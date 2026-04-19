Doktorlar bile şoke oldu: Böbrek taşı yapıyormuş! Bu hali adeta zehir saçıyor
Böbrekte yaşanan sorunlar hem kadınlar hem erkekler için gözle görülür sıkıntılara sebebiyet veriyor.
Atıştırmalıklardan kurabiyelere hatta salatalara kadar mutfaktaki birçok üründe kullanılan susamın, aşırı tüketimi böbrek taşına sebep olabileceği gibi aynı zamanda en yaygın alerjen yiyecektir.
Susam zengin bir protein, vitamin ve antioksidan kaynağı olsa da tüm bunların yanında zararları da vardır. İnsanlar susam yağını yüksek tansiyon ya da başka hastalıklar için kullanabilir. Fakat bu durum susamın zararları da olduğu gerçeğini değiştirmez. Günlük hayatta bisküvilerden pastalara ve kurabiyelere kadar birçok gıdada kullanılan susamın aşırı tüketimi böbrek taşı yapabilir.
2021'den itibaren susam, ABD'de önemli bir gıda alerjeni olarak kabul edilmektedir. Ocak 2023'ten sonra tüm paketlenmiş gıdalarda susam içeriğinin etikette belirtilmesi zorunludur. 1. Alerji Riski Susam, en yaygın gıda alerjenlerinden biridir. Alerjisi olan kişilerde kurdeşen, nefes darlığı, mide krampları ve anafilaksi gibi ciddi reaksiyonlara neden olabilir. Alerji sıklığı özellikle çocuklarda artış göstermektedir. Susam alerjisi olan kişiler için susamlı gıdalar kesinlikle zararlı olabilir.
2. Yüksek Kalori ve Aşırı Tüketim Susam yağ ve enerji açısından zengindir. Fazla miktarda tüketildiğinde: Vücut ağırlığını artırabilir Dolaylı olarak kan şekeri ve trigliserit dengesini olumsuz etkileyebilir Özellikle işlenmiş susamlı atıştırmalıkların porsiyon kontrolü zordur. İlgili beslenme ilkeleri bu yüzden porsiyon vurgusu yapar. (Ör: günde 1 avuç = yeterli) 3. Oksalat İçeriği ve Böbrek Taşı Susamda bir miktar oksalat bulunur. Aşırı tüketim, hassas kişilerde böbrek taşı oluşumunu teşvik edebilir. Daha önce böbrek taşı öyküsü olanlar susam tüketiminde ölçülü olmalıdır. 4. Mide–Bağırsak Hassasiyeti Bazı kişilerde (özellikle yağlı susamlı ürünlerle birlikte): Hazımsızlık Reflü artışı Mide yanması yapabilir. Susamlı ürünün yanında başka yağlı içerikler varsa bu semptomlar artabilir.
5. İşlenmiş Susamlı Ürünlerde Gizli Zarar Susam tek başına değil, hazır ürün formunda başka risklerle gelir: Aşırı tuz (örn. susamlı simit, kraker) Aşırı şeker (örn. tahin-helva, susamlı barlar) Düşük kaliteli yağlarla karıştırılma ihtimali 6. Ağır Metal Kaygısı (Kaynağa Bağlı) Bilinmeyen/denetimsiz susam kaynaklarında toprak veya üretim kaynaklı ağır metal kontaminasyonu riski konuşulur. Güvenilir markalar ve denetimli kaynaklar tercih edilmelidir.
