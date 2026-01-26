Kahvaltı için en ideal zaman belli oldu! Meğer gün boyu zinde tutuyormuş!

SAĞLIKLI BİR BAŞLANGIÇ İLE DENGEYİ KORUYABİLİRSİNİZ Bundan dolayı tam bir öğün şeklinde kahvaltı yapmak istemiyorsanız bile küçük bir ara başlangıç yapabilirsiniz. Örneğin; meyve ve kuruyemiş ikilisine şans vererek hem sağlıklı bir başlangıç yapabilir, hem de uzun bir kahvaltı rutinine veda edebilirsiniz.