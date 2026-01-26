  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Herkes ters köşe! Hakan Fidan, “Türkiye’nin AB üyesi olacağını düşünmüyorum” dedi, sebebini de açıkladı Dünyanın gözü oradaydı! Limak Holding talip oldu Uzmanından kritik uyarı: Susuz kalan beyinde iletişim yavaşlıyor! İhmal edilirse demansa yol açabilir Kilo aldırıyor sanıyorduk… Meğer yöntem yanlışmış! Ekmeği böyle tüketen kilo almıyor Beşiktaş, Eyüpspor deplasmanında! İşte muhtemel 11’ler Bursa'da kahreden olay: Babasını kurtarmak isterken can verdi! Ali Babacan’ın DEVA Partisi’nde beklenmedik ayrılık! “İlkelerimle bağdaşmıyor” diyerek istifayı bastı Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu Besiciler uykusuz kuzular güvende
Aktüel
103
Yeniakit Publisher
Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

#1
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

Ülkelere göre donanma filo gücü 2026 listesi açıklandı. Ülkelerin askeri güç verilerini analiz eden ABD merkezli Global Firepower tarafından yayınlanan listeye Türkiye damga vurdu. Yerli savunma hamleleriyle dikkat çeken Türkiye, 3 basamak birden yükseldi. Peki sizce Türkiye listede kaçıncı sırada yer aldı? İşte dünyanın en güçlü donanmaları 2026 sıralaması...

#2
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

Ülkelere göre donanma filo gücü 2026 listesi açıklandı. Ülkelerin askeri güç verilerini analiz eden ABD merkezli Global Firepower tarafından yayınlanan listeye Türkiye damga vurdu. Yerli savunma hamleleriyle dikkat çeken Türkiye, 3 basamak birden yükseldi. Peki sizce Türkiye listede kaçıncı sırada yer aldı? İşte dünyanın en güçlü donanmaları 2026 sıralaması...

#3
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ DONANMALARI 2026 LİSTESİ 100- Sudan

#4
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

99- Sierra Lone

#5
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

98- Tanzanya

#6
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

97- Suriye

#7
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

96- Litvanya

#8
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

95-El Salvador

#9
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

94- Namibya

#10
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

93- Beliz

#11
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

92-Uruguay

#12
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

91- Türkmenistan

#13
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

90- Demokratik Kongo Cumhuriyeti

#14
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

89- Surinam

#15
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

88- Umman

#16
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

87- Romanya

#17
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

86-Letonya

#18
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

85- Somali

#19
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

84-Gürcistan

#20
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

83-Küba

#21
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

82- Kamerun

#22
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

81- Karadağ

#23
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

80- Gana

#24
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

79- Kamboçya

#25
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

78- Panama

#26
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

77- Nikaragua

#27
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

76- Eritre

#28
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

75- Guatemala

#29
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

74-Yemen

#30
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

73- Kazakistan

#31
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

72- Kenya

#32
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

71- Ürdün

#33
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

70- Sırbistan

#34
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

69- Ekvador

#35
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

68- Hırvatistan

#36
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

67- Suudi Arabistan

#37
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

66- Azerbaycan

#38
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

65- Angola

#39
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

64- Arnavutluk

#40
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

63- Dominik Cumhuriyeti

#41
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

62- Mozambik

#42
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

61- Tunus

#43
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

60- Venezuela

#44
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

59- Arjantin

#45
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

58- Bulgaristan

#46
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

57-Avustralya

#47
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

56- Norveç

#48
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

55- Lübnan

#49
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

54- Danimarka

#50
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

53- Laos

#51
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

52- Güney Afrika

#52
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

51-Polonya

#53
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

50-Bahreyn

#54
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

49- Irak

#55
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

48- Kanada

#56
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

47- Bolivya

#57
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

46- Brezilya

#58
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

45-Paraguay

#59
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

44- Peru

#60
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

43- İsrail

#61
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

42- Birleşik Arap Emirlikleri

#62
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

41- Tayvan

#63
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

40- Almanya

#64
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

39- Honduras

#65
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

38- Fas

#66
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

37- Malezya

#67
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

36- Singapur

#68
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

35- İran

#69
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

34- Cezayir

#70
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

33- Vietnam

#71
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

32- Birleşik Krallık

#72
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

31- Pakistan

#73
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

30- Bangladeş

#74
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

29- Kuveyt

#75
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

28- Katar

#76
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

27- Filipinler

#77
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

26- Portekiz

#78
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

25- Şili

#79
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

24- Hollanda

#80
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

23- Mısır

#81
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

22- Nijerya

#82
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

21- Japonya

#83
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

20- Meksika

#84
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

19- Finlandiya

#85
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

18- Fransa

#86
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

17- Ukrayna

#87
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

16- İspanya

#88
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

15- Yunanistan

#89
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

14- TÜRKİYE

#90
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

13- Kolombiya

#91
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

12- Güney Kore

#92
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

11- Myanmar

#93
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

10- Sri Lanka

#94
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

9- İsveç

#95
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

8- İtalya

#96
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

7- Tayland

#97
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

6- Kuzey Kore

#98
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

5-Endonezya

#99
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

4- Hindistan

#100
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

3- ABD

#101
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

2- Rusya

#102
Foto - Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

1- Çin

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Gündem

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi komisyonundan üç milletvekilinin Kasım ayında yaptığı İmralı ziyaretinin tutanakları yayınlandı. İşte..
Öcalan’dan Bahçeli’ye sürpriz hediye!
Gündem

Öcalan’dan Bahçeli’ye sürpriz hediye!

Açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan’ın Şanlıurfa’da özel olarak dokuttuğu kilimi kendisine hediye ettiği..
Venezuela, Grönland derken... Trump bir ülkeyi daha hedef aldı
Dünya

Venezuela, Grönland derken... Trump bir ülkeyi daha hedef aldı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin ile yakınlaşan Kanada'yı bir kez daha hedef aldı. Trump "Çin, bir zamanlar büyük bir ü..
Siyaset sahnesinde şok sözler! Yer yerinden oynayacak! Özgür Özel'den kirli pazarlık ve "devlet" vaadi
Gündem

Siyaset sahnesinde şok sözler! Yer yerinden oynayacak! Özgür Özel'den kirli pazarlık ve "devlet" vaadi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis çatısı altında skandal ifadelerle dolu bir konuşmaya imza attı.
Barzani ateşle oynuyor! IKBY’de 4 imama zulüm: Sebebi ‘yok artık’ dedirtti
Gündem

Barzani ateşle oynuyor! IKBY’de 4 imama zulüm: Sebebi ‘yok artık’ dedirtti

Filistin davasında “denge politikası” izleyen IKBY, SDG/YPG konusunda da ikili davranıyor. Barzani ve şürekası PKK aleyhine açıklamalar yapa..
Bozguna uğrayan terör örgütü PKK/YPG inanç uydurmaya çalıştı! "Kürtlere özgü bir namaz var"
Dünya

Bozguna uğrayan terör örgütü PKK/YPG inanç uydurmaya çalıştı! "Kürtlere özgü bir namaz var"

Türkiye'de silinen Suriye'de bozguna uğrayan PKK/YPG, İslami değerlere saldırmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda PKK’lı bir ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23