Doktorlar bile şoke oldu: Böbrek taşı yapıyormuş! Bu hali adeta zehir saçıyor
Doktorlar bile şoke oldu: Böbrek taşı yapıyormuş! Bu hali adeta zehir saçıyor

Böbrekte yaşanan sorunlar hem kadınlar hem erkekler için gözle görülür sıkıntılara sebebiyet veriyor.

Atıştırmalıklardan kurabiyelere hatta salatalara kadar mutfaktaki birçok üründe kullanılan susamın, aşırı tüketimi böbrek taşına sebep olabileceği gibi aynı zamanda en yaygın alerjen yiyecektir.

Susam zengin bir protein, vitamin ve antioksidan kaynağı olsa da tüm bunların yanında zararları da vardır. İnsanlar susam yağını yüksek tansiyon ya da başka hastalıklar için kullanabilir. Fakat bu durum susamın zararları da olduğu gerçeğini değiştirmez. Günlük hayatta bisküvilerden pastalara ve kurabiyelere kadar birçok gıdada kullanılan susamın aşırı tüketimi böbrek taşı yapabilir.

2021'den itibaren susam, ABD'de önemli bir gıda alerjeni olarak kabul edilmektedir. Ocak 2023'ten sonra tüm paketlenmiş gıdalarda susam içeriğinin etikette belirtilmesi zorunludur. 1. Alerji Riski Susam, en yaygın gıda alerjenlerinden biridir. Alerjisi olan kişilerde kurdeşen, nefes darlığı, mide krampları ve anafilaksi gibi ciddi reaksiyonlara neden olabilir. Alerji sıklığı özellikle çocuklarda artış göstermektedir. Susam alerjisi olan kişiler için susamlı gıdalar kesinlikle zararlı olabilir.

2. Yüksek Kalori ve Aşırı Tüketim Susam yağ ve enerji açısından zengindir. Fazla miktarda tüketildiğinde: Vücut ağırlığını artırabilir Dolaylı olarak kan şekeri ve trigliserit dengesini olumsuz etkileyebilir Özellikle işlenmiş susamlı atıştırmalıkların porsiyon kontrolü zordur. İlgili beslenme ilkeleri bu yüzden porsiyon vurgusu yapar. (Ör: günde 1 avuç = yeterli) 3. Oksalat İçeriği ve Böbrek Taşı Susamda bir miktar oksalat bulunur. Aşırı tüketim, hassas kişilerde böbrek taşı oluşumunu teşvik edebilir. Daha önce böbrek taşı öyküsü olanlar susam tüketiminde ölçülü olmalıdır. 4. Mide–Bağırsak Hassasiyeti Bazı kişilerde (özellikle yağlı susamlı ürünlerle birlikte): Hazımsızlık Reflü artışı Mide yanması yapabilir. Susamlı ürünün yanında başka yağlı içerikler varsa bu semptomlar artabilir.

5. İşlenmiş Susamlı Ürünlerde Gizli Zarar Susam tek başına değil, hazır ürün formunda başka risklerle gelir: Aşırı tuz (örn. susamlı simit, kraker) Aşırı şeker (örn. tahin-helva, susamlı barlar) Düşük kaliteli yağlarla karıştırılma ihtimali 6. Ağır Metal Kaygısı (Kaynağa Bağlı) Bilinmeyen/denetimsiz susam kaynaklarında toprak veya üretim kaynaklı ağır metal kontaminasyonu riski konuşulur. Güvenilir markalar ve denetimli kaynaklar tercih edilmelidir.

CHP’de Porno skandalı! Özgür Özel’in de kaseti var iddiası: Özkan Yalım’ın otelinde kalan bazı CHP Milletvekillerine ait 254 Adet Gizli Kayıt
Gündem

CHP’de Porno skandalı! Özgür Özel’in de kaseti var iddiası: Özkan Yalım’ın otelinde kalan bazı CHP Milletvekillerine ait 254 Adet Gizli Kayıt

Skandalın boyutunu artıran en sarsıcı iddia ise bizzat CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik oldu. Tamar Tanrıyar, ele geçirilen görüntüler..
Terör devleti İsrail ateşkesi bozdu!
Dünya

Terör devleti İsrail ateşkesi bozdu!

İnsanlık adına hiçbir kuralı tanımayan terör devleti İsrail'in eli kanlı ordusu, Hizbullah mensuplarını hedef aldığını öne sürerek Lübnan'ın..
Tanju sevişmiş, şoförü izlemiş... Hayvandan bile aşağı!
Gündem

Tanju sevişmiş, şoförü izlemiş... Hayvandan bile aşağı!

Yolsuzluk rezaletiyle iyice semiren, halkın paralarıyla otel odalarında fuhuş ve uyuşturucu partilerine hız veren CHP’li yöneticiler mide bu..
Fransız askeri öldü, pısırık Macron bakın kimi suçladı
Dünya

Fransız askeri öldü, pısırık Macron bakın kimi suçladı

Bilindiği gibi İsrailli teröristler Lübnan'da sürekli BM güçlerini hedef alıyor. Son saldırıda 1 Fransız askeri öldü. Fransa Cumhurbaşkanı E..
Özgür Özel’den ihanet dolu sözler! ‘Bu iktidarı kim düşürmek isterse yanındayız’
Gündem

Özgür Özel’den ihanet dolu sözler! ‘Bu iktidarı kim düşürmek isterse yanındayız’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in şirazesi iyice kaydı!.. Özgür Özel, ““Türkiye’de insanları bu iktidardan kurtaracak hangi lokomotif varsa, o..
İBB soytarılığı! Ali Karahasanoğlu’ndan İBB’ye "Yerebatan" tepkisi
Gündem

İBB soytarılığı! Ali Karahasanoğlu’ndan İBB’ye "Yerebatan" tepkisi

Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Yerebatan Sarnıcı giriş ücretinin 1..
