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Dolandırıcı, kendi kazdığı kuyuya düştü! Öyle bir oyunun içinde kaldı ki, dolandırıcı bile arayıp tebrik etti! Şu işe bakın

2023-10-27 14:58:14
Dolandırıcı, kendi kazdığı kuyuya düştü! Öyle bir oyunun içinde kaldı ki, dolandırıcı bile arayıp tebrik etti! Şu işe bakın

Dolandırıcılar baltayı sağlam taşı sapladı. Dolandırmak için aradılar kendileri dolandırılıp çıktılar. Dolandırıcıların kirli oyununu bozan sağlık çalışanı ise herkesin takdirini topladı. Oyun öyle değil böyle oynanır. İşte sağlık çalışanının akıl almaz o oyunu… Sivas'ta filmleri konu olacak bir olay yaşandı. Kendisini Komiser olarak tanıtan bir kişi tarafından aranan Fatih Çağlar, arkadaşlarından da yardım alarak dolandırıcıya unutamayacağı bir ders vardı. Dolandırmak için arayan dolandırıcı bir anda Kendini dolandırılmış buldu. İşte sağlık çalışanının akıl almaz o oyunu…

#1
Foto - Dolandırıcı, kendi kazdığı kuyuya düştü! Öyle bir oyunun içinde kaldı ki, dolandırıcı bile arayıp tebrik etti! Şu işe bakın

Kendisini arayarak komiser olarak tanıtan bir dolandırıcının ağından kurtulan Çağlar, arkadaşlarından yardım alarak dolandırıcının tüm foyasının ortaya çıkardı. Çağlar’ın bir arkadaşı patron bir arkadaşı taksici bir arkadaşı da banka görevlisi olurken dolandırıcılar akıl almayacak bir planın ortasına düştü.

#2
Foto - Dolandırıcı, kendi kazdığı kuyuya düştü! Öyle bir oyunun içinde kaldı ki, dolandırıcı bile arayıp tebrik etti! Şu işe bakın

Yaklaşık bir hafta süren telefon trafiğinin ardından dolandırıcıyı saf olduğu konusunda ikna eden Çağlar, dolandırıcıya teslim etmek üzere bankadan 180.000 TL kredi kullandığını söyledi. Fakat banka şubesine gidecek 200 TL parası olmadığını söyleyen Çağlar, dolandırıcının para göndermesini talep etti. Arkadaşlarının 180.000 TL'lik dekont yerine dolandırıcıya kahve içerken çekilmiş bir fotoğrafını göndermesi ise gündeme bomba gibi düştü. Çektikleri fotoğrafı dolandırıcıya göndererek “Senin para ile kahve içtik, hakkını helal et” mesajını attılar.

#3
Foto - Dolandırıcı, kendi kazdığı kuyuya düştü! Öyle bir oyunun içinde kaldı ki, dolandırıcı bile arayıp tebrik etti! Şu işe bakın

Yaşanan durum üzerine öfkelenen dolandırıcı başta tepki gösterirken daha sonra Çağlar’ı tebrik ederek gönderdiği 200 TL'yi helal ettiğini söyledi. Filmlere konu olacak olaylar gündeme bomba gibi düşerken Çağlar, yaptığı operasyonun detaylarını paylaştı. Dolandırıldığını anlayan dolandırıcıdan helallik istediğini belirten Çağlar, başta etmeyeceğini söylese de sonradan kendisine tebrik ederek bu işi nasıl başardığını sorduğunu dile getirdi. Çağlar, “ Sonra beni tebrik edip ‘bunu nasıl başardın?’ diye sordu. Ben de onlara ‘siz çok amatörsünüz, cin olmadan adam çarpmaya kalkıyorsunuz’ dedim. Sonra beni tebrik edip 200 TL’yi helal etti. Beni engelledi, şimdi arayıp ulaşamıyoruz. Bu 200 lirayı bir hayır kurumuna bağışlamayı düşünüyorum. Kahve paralarını kendimiz ödedik. Eğer bu parayı kullanırsak onların durumuna düşerdik” sözlerini dile getirdi.

#4
Foto - Dolandırıcı, kendi kazdığı kuyuya düştü! Öyle bir oyunun içinde kaldı ki, dolandırıcı bile arayıp tebrik etti! Şu işe bakın

Vatandaşın dolandırıcıya karşı dikkatli olması gerektiğini söyleyen Çağlar, dolandırıcıların da dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Dolandırıcıların hala polis ve savcı olarak vatandaşı aradığını ifade eden Çağlar, 20 yıldır aynı numaranın işlediğini söyledi. Vatandaşların bu oyuna inanmaması gerektiğinin altını çizen Çağlar, “Hiçbir savcı, hakim insanları cep telefonuyla arayarak para istemez. Dikkatli olmak lazım. Artık dolandırıcıların da dikkat etmesi lazım.” şeklinde konuştu.

#5
Foto - Dolandırıcı, kendi kazdığı kuyuya düştü! Öyle bir oyunun içinde kaldı ki, dolandırıcı bile arayıp tebrik etti! Şu işe bakın

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