Dolar 4 ayın en düşük seviyesinde!
Dolar endeksi, dolara olan talebin gerilemesi ve güvenli liman olarak tabir edilen değerli metallere olan eğilimle birlikte gerileme gösteriyor. Dolar endeksi 97'ye doğru gerileyerek, art arda üçüncü seansta düşüş yaşadı ve son dört ayın en zayıf seviyelerine indi. ABD ve Japonya'nın ortak para müdahalesi korkularının artması ve New York Merkez Bankası'nın Cuma günü döviz kurlarını kontrol ettiği yönündeki haberler nedeniyle dolar, yen karşısında en büyük değer kaybını yaşadı.