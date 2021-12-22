2021-12-22 10:30:55 Dolar bugün kaç TL? Bugün dolar ne kadar oldu? 22 Aralık 2021 anlık dolar, euro, sterlin fiyatları.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı yeni ekonomik tedbirler ile döviz kurunda rüzgar tersine döndü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yılın son Kabine toplantısının ardından kurdaki dalgalanmaları durdurmak için 10 maddelik tedbirleri açıkladı. Erdoğan'ın açıkladığı tedbirlerden TL mevduatlarına kur farkı ayarı hamlesine piyasalar olumlu tepki verdi. Bu sistemin açıklanması sonrası 18,43 ile rekor kıran dolar kısa süre içerinde Türk Lirası karşısında büyük kayıp yaşayarak 11,20 seviyesine geriledi. Peki dolar bugün ne kadar? Dolar ne kadar düştü? 22 Aralık anlık dolar, euro, strelin fiyatları.