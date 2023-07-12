Doktor çift üretim yapıyor! Bu besin kanser hastalarına şifa dağıtıyor

Kanser hastalarının çölyak hastası olmamalarına rağmen glüten oranı düşük ya da glütensiz beslenme talebinde bulunduklarını anlatan Küçüktülü, "Hastalarımız glütensiz beslenebilmek için tahıllardan uzaklaşıyor. Verdiğimiz ilaçlar, kemik erimesine neden oluyor, hastalar da tahıldan uzaklaşınca kemik kırığı oranı artıyor. Biz de hastalarımıza nasıl yardımcı olabiliriz diye araştırma yaptık ve karakılçık buğdayı ile tanıştık. Glüten oranının düşük olduğunu tespit ettik." diye konuştu. Karakılçık buğdayının çok yaygın olmadığı için ilk etapta deneme amacıyla küçük bir alanda üretime başladıklarını ifade eden Küçüktülü, başarılı sonuçlar alınca üretim alanını genişlettiklerini söyledi.