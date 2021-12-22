Dolar bugün kaç TL? Bugün dolar ne kadar oldu? 22 Aralık 2021 anlık dolar, euro, sterlin fiyatları.

Döviz kurunda yaşanan yüzde 40’lık değer kaybı ile 12 seviyelerine geldik. 20,63 seviyesine kadar yükselen Euro TL de ise 14 seviyelerine düştü. Altının gramı 1060 TL’den 635 seviyesine kadar düştüğünü gördük. 2022’deki ilk çeyrekteki tahmin edemediğimiz ve öngöremediğimiz için döviz kuru yükselmez veya düşmez demek çok hata olur. Türkiye piyasalarında döviz kurlarında bir balon vardı ve gereğinden fazla bir getiri vardı. Bu köpük alınmış oldu. 10 ve 9,60 seviyesi normal bir seviye. Şu an normalin üzerinde olduğunu düşünüyorum. Dolar kurundaki ve piyasalardaki normalleşme devam ettikçe yabancı para birimlerindeki gerilemenin bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Teknik olarak konuşmak gerekirse dolar TL kurundaki 12,50 seviyesi güçlü bir destek seviyesi. Aşağı doğru kırılmalarda 10 TL belki ocak ayı içerisinde 9,65 seviyesine kadar bu süreç devam edebilir” dedi. dedi.