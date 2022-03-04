Doğum servisinde pembe kod verildi, ekipler alarma geçti

Verilen pembe kod ile başlayan tatbikatta senaryo gereği; boşanmak üzere oldukları bilinen ve baba ya da babanın yakınları tarafından kaçırılma riski olduğu düşünülen bebeğin yatağının başına pembe kelebek figürü asıldı. Serviste çalışan tüm görevlileri ile hastane güvenliğine konu hakkında bilgi verildi. Bebeğin halası annenin lavaboya gitmesini fırsat bilerek bebeği kaçırdı. Lavabodan çıkan anne bebeğin yerinde olmadığını görünce hemşireye bilgi verdi. Güvenlik birimleri kameraları kontrol ederek kaçıran kişinin nerelerden geçtiğini ve hangi çıkışa yöneldiğini tespit ederek şüpheli şahsı yakaladı. Bebek de anneye teslim edildi.