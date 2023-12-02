Doğuş Otomotiv'in "Doğaya Kanat Açtık" projesi COP28'de yerini aldı

Doğa ve çevrenin korunması yönünde farkındalık çalışmalarına imza atan Doğuş Otomotiv’ın sürdürülebilirlik stratejisi çerçevesinde, 2021 yılında hayata geçirdiği “Doğaya Kanat Açtık” projesi; iklim değişikliğine, çevre kirliliğine, Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi altında olan türlere, çarpık kentleşmeye, yasadışı avcılığa, sulak alanların yok edilmesine dikkat çekmeyi amaçlıyor. COP28 kapsamında Türkiye standında yer alan fotoğraf ve heykeller de bu proje kapsamında yer alan ‘Fotoğraftan – Heykele’ sergisi. Sergide; doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş’in Doğaya Kanat Açtık projesi çerçevesinde görüntülediği ve nesli tükenme tehlikesi altında olan kuş türlerinden Kızıl Akbaba, Turna, Flamingo, Balık Kartalı’nın fotoğrafları ve bu türlerin, heykeltıraş Mustafa Tuğrul’un geri dönüşüme ayrılmış atık otomobil parçalarıyla oluşturduğu heykelleri yer alıyor.