Aralık 2021 anlık dolar, euro, sterlin fiyatları.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı yeni ekonomik tedbirler ile döviz kurunda rüzgar tersine döndü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yılın son Kabine toplantısının ardından kurdaki dalgalanmaları durdurmak için 10 maddelik tedbirleri açıkladı. Erdoğan'ın açıkladığı tedbirlerden TL mevduatlarına kur farkı ayarı hamlesine piyasalar olumlu tepki verdi. Bu sistemin açıklanması sonrası 18,43 ile rekor kıran dolar kısa süre içerinde Türk Lirası karşısında büyük kayıp yaşayarak 11,20 seviyesine geriledi. Peki dolar bugün ne kadar? Dolar ne kadar düştü? 22 Aralık anlık dolar, euro, strelin fiyatları.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları sonrası piyasalarda yüzde 30’un üzerinde kayıplar yaşanırken vatandaşlar “22 Aralık dolar kaç TL, düşecek mi yükselecek mi?” sorularına cevap aramaya başladı. Kur korumalı TL vadeli mevduatını devreye sokulmasıya Türk Lirası üç günde yüzde 32’den fazla değer kazandı. Peki dolar kuru bugün ne kadar? Dolar fiyatı anlık 22 Aralık Çarşamba ne kadar? Bugün dolar ne kadar oldu? Sterlin ne kadar? Euro kaç para? İşte 22 Aralık 2021 anlık dolar, euro, sterlin fiyatları.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları sonrası piyasalarda yüzde 30’un üzerinde kayıplar yaşanırken vatandaşlar “22 Aralık dolar kaç TL, düşecek mi yükselecek mi?” sorularına cevap aramaya başladı. Kur korumalı TL vadeli mevduatını devreye sokulmasıya Türk Lirası üç günde yüzde 32’den fazla değer kazandı. Peki dolar kuru bugün ne kadar? Dolar fiyatı anlık 22 Aralık Çarşamba ne kadar? Bugün dolar ne kadar oldu? Sterlin ne kadar? Euro kaç para? İşte 22 Aralık 2021 anlık dolar, euro, sterlin fiyatları.

#2
Foto - Dolar ne kadar? Dolar alış fiyatı 12,5295 TL, Dolar satış fiyatı 12,5425

Dolar ne kadar? Dolar alış fiyatı 12,5295 TL, Dolar satış fiyatı 12,5425

#3
Foto - Euro ne kadar? Euro alış fiyatı 14,1198 TL, Euro satış fiyatı 14,1608 TL,

Euro ne kadar? Euro alış fiyatı 14,1198 TL, Euro satış fiyatı 14,1608 TL,

#4
Foto - Sterlin ne kadar? Sterin alış fiyatı 16,6286 TL Sterlin satış fiyatı 16,7270

Sterlin ne kadar? Sterin alış fiyatı 16,6286 TL Sterlin satış fiyatı 16,7270

#5
Foto - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye’nin sıcak ekonomik gündemini değerlendirdi. Bakan Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı Türk lirasına teşvik paketinin ayrıntılarını açıkladı. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi'ni örnek vererek açıklayan Bakan Nebati,

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye’nin sıcak ekonomik gündemini değerlendirdi. Bakan Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı Türk lirasına teşvik paketinin ayrıntılarını açıkladı. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi'ni örnek vererek açıklayan Bakan Nebati, "Diyelim ki döviz hesabınız var, 10 bin dolar. 10 bin dolarınız varsa getir 10 bin dolarını, bugünkü kurdan çevir diyoruz. Bozuyorsunuz dövizinizi, 3 ay sonra 'Ben dövizimi istiyorum' derseniz paranızın karşılığını dolar bazında o günkü fiyatlarla. Nemanız 10 bin dolardan fazlaysa güle güle harcayın, biz size yatırdığınız 10 bin doların garantisini veriyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan Nebati ayrıca sosyal medyadaki asılsız iddialara sert tepki göstererek, "TL'ye yapılmış alçak bir saldırı" şeklinde konuştu.

#6
Foto - Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş düşen döviz kurunu yorumladı. Yapılan hamle ile birlikte vatandaşın TL’ye güveninin arttığını belirten Memiş, “Döviz kurunda köpük bir fiyatlanma vardı. Bu balon patladı ve ciddi bir düşüş yaşandı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş düşen döviz kurunu yorumladı. Yapılan hamle ile birlikte vatandaşın TL’ye güveninin arttığını belirten Memiş, “Döviz kurunda köpük bir fiyatlanma vardı. Bu balon patladı ve ciddi bir düşüş yaşandı.

#7
Foto - Döviz kurunda yaşanan yüzde 40’lık değer kaybı ile 12 seviyelerine geldik. 20,63 seviyesine kadar yükselen Euro TL de ise 14 seviyelerine düştü. Altının gramı 1060 TL’den 635 seviyesine kadar düştüğünü gördük. 2022’deki ilk çeyrekteki tahmin edemediğimiz ve öngöremediğimiz için döviz kuru yükselmez veya düşmez demek çok hata olur. Türkiye piyasalarında döviz kurlarında bir balon vardı ve gereğinden fazla bir getiri vardı. Bu köpük alınmış oldu. 10 ve 9,60 seviyesi normal bir seviye. Şu an normalin üzerinde olduğunu düşünüyorum. Dolar kurundaki ve piyasalardaki normalleşme devam ettikçe yabancı para birimlerindeki gerilemenin bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Teknik olarak konuşmak gerekirse dolar TL kurundaki 12,50 seviyesi güçlü bir destek seviyesi. Aşağı doğru kırılmalarda 10 TL belki ocak ayı içerisinde 9,65 seviyesine kadar bu süreç devam edebilir” dedi. dedi.

Döviz kurunda yaşanan yüzde 40’lık değer kaybı ile 12 seviyelerine geldik. 20,63 seviyesine kadar yükselen Euro TL de ise 14 seviyelerine düştü. Altının gramı 1060 TL’den 635 seviyesine kadar düştüğünü gördük. 2022’deki ilk çeyrekteki tahmin edemediğimiz ve öngöremediğimiz için döviz kuru yükselmez veya düşmez demek çok hata olur. Türkiye piyasalarında döviz kurlarında bir balon vardı ve gereğinden fazla bir getiri vardı. Bu köpük alınmış oldu. 10 ve 9,60 seviyesi normal bir seviye. Şu an normalin üzerinde olduğunu düşünüyorum. Dolar kurundaki ve piyasalardaki normalleşme devam ettikçe yabancı para birimlerindeki gerilemenin bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Teknik olarak konuşmak gerekirse dolar TL kurundaki 12,50 seviyesi güçlü bir destek seviyesi. Aşağı doğru kırılmalarda 10 TL belki ocak ayı içerisinde 9,65 seviyesine kadar bu süreç devam edebilir” dedi. dedi.

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