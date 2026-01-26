Ali Babacan’ın DEVA Partisi’nde beklenmedik ayrılık! “İlkelerimle bağdaşmıyor” diyerek istifayı bastı

DEVA Partisi Orhangazi İlçe Başkanı Erkan Sezgin, partisinin izlediği siyasi çizgi ile kendi ilkeleri arasındaki derin görüş ayrılıklarını gerekçe göstererek görevinden ve parti üyeliğinden istifa etti. Sezgin yaptığı açıklamada, etik anlayışından taviz vermemek ve kurumsal saygıyı korumak adına bu zorunlu kararı aldığını ifade etti. Bu ayrılık, partinin yerel teşkilatlarındaki ideolojik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.