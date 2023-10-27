Dolandırıcı, kendi kazdığı kuyuya düştü! Öyle bir oyunun içinde kaldı ki, dolandırıcı bile arayıp tebrik etti! Şu işe bakın

Yaşanan durum üzerine öfkelenen dolandırıcı başta tepki gösterirken daha sonra Çağlar’ı tebrik ederek gönderdiği 200 TL'yi helal ettiğini söyledi. Filmlere konu olacak olaylar gündeme bomba gibi düşerken Çağlar, yaptığı operasyonun detaylarını paylaştı. Dolandırıldığını anlayan dolandırıcıdan helallik istediğini belirten Çağlar, başta etmeyeceğini söylese de sonradan kendisine tebrik ederek bu işi nasıl başardığını sorduğunu dile getirdi. Çağlar, “ Sonra beni tebrik edip ‘bunu nasıl başardın?’ diye sordu. Ben de onlara ‘siz çok amatörsünüz, cin olmadan adam çarpmaya kalkıyorsunuz’ dedim. Sonra beni tebrik edip 200 TL’yi helal etti. Beni engelledi, şimdi arayıp ulaşamıyoruz. Bu 200 lirayı bir hayır kurumuna bağışlamayı düşünüyorum. Kahve paralarını kendimiz ödedik. Eğer bu parayı kullanırsak onların durumuna düşerdik” sözlerini dile getirdi.