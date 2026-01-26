Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu

Ülkelere göre donanma filo gücü 2026 listesi açıklandı. Ülkelerin askeri güç verilerini analiz eden ABD merkezli Global Firepower tarafından yayınlanan listeye Türkiye damga vurdu. Yerli savunma hamleleriyle dikkat çeken Türkiye, 3 basamak birden yükseldi. Peki sizce Türkiye listede kaçıncı sırada yer aldı? İşte dünyanın en güçlü donanmaları 2026 sıralaması...
İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ DONANMALARI 2026 LİSTESİ 100- Sudan
99- Sierra Lone
98- Tanzanya
97- Suriye
96- Litvanya
95-El Salvador
94- Namibya
93- Beliz
92-Uruguay
91- Türkmenistan
90- Demokratik Kongo Cumhuriyeti
89- Surinam
88- Umman
87- Romanya
86-Letonya
85- Somali
84-Gürcistan
83-Küba
82- Kamerun
81- Karadağ
80- Gana
79- Kamboçya
78- Panama
77- Nikaragua
76- Eritre
75- Guatemala
74-Yemen
73- Kazakistan
72- Kenya
71- Ürdün
70- Sırbistan
69- Ekvador
68- Hırvatistan
67- Suudi Arabistan
66- Azerbaycan
65- Angola
64- Arnavutluk
63- Dominik Cumhuriyeti
62- Mozambik
61- Tunus
60- Venezuela
59- Arjantin
58- Bulgaristan
57-Avustralya
56- Norveç
55- Lübnan
54- Danimarka
53- Laos
52- Güney Afrika
51-Polonya
50-Bahreyn
49- Irak
48- Kanada
47- Bolivya
46- Brezilya
45-Paraguay
44- Peru
43- İsrail
42- Birleşik Arap Emirlikleri
41- Tayvan
40- Almanya
39- Honduras
38- Fas
37- Malezya
36- Singapur
35- İran
34- Cezayir
33- Vietnam
32- Birleşik Krallık
31- Pakistan
30- Bangladeş
29- Kuveyt
28- Katar
27- Filipinler
26- Portekiz
25- Şili
24- Hollanda
23- Mısır
22- Nijerya
21- Japonya
20- Meksika
19- Finlandiya
18- Fransa
17- Ukrayna
16- İspanya
15- Yunanistan
14- TÜRKİYE
13- Kolombiya
12- Güney Kore
11- Myanmar
10- Sri Lanka
9- İsveç
8- İtalya
7- Tayland
6- Kuzey Kore
5-Endonezya
4- Hindistan
3- ABD
2- Rusya
1- Çin
