Doktorlar çaresiz kaldı! Ünlü oyuncu gözyaşları içinde açıkladı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan oyuncu Aslı Bekiroğlu son iki yılda peş peşe ameliyatlar geçirmek zorunda kalırken son olarak 7’nci kez operasyon geçirdi.

Sosyal medya hesabından sağlık durumuna dair açıklama yapan Bekiroğlu’nun gözyaşları içinde konuştuğu anlar, kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Bir süredir sağlık mücadelesiyle gündemde olan Aslı Bekiroğlu, yaşadığı sürecin başlangıcını daha önce açık yüreklilikle anlatmıştı. Ünlü oyuncu, rahminden miyom alınması için girdiği ameliyat sırasında ciddi bir komplikasyon yaşandığını ve bu noktadan sonra hayatının tamamen değiştiğini söylemişti.

Aslı Bekiroğlu’nun anlattığına göre, rutin görünmesi beklenen ameliyat sırasında bağırsağı yanlışlıkla kesildi. Oyuncu, bu nedenle kısa süre içinde yeniden ameliyat olmak zorunda kaldığını ve yaşanan sızıntı ile birlikte sürecin çok daha ağır bir hale geldiğini açıklamıştı. Bu komplikasyonun ardından birbiri ardına ameliyatlar geçiren Bekiroğlu, son iki yılda toplam yedi kez bıçak altına yatmış oldu. Geçtiğimiz günlerde 7’nci kez ameliyat olan Aslı Bekiroğlu, operasyon sonrası hastane odasından bir paylaşım yapmış ve kendisine gönderilen iyi dilekler ile dualar için teşekkür etmişti.

İlk açıklamasında iyi olduğunu söyleyen oyuncu, tedavisinin sürdüğünü belirtmişti.

Daha sonra kısa süreli izinle dışarı çıktığını ve o sırada bile tedavisinin devam ettiğini anlattı. Hatta damar yoluyla dışarı çıktığını söylemesi, sağlık sürecinin ne kadar hassas ilerlediğini gösterdi. Aslı Bekiroğlu, son paylaşımında ise çok daha duygusal bir tabloyla sevenlerinin karşısına çıktı. Sağlık durumunu anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan oyuncu, hastaneden çıkacağını düşündüğünü ancak bu planın gerçekleşmediğini söyledi.

En çok dikkat çeken sözü ise şu oldu: “Doktorlar da ne yapacaklarını bilmiyorlar.” Bu ifade, hayranları arasında büyük endişe yarattı.

Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde yayınladığı videoda son iki yılda yaşadıklarını daha detaylı şekilde anlatmıştı. Bu süreci bugüne kadar çok fazla paylaşmadığını, hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak çok yıprandığını söyleyen oyuncu, yaşadıklarının dışarıdan göründüğü kadar basit olmadığını vurgulamıştı.

Bekiroğlu, her şeye rağmen hayata gülerek tutunmaya çalıştığını, yeni doktorlarıyla birlikte iyileşme yolunda ilerlediğini ve artık bu süreci konuşabilecek cesareti kendinde bulduğunu dile getirmişti.

Ünlü oyuncu, geçirdiği bazı ameliyatların saatler süren çok ağır operasyonlar olduğunu da anlatmıştı. Hatta bazı doktorlarının kendisine, iki kez ölümden döndüğünü söyleyerek dikkatli olması gerektiğini hatırlattığını ifade etmişti.

Bu sözler, yaşadığı sağlık mücadelesinin ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Aslı Bekiroğlu, yaşadıklarının ardından hukuki anlamda da hakkını aramak istediğini açıklamıştı.

Sürecin başında yapılan müdahalelerle ilgili geri adım atılmasını kabul etmediğini söyleyen oyuncu, artık hem kendi yaşadıklarını görünür kılmak hem de başka insanların benzer şeyler yaşamaması için konuştuğunu ifade etmişti./ kaynak: internethaber

Abdullah

Zor imtihan Allah yardımcısı olsun
Bu kez Siverek! Okulda saldırı girişimi!
Gündem

Bu kez Siverek! Okulda saldırı girişimi!

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Dumlupınar Ortaokulu’nda bir veli, öğretmene bıçakla saldırmaya çalıştı. Bıçaklı saldırgan polis eki..
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Hürmüz Boğazı mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Hürmüz Boğazı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı açıklamada 'İran tarafından Hürmüz Boğazı'nın ateşkes süresi sonuna kadar tüm gemilere yenid..
Faciaya ramak kala! Okula saldırı hazırlığı son anda önlendi!
Gündem

Faciaya ramak kala! Okula saldırı hazırlığı son anda önlendi!

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki saldırıların ardından okullarda önlemler artırılırken, Torbalı’da eğitim gördükleri okula saldırı hazırlığı ..
'Hz. Muhammed'siz Müslümanlık projesi!'
Aktüel

'Hz. Muhammed'siz Müslümanlık projesi!'

Mehmet Sürmeli Mirat Haber'de yazdı: Hz. Peygamber’in (sav) risaleti kabul edilmeden iman iddiasında bulunmak ve uhrevi kurtuluştan bahsetme..
C31K terör grubunun lideri tutuklandı Bacak kadar veledin evinden çıkanlara bakın
Gündem

C31K terör grubunun lideri tutuklandı Bacak kadar veledin evinden çıkanlara bakın

Telegram’da “C31K” adlı grubun yöneticilerinden biri olduğu belirlenen 2008 doğumlu M.I., Kahramanmaraş’taki saldırıyla ilgili yaptığı payla..
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Eski Vali Tuncay Sonel hakkında yeni gelişme
Gündem

Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Eski Vali Tuncay Sonel hakkında yeni gelişme

Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
