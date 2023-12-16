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Doktorlar Gazze için kanlı önlükle yürüdü

2023-12-16 16:31:01
Doktorlar Gazze için kanlı önlükle yürüdü

Zonguldak'ta doktorlar Filistin'de yaşananlara tepki göstermek için kanlı önlükle yürüyüş yaptı.

#1
Foto - Doktorlar Gazze için kanlı önlükle yürüdü

Tren Garından başlayan yürüyüşe, doktorlar, tıp öğrencileri, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Memur Sen İl Temsilcisi Kamuran Aşkar ve vatandaşlar katıldı. Doktorlar ve tıp öğrencileri üzerlerine giydiği kanlı önlüklerle İstasyon Caddesi'nden başlayarak Gazipaşa Caddesi'ne kadar yürüdüler.

#2
Foto - Doktorlar Gazze için kanlı önlükle yürüdü

Yürüyüşte doktorlar ve öğrenciler tekbirler getirdi. Programın son bölümünde Türkçe ve İngilizce basın açıklaması yapıldı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp öğrencisi stajyer doktor Muhammed Ensar Yılmaz açıklamada şu ifadelere yer verdi;

#3
Foto - Doktorlar Gazze için kanlı önlükle yürüdü

“Yüreği Gazze’de çarpan, Filistin’deki Müslüman kardeşlerinin acısını yüreğinde taşıyan vicdan sahibi değerli katılımcılar; Bugün, haftalardır soykırıma maruz kalan Gazze için buradayız. On binlerce ton bombaların altında can veren masum siviller için buradayız. Vurulan, yıkılan hastanelerdeki bebekler için, Şehit olan meslektaşlarımız için, gözü yaşlı anneler, bağrı yanık babalar için buradayız. Masum bedenlerine annelerin eli değmeden bombaların değdiği bebekler için buradayız. Vicdanların sesi olmak için buradayız. Kana doymayan, işgalci, katil, Siyonist İsrail’i lanetlemek, Mazlum Filistin halkının haklı davasına destek vermek için buradayız. Selam olsun Gazze’ye, Selam olsun Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs’e, Selam olsun Filistin halkının haklı mücadelesine. Tam 70 gündür dört tarafı çevrilmiş bir bölgede bir halk, tüm dünyanın gözü önünde katliama maruz kalıyor. Hiçbir sınır ve ölçü tanımayan işgalci İsrail tarafından tam 70 gündür acımasızca bombalanıyor. Gazze’de tüm dünyanın gözü önünde büyük bir savaş suçu işleniyor ve katil İsrail bir türlü kana doymuyor."

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