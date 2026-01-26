  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Herkes ters köşe! Hakan Fidan, “Türkiye’nin AB üyesi olacağını düşünmüyorum” dedi, sebebini de açıkladı Dünyanın gözü oradaydı! Limak Holding talip oldu Uzmanından kritik uyarı: Susuz kalan beyinde iletişim yavaşlıyor! İhmal edilirse demansa yol açabilir Kilo aldırıyor sanıyorduk… Meğer yöntem yanlışmış! Ekmeği böyle tüketen kilo almıyor Beşiktaş, Eyüpspor deplasmanında! İşte muhtemel 11’ler Bursa'da kahreden olay: Babasını kurtarmak isterken can verdi! Ali Babacan’ın DEVA Partisi’nde beklenmedik ayrılık! “İlkelerimle bağdaşmıyor” diyerek istifayı bastı Mavi Vatan'da gövde gösterisi! Türk donanması dünyayı titretti, Dünyanın en güçlü donanmaları belli oldu Besiciler uykusuz kuzular güvende
Siyaset
5
Yeniakit Publisher
Ali Babacan’ın DEVA Partisi’nde beklenmedik ayrılık! "İlkelerimle bağdaşmıyor" diyerek istifayı bastı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ali Babacan’ın DEVA Partisi’nde beklenmedik ayrılık! “İlkelerimle bağdaşmıyor” diyerek istifayı bastı

DEVA Partisi Orhangazi İlçe Başkanı Erkan Sezgin, partisinin izlediği siyasi çizgi ile kendi ilkeleri arasındaki derin görüş ayrılıklarını gerekçe göstererek görevinden ve parti üyeliğinden istifa etti. Sezgin yaptığı açıklamada, etik anlayışından taviz vermemek ve kurumsal saygıyı korumak adına bu zorunlu kararı aldığını ifade etti. Bu ayrılık, partinin yerel teşkilatlarındaki ideolojik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

#1
Foto - Ali Babacan’ın DEVA Partisi’nde beklenmedik ayrılık! "İlkelerimle bağdaşmıyor" diyerek istifayı bastı

DEVA Partisi Orhangazi İlçe Başkanı Erkan Sezgin, kendi isteğiyle parti üyeliğinden ve başkanlık görevinden ayrıldığını açıkladı.

#2
Foto - Ali Babacan’ın DEVA Partisi’nde beklenmedik ayrılık! "İlkelerimle bağdaşmıyor" diyerek istifayı bastı

DEVA Partisi Orhangazi İlçe Başkanı Erkan Sezgin, partisinden ve ilçe başkanlığı görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını kamuoyuna duyurdu. Sezgin, kararının temelinde siyasi duruşu ile partinin izlediği çizgi arasındaki farklılıkların bulunduğunu belirtti.

#3
Foto - Ali Babacan’ın DEVA Partisi’nde beklenmedik ayrılık! "İlkelerimle bağdaşmıyor" diyerek istifayı bastı

Sezgin, "İlkelerimden ve etik anlayışımdan taviz vermemek, kurumsal saygıyı korumak adına bu kararı almak durumunda kaldım" dedi.

#4
Foto - Ali Babacan’ın DEVA Partisi’nde beklenmedik ayrılık! "İlkelerimle bağdaşmıyor" diyerek istifayı bastı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Gündem

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi komisyonundan üç milletvekilinin Kasım ayında yaptığı İmralı ziyaretinin tutanakları yayınlandı. İşte..
Öcalan’dan Bahçeli’ye sürpriz hediye!
Gündem

Öcalan’dan Bahçeli’ye sürpriz hediye!

Açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan’ın Şanlıurfa’da özel olarak dokuttuğu kilimi kendisine hediye ettiği..
Venezuela, Grönland derken... Trump bir ülkeyi daha hedef aldı
Dünya

Venezuela, Grönland derken... Trump bir ülkeyi daha hedef aldı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin ile yakınlaşan Kanada'yı bir kez daha hedef aldı. Trump "Çin, bir zamanlar büyük bir ü..
Siyaset sahnesinde şok sözler! Yer yerinden oynayacak! Özgür Özel'den kirli pazarlık ve "devlet" vaadi
Gündem

Siyaset sahnesinde şok sözler! Yer yerinden oynayacak! Özgür Özel'den kirli pazarlık ve "devlet" vaadi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis çatısı altında skandal ifadelerle dolu bir konuşmaya imza attı.
Barzani ateşle oynuyor! IKBY’de 4 imama zulüm: Sebebi ‘yok artık’ dedirtti
Gündem

Barzani ateşle oynuyor! IKBY’de 4 imama zulüm: Sebebi ‘yok artık’ dedirtti

Filistin davasında “denge politikası” izleyen IKBY, SDG/YPG konusunda da ikili davranıyor. Barzani ve şürekası PKK aleyhine açıklamalar yapa..
Bozguna uğrayan terör örgütü PKK/YPG inanç uydurmaya çalıştı! "Kürtlere özgü bir namaz var"
Dünya

Bozguna uğrayan terör örgütü PKK/YPG inanç uydurmaya çalıştı! "Kürtlere özgü bir namaz var"

Türkiye'de silinen Suriye'de bozguna uğrayan PKK/YPG, İslami değerlere saldırmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda PKK’lı bir ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23