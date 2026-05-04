  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Avrupa ülkesinden Ursula von der Leyen'e tepki: Türkiye'nin yeri ayrı, bu yapılan kesinlikle fayda getirmez Alman başbakan hahamla kucaklaştı! Merz’in Siyonistlere bağlılığının resmi Türkiye'de emsalsiz güzellik: İçerisine özel kıyafetle giriliyor! Kurulan tuzaklar ifşa oldu! Dünya Kupası’nda bir gol de siz yemeyin Çankırı mı İran mı? İşte gerçek tuzu anlamanın yolu! Inter, Dortmund ve Leipzig... Liverpool'dan Galatasaray'a: Curtis Jones İstatistik bazı acı gerçekleri açığa çıkarıyor... Solskjaer 4. yaptı: Sergen Yalçın da öyle!
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Doğum izni için başvurular başladı: İşte son tarih!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Doğum izni için başvurular başladı: İşte son tarih!

1 Nisan itibariyle 24 haftayı dolduran annelere 10 gün içinde başvuru yapmaları halinde 8 haftalık izin hakkından yararlanabileceğini açıklandı. İşte başvuru şartlarının detayları...

#1
Foto - Doğum izni için başvurular başladı: İşte son tarih!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada doğum izni sürelerini artıran yeni düzenlemeyle annelerin ve ailelerin yanında olduklarını ifade etmişti. Şimdi ise 8 haftalık ek doğum izni ile ilgili detaylar merak ediliyordu.

#2
Foto - Doğum izni için başvurular başladı: İşte son tarih!

Bakan Göktaş, 1 Nisan 2026 itibarıyla doğum yaptığı tarihin üzerinden 24 hafta geçmemiş annelerin, çalıştıkları kuruma 10 iş günü içinde başvurmaları halinde 8 haftalık ilave doğum izni hakkından yararlanabildiğini açıklamıştı.

#3
Foto - Doğum izni için başvurular başladı: İşte son tarih!

KİMLER YARARLANABİLİYOR? 1 Nisan 2026 itibarıyla, doğum iznini tamamlamış, ancak doğumunun üzerinden 24 hafta geçmemiş olan tüm anneler bu haktan yararlanabilir.

#4
Foto - Doğum izni için başvurular başladı: İşte son tarih!

8 HAFTALIK İLAVE DOĞUM İZNİ NASIL HESAPLANIR? Hedef tarih, 1 Nisan 2026 (Kanun'da esas alınan tarih). Hedef süre, 24 hafta eşittir 168 gün. 1 Nisan 2026'dan geriye doğru 168 gün sayılır. 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapan anneler izinden yararlanabilir. Yasal şart, 1 Nisan 2026 itibarıyla 24 haftalık süreyi henüz tamamlamamış olan anneyi kapsar.

#5
Foto - Doğum izni için başvurular başladı: İşte son tarih!

BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLER? 1 Nisan 2026 itibarıyla doğum iznini tamamlamış ancak doğumunun üzerinden 24 hafta geçmemiş olan tüm anneler yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 10 iş günü içinde çalıştıkları kuruma başvuruda bulunabilirler. 8 haftalık ek hak için başvurular bugün itibarıyla başladı. Sabah'tan Önder Yılmaz'ın haberine göre; başvurular bugün (4 Mayıs) başlarken 15 Mayıs Cuma günü mesai saati bitimine kadar başvurular devam edecek. 15 Ekim 2025 ve öncesinde gerçekleşen doğumlar bu yeni düzenlemeden faydalanamayacak.

#6
Foto - Doğum izni için başvurular başladı: İşte son tarih!

Doğum izni geçici rapor ücretleri de güncellenen tarihler üzerinden yeniden hesaplanacağı, ödemelerin 24 hafta üzerinden yapılacağı, SGK'lı annelere 120 gün yerine 168 gün üzerinden yapılacak hesaplama ile izin süresi boyunca en az 123 bin 312 TL ödeneceği belirtildi. Brüt maaş ortalaması 35 bin TL olana 130 bin 667 TL, 40 bin TL olana 149 bin 333 TL, 50 bin TL olana da 186 bin 667 TL ödeneceği aktarıldı. Devlet memuru anneler için maaş ödemesi ise kesinti yapılmadığı için doğum izni süresince tam olarak ödenmeye devam edeceği, yeni anne olan bir memur doğum izni süresi boyunca 247 bin 560 TL alacağı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Malatya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı
Gündem

Malatya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı

Malatya-Adıyaman kara yolunda otobüsün devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybederken 15 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jand..
Merz'den ABD açıklaması! Bekledikleri füzeler gelmeyecek
Dünya

Merz'den ABD açıklaması! Bekledikleri füzeler gelmeyecek

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD’nin Almanya’ya orta menzilli Tomahawk seyir füzeleri konuşlandırmasının şu aşamada olası görünmediğini..
O cumhurbaşkanının ölmeden önceki sözleri herkesi şok etti!
Dünya

O cumhurbaşkanının ölmeden önceki sözleri herkesi şok etti!

Arjantin tarihinin en güçlü ve tartışmalı ismi, "Halkın Babası" Juan Domingo Perón, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede 78 y..
Nisan enflasyonu açıklandı
Ekonomi

Nisan enflasyonu açıklandı

TÜİK, Nisan ayı enflasyon oranlarını açıkladı.
ABD basını gerçek tabloyu açıkladı! İşte ABD'nin aldığı zarar
Dünya

ABD basını gerçek tabloyu açıkladı! İşte ABD'nin aldığı zarar

ABD basınında yer alan araştırmaya göre, İran’ın saldırıları Orta Doğu’daki Amerikan askeri varlığında ciddi hasara yol açtı. Haberde, en az..
CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci Hakkında Dudak Uçuklatan İddia: Tamar Tanrıyar sordu: Özgür Özel’e 6,5 milyon dolar, Ekrem İmamoğlu’na da 2,5 milyon dolar verdin mi, vermedin mi?"
Gündem

CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci Hakkında Dudak Uçuklatan İddia: Tamar Tanrıyar sordu: Özgür Özel’e 6,5 milyon dolar, Ekrem İmamoğlu’na da 2,5 milyon dolar verdin mi, vermedin mi?"

Gazeteci Tamar Tanrıyar, son videosunda CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’ye yönelik gündemi sarsacak bir iddiada bulundu. Tan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23