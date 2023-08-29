Doğu Karadeniz büyük tehlike altında! O bitkiler yasaklanmalı

‘MISIR, ÇAY VE FINDIKTA TEHLİKE VAR' Buharlaşmanın artmasıyla tarım ürünlerinin suya olan ihtiyacının da artacağını belirten Prof. Dr. Kadıoğlu, şöyle konuştu: -Karadeniz'de yıl boyunca her ay yağışlar buharlaşmadan daha fazladır. Bu nedenle sulama ihtiyacı düşüktür ama ısınmayla birlikte yağışlar hafiften artsa bile, 2040 yıllarında özellikle temmuz aylarında buharlaşmadaki artış yağışın üstünde olacak. -O zaman su açık verecek toprakta sulamaya ihtiyaç olacak. Karadeniz'de bu nedenle mısırda birazcık tehlike var. Tabii fındık ve çay da öyle. Artık çay ve fındık, kıyılar ve dağlarda aynı anda oluşmaya başlıyor. -Çay özellikle aynı anda olunca bütün tepeler ve vadi aynı anda çayı toplayıp fabrikaya götürdüğü zaman yaşanıyor. Bazı ufak tefek değişiklikler var ama yine de Karadeniz, Türkiye'de iklim değişikliğinin sigortası. (DHA)