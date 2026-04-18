Doktorlar çaresiz kaldı! Ünlü oyuncu gözyaşları içinde açıkladı!

Aslı Bekiroğlu’nun anlattığına göre, rutin görünmesi beklenen ameliyat sırasında bağırsağı yanlışlıkla kesildi. Oyuncu, bu nedenle kısa süre içinde yeniden ameliyat olmak zorunda kaldığını ve yaşanan sızıntı ile birlikte sürecin çok daha ağır bir hale geldiğini açıklamıştı. Bu komplikasyonun ardından birbiri ardına ameliyatlar geçiren Bekiroğlu, son iki yılda toplam yedi kez bıçak altına yatmış oldu. Geçtiğimiz günlerde 7’nci kez ameliyat olan Aslı Bekiroğlu, operasyon sonrası hastane odasından bir paylaşım yapmış ve kendisine gönderilen iyi dilekler ile dualar için teşekkür etmişti.