2023-10-27 14:58:14 Dolandırıcı, kendi kazdığı kuyuya düştü! Öyle bir oyunun içinde kaldı ki, dolandırıcı bile arayıp tebrik etti! Şu işe bakın
Dolandırıcılar baltayı sağlam taşı sapladı. Dolandırmak için aradılar kendileri dolandırılıp çıktılar. Dolandırıcıların kirli oyununu bozan sağlık çalışanı ise herkesin takdirini topladı. Oyun öyle değil böyle oynanır. İşte sağlık çalışanının akıl almaz o oyunu… Sivas'ta filmleri konu olacak bir olay yaşandı. Kendisini Komiser olarak tanıtan bir kişi tarafından aranan Fatih Çağlar, arkadaşlarından da yardım alarak dolandırıcıya unutamayacağı bir ders vardı. Dolandırmak için arayan dolandırıcı bir anda Kendini dolandırılmış buldu. İşte sağlık çalışanının akıl almaz o oyunu…