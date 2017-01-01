Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

Doğu'nun incisi sonbaharda ayrı güzel

  • Gaziantep ilimizin İslahiye ilçesindeki İdilli Vadisi, sarı ve yeşilin tonlarını yansıtan farklı türdeki ağaçlarıyla sonbaharın en güzel halini yansıtıyor.

  • İslahiye'ye 7 kilometre uzaklıkta Amanos Dağları eteklerindeki İdilli Mahallesi'ni içine alan vadideki bitki örtüsü sonbahar ile farklı renklere büründü.

  • Vadideki yol ve dereye dökülen yapraklarla oluşan renk cümbüşü görenleri kendisine hayran bırakıyor.

  • Doğa gezginleri, fotoğrafçılar ve kent hayatının karmaşasından uzaklaşmak isteyenler geldikleri vadide yürüyüş yaparak sonbaharın keyfini çıkarıyor.

  • Doğu'nun incisi sonbaharda ayrı güzel

  • Doğu'nun incisi sonbaharda ayrı güzel

  • Doğu'nun incisi sonbaharda ayrı güzel

  • Doğu'nun incisi sonbaharda ayrı güzel

  • Doğu'nun incisi sonbaharda ayrı güzel

  • Doğu'nun incisi sonbaharda ayrı güzel

  • Doğu'nun incisi sonbaharda ayrı güzel

  • Doğu'nun incisi sonbaharda ayrı güzel

  • Doğu'nun incisi sonbaharda ayrı güzel

Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler

Son Eklenen Haberler

"Geleceği Yazan Kadınlar" projesi tanıtım toplantısı
  1. "Geleceği Yazan Kadınlar" projesi..
  2. Altının kilogramı 206 bin liraya..
  3. Suşehri'nde 3 vaşak aynı anda..
  4. Verdi, Haydn ve Mozart'ın besteleri..
  5. 9. Boğaziçi Zirvesi
  6. Trabzonspor'da Kayserispor maçı..
  7. Sakarya'da sahilde insan kemikleri..
  8. Eskişehir'de cinayet
  9. "Geleceği Yazan Kadınlar" projesi..
  10. Macron'dan flaş açıklama!..
  11. FETÖ'nün TSK yapılanmasının..
  12. Minik öğrencinin "polis amca"yla..
  13. Kraliyetten bilgi sızdıran fenomen..
  14. Erdoğan'dan Güney Amerika çıkarması
  15. Antalyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları
  16. GÜNCELLEME - Adana merkezli FETÖ/PDY..
  17. CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
  18. Suudi Veliaht'ın ziyareti Tunusluları..
  19. Medipol Başakşehir, Sivasspor maçı..
  20. Oksijen tüpünden aktarma yaparken bir..