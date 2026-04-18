Doktorlar çaresiz kaldı! Ünlü oyuncu gözyaşları içinde açıkladı!
Uzun süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan oyuncu Aslı Bekiroğlu son iki yılda peş peşe ameliyatlar geçirmek zorunda kalırken son olarak 7’nci kez operasyon geçirdi.
Sosyal medya hesabından sağlık durumuna dair açıklama yapan Bekiroğlu’nun gözyaşları içinde konuştuğu anlar, kısa sürede büyük yankı uyandırdı.
Bir süredir sağlık mücadelesiyle gündemde olan Aslı Bekiroğlu, yaşadığı sürecin başlangıcını daha önce açık yüreklilikle anlatmıştı. Ünlü oyuncu, rahminden miyom alınması için girdiği ameliyat sırasında ciddi bir komplikasyon yaşandığını ve bu noktadan sonra hayatının tamamen değiştiğini söylemişti.
Aslı Bekiroğlu’nun anlattığına göre, rutin görünmesi beklenen ameliyat sırasında bağırsağı yanlışlıkla kesildi. Oyuncu, bu nedenle kısa süre içinde yeniden ameliyat olmak zorunda kaldığını ve yaşanan sızıntı ile birlikte sürecin çok daha ağır bir hale geldiğini açıklamıştı. Bu komplikasyonun ardından birbiri ardına ameliyatlar geçiren Bekiroğlu, son iki yılda toplam yedi kez bıçak altına yatmış oldu. Geçtiğimiz günlerde 7’nci kez ameliyat olan Aslı Bekiroğlu, operasyon sonrası hastane odasından bir paylaşım yapmış ve kendisine gönderilen iyi dilekler ile dualar için teşekkür etmişti.
İlk açıklamasında iyi olduğunu söyleyen oyuncu, tedavisinin sürdüğünü belirtmişti.
Daha sonra kısa süreli izinle dışarı çıktığını ve o sırada bile tedavisinin devam ettiğini anlattı. Hatta damar yoluyla dışarı çıktığını söylemesi, sağlık sürecinin ne kadar hassas ilerlediğini gösterdi. Aslı Bekiroğlu, son paylaşımında ise çok daha duygusal bir tabloyla sevenlerinin karşısına çıktı. Sağlık durumunu anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan oyuncu, hastaneden çıkacağını düşündüğünü ancak bu planın gerçekleşmediğini söyledi.
En çok dikkat çeken sözü ise şu oldu: “Doktorlar da ne yapacaklarını bilmiyorlar.” Bu ifade, hayranları arasında büyük endişe yarattı.
Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz günlerde yayınladığı videoda son iki yılda yaşadıklarını daha detaylı şekilde anlatmıştı. Bu süreci bugüne kadar çok fazla paylaşmadığını, hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak çok yıprandığını söyleyen oyuncu, yaşadıklarının dışarıdan göründüğü kadar basit olmadığını vurgulamıştı.
Bekiroğlu, her şeye rağmen hayata gülerek tutunmaya çalıştığını, yeni doktorlarıyla birlikte iyileşme yolunda ilerlediğini ve artık bu süreci konuşabilecek cesareti kendinde bulduğunu dile getirmişti.
Ünlü oyuncu, geçirdiği bazı ameliyatların saatler süren çok ağır operasyonlar olduğunu da anlatmıştı. Hatta bazı doktorlarının kendisine, iki kez ölümden döndüğünü söyleyerek dikkatli olması gerektiğini hatırlattığını ifade etmişti.
Bu sözler, yaşadığı sağlık mücadelesinin ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Aslı Bekiroğlu, yaşadıklarının ardından hukuki anlamda da hakkını aramak istediğini açıklamıştı.
Sürecin başında yapılan müdahalelerle ilgili geri adım atılmasını kabul etmediğini söyleyen oyuncu, artık hem kendi yaşadıklarını görünür kılmak hem de başka insanların benzer şeyler yaşamaması için konuştuğunu ifade etmişti./ kaynak: internethaber
