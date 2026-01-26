  • İSTANBUL
Dolar 4 ayın en düşük seviyesinde!
Dolar 4 ayın en düşük seviyesinde!

Dolar endeksi, dolara olan talebin gerilemesi ve güvenli liman olarak tabir edilen değerli metallere olan eğilimle birlikte gerileme gösteriyor. Dolar endeksi 97'ye doğru gerileyerek, art arda üçüncü seansta düşüş yaşadı ve son dört ayın en zayıf seviyelerine indi. ABD ve Japonya'nın ortak para müdahalesi korkularının artması ve New York Merkez Bankası'nın Cuma günü döviz kurlarını kontrol ettiği yönündeki haberler nedeniyle dolar, yen karşısında en büyük değer kaybını yaşadı.

Dolar ayrıca, artan jeopolitik ve ticaret risklerinin yanı sıra, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'ı daha güvercin bir adayla değiştirebileceği yönündeki artan beklentilerden de baskı gördü.

Trump, başlangıçta Grönland'ı ele geçirme girişiminin bir parçası olarak birkaç Avrupa ülkesini yeni gümrük vergileriyle tehdit etmişti, ancak gelecekteki bir anlaşmaya yönelik bir çerçeve anlaşmasının ardından geri adım atmıştı. Ayrıca, Kanada'nın Çin ile bir ticaret anlaşmasına varması durumunda yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağı konusunda da uyarıda bulunmuştu. Önümüzdeki haftaya baktığımızda, Fed'in faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor ve piyasalar bir sonraki faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin sinyaller için yönlendirmeye odaklanmış durumda.

DOLAR NE KADAR? Dolar güne 43,3654 liradan başladı. Gün içinde en düşük 43,3345 lira, en yüksek de 43,3991 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 43,3912 liradan alıcı buluyor.

