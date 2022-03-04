Doğum servisinde pembe kod verildi, ekipler alarma geçti

Tatbikat sonrasında konuya ilişkin açıklamada bulunan SCÜ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Çağlar Yıldız, yapılan canlandırmanın hiç bir zaman yaşanmamasını temenni ettiklerini belirterek, “Bugün Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemizde sağlıkta kalite standartları gereği pembe kod tatbikatımızı gerçekleştirdik. Senaryo gereği ortaya koyduğumuz tabloda hemşirelerimiz, servis ekibimiz, güvenlik birimlerimiz yapmaları gereken basamakları başarıyla yerine getirdiler. Pembe kod kapsamında bebek/çocuk kaçırma durumunda Hastanemizin ilgili birimleri anında haberleşerek hastane giriş çıkışlarında tedbir alarak bebeğin hastane dışına çıkarılmasını engellediler. Pandemi koşullarını da göz önünde bulundurarak tatbikatımızı gerçekleştirdik. Emeği geçen kalite birimimize, servis ekibimize ve güvenlik birimlerimize teşekkür ediyorum. Tatbikat sonrasında hastane çalışanlarımızın konuyla ilgili farkındalığı tekrar tazelenmiş oldu. Temennimiz tatbikatını yaptığımız durumun hiçbir zaman yaşanmamasıdır” şeklinde konuştu.