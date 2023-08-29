2023-08-29 11:40:00 Doğu Karadeniz büyük tehlike altında! O bitkiler yasaklanmalı
Küresel ısınma kaynaklı yağış rejiminin değiştiği Doğu Karadeniz’de yapılan araştırmalarda, ilerleyen yıllarda buharlaşmanın bölgeye düşen yağış miktarından fazla olacağı öngörülüyor. Küresel iklim değişikliğinin etkilerinden biri olan hava sıcaklıklarının artışı nedeniyle gelecekte dünyayı kurak günler bekliyor. Türkiye'de iklim değişiminden etkileneceği değerlendirilen bölgelerden Doğu Karadeniz için yapılan araştırmalarda; artan hava sıcaklıkları kaynaklı buharlaşmanın, ilerleyen yıllarda bölgeye düşen yağış miktarından fazla olacağı öngörülüyor. Tarımda sulama ihtiyacı artacağı için Karadeniz'de yetişen çay, fındık ve mısır gibi tarım ürünlerinin tehlikede olduğuna dikkat çeken bilim insanları, su kaybını önleyip, kuraklığa karşı tedbir almak için tatlı su barajlarının yapılmasını öneriyor.