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Sağlık
5
Doğum servisinde pembe kod verildi, ekipler alarma geçti

2022-03-04 14:41:59
Doğum servisinde pembe kod verildi, ekipler alarma geçti

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde düzenlenen tatbikatta, temsili çocuk kaçırma operasyonu canlandırıldı

#1
Foto - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Anne-Bebek Uyumu Servisinde sağlıkta kalite standartları gereği hasta güvenliği kapsamında çocuk kaçırma tatbikatı gerçekleştirildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Anne-Bebek Uyumu Servisinde sağlıkta kalite standartları gereği hasta güvenliği kapsamında çocuk kaçırma tatbikatı gerçekleştirildi.

#2
Foto - Verilen pembe kod ile başlayan tatbikatta senaryo gereği; boşanmak üzere oldukları bilinen ve baba ya da babanın yakınları tarafından kaçırılma riski olduğu düşünülen bebeğin yatağının başına pembe kelebek figürü asıldı. Serviste çalışan tüm görevlileri ile hastane güvenliğine konu hakkında bilgi verildi. Bebeğin halası annenin lavaboya gitmesini fırsat bilerek bebeği kaçırdı. Lavabodan çıkan anne bebeğin yerinde olmadığını görünce hemşireye bilgi verdi. Güvenlik birimleri kameraları kontrol ederek kaçıran kişinin nerelerden geçtiğini ve hangi çıkışa yöneldiğini tespit ederek şüpheli şahsı yakaladı. Bebek de anneye teslim edildi.

Verilen pembe kod ile başlayan tatbikatta senaryo gereği; boşanmak üzere oldukları bilinen ve baba ya da babanın yakınları tarafından kaçırılma riski olduğu düşünülen bebeğin yatağının başına pembe kelebek figürü asıldı. Serviste çalışan tüm görevlileri ile hastane güvenliğine konu hakkında bilgi verildi. Bebeğin halası annenin lavaboya gitmesini fırsat bilerek bebeği kaçırdı. Lavabodan çıkan anne bebeğin yerinde olmadığını görünce hemşireye bilgi verdi. Güvenlik birimleri kameraları kontrol ederek kaçıran kişinin nerelerden geçtiğini ve hangi çıkışa yöneldiğini tespit ederek şüpheli şahsı yakaladı. Bebek de anneye teslim edildi.

#3
Foto - Tatbikat sonrasında konuya ilişkin açıklamada bulunan SCÜ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Çağlar Yıldız, yapılan canlandırmanın hiç bir zaman yaşanmamasını temenni ettiklerini belirterek, “Bugün Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemizde sağlıkta kalite standartları gereği pembe kod tatbikatımızı gerçekleştirdik. Senaryo gereği ortaya koyduğumuz tabloda hemşirelerimiz, servis ekibimiz, güvenlik birimlerimiz yapmaları gereken basamakları başarıyla yerine getirdiler. Pembe kod kapsamında bebek/çocuk kaçırma durumunda Hastanemizin ilgili birimleri anında haberleşerek hastane giriş çıkışlarında tedbir alarak bebeğin hastane dışına çıkarılmasını engellediler. Pandemi koşullarını da göz önünde bulundurarak tatbikatımızı gerçekleştirdik. Emeği geçen kalite birimimize, servis ekibimize ve güvenlik birimlerimize teşekkür ediyorum. Tatbikat sonrasında hastane çalışanlarımızın konuyla ilgili farkındalığı tekrar tazelenmiş oldu. Temennimiz tatbikatını yaptığımız durumun hiçbir zaman yaşanmamasıdır” şeklinde konuştu.

Tatbikat sonrasında konuya ilişkin açıklamada bulunan SCÜ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Çağlar Yıldız, yapılan canlandırmanın hiç bir zaman yaşanmamasını temenni ettiklerini belirterek, “Bugün Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemizde sağlıkta kalite standartları gereği pembe kod tatbikatımızı gerçekleştirdik. Senaryo gereği ortaya koyduğumuz tabloda hemşirelerimiz, servis ekibimiz, güvenlik birimlerimiz yapmaları gereken basamakları başarıyla yerine getirdiler. Pembe kod kapsamında bebek/çocuk kaçırma durumunda Hastanemizin ilgili birimleri anında haberleşerek hastane giriş çıkışlarında tedbir alarak bebeğin hastane dışına çıkarılmasını engellediler. Pandemi koşullarını da göz önünde bulundurarak tatbikatımızı gerçekleştirdik. Emeği geçen kalite birimimize, servis ekibimize ve güvenlik birimlerimize teşekkür ediyorum. Tatbikat sonrasında hastane çalışanlarımızın konuyla ilgili farkındalığı tekrar tazelenmiş oldu. Temennimiz tatbikatını yaptığımız durumun hiçbir zaman yaşanmamasıdır” şeklinde konuştu.

#4
Foto - Pembe kodda nedir, ne yapılır? UYGULAMA: Hastanede tedavi için bulunan bebek ve çocuk kaçırma olayı gerçekleştiğinde veya şüpheli bir durum meydana geldiğinde herhangi bir dahili telofondan 3333 tuşlanır. Arayan kişi santrale olay yerini bildirerek PEMBE KOD anonsu ister. Hangi durumlarda pembe kod verilir? Pembe kod (3333): Hastanede servislerde tedavi için bulunan bebek veya çocuk hastayı kaçırma girişiminin veya kaçırma durumunun tespit edilmesi halinde uygulanan acil durum yönetim aracıdır.

Pembe kodda nedir, ne yapılır? UYGULAMA: Hastanede tedavi için bulunan bebek ve çocuk kaçırma olayı gerçekleştiğinde veya şüpheli bir durum meydana geldiğinde herhangi bir dahili telofondan 3333 tuşlanır. Arayan kişi santrale olay yerini bildirerek PEMBE KOD anonsu ister. Hangi durumlarda pembe kod verilir? Pembe kod (3333): Hastanede servislerde tedavi için bulunan bebek veya çocuk hastayı kaçırma girişiminin veya kaçırma durumunun tespit edilmesi halinde uygulanan acil durum yönetim aracıdır.

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