Dolar 4 ayın en düşük seviyesinde!

Trump, başlangıçta Grönland'ı ele geçirme girişiminin bir parçası olarak birkaç Avrupa ülkesini yeni gümrük vergileriyle tehdit etmişti, ancak gelecekteki bir anlaşmaya yönelik bir çerçeve anlaşmasının ardından geri adım atmıştı. Ayrıca, Kanada'nın Çin ile bir ticaret anlaşmasına varması durumunda yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağı konusunda da uyarıda bulunmuştu. Önümüzdeki haftaya baktığımızda, Fed'in faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor ve piyasalar bir sonraki faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin sinyaller için yönlendirmeye odaklanmış durumda.