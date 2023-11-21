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Yaşam
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Doğu Karadeniz beyaza büründü

2023-11-21 16:11:43
Doğu Karadeniz beyaza büründü

Rize, Artvin ve Bayburt'ta hava sıcaklıklarının hissedilir şekilde düşmesi nedeniyle kar yağışı etkili oluyor.

#1
Foto - Doğu Karadeniz beyaza büründü

Rize'nin yüksek kesimlerinde aralıklı devam eden kar sebebiyle İkizdere ilçesine bağlı 21 köye ulaşım sağlanamıyor. Kar yağışı Çamlıhemşin, Hemşin ve Çayeli ilçelerinde de sürüyor.

#2
Foto - Doğu Karadeniz beyaza büründü

İl Özel İdaresine bağlı 16 personel, 9 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütüyor. Bu arada, yağış nedeniyle ara yollarda ufak çaplı toprak kaymaları yaşandığı, yol temizleme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

#3
Foto - Doğu Karadeniz beyaza büründü

Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarına devam ediyor.

#4
Foto - Doğu Karadeniz beyaza büründü

Artvin'de yüksek rakımlı kesimlerde kar, düşük rakımlı bölgelerde ise yağmur etkili oluyor. Şavşat ilçesinde 5, Ardanuç'ta 3, Borçka'da 6 olmak üzere il genelinde 14 köye ulaşım sağlanamıyor.

#5
Foto - Doğu Karadeniz beyaza büründü

İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. Atabarı Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, kentin en önemli turizm merkezlerinden Kafkasör Yaylası, Borçka ve Şavşat Karagöl de beyaza büründü.

#6
Foto - Doğu Karadeniz beyaza büründü

Şavşat-Ardahan kara yolu üzerindeki Sahara geçidinde etkili olan yağış sebebiyle Karayolları ekipleri, trafikte aksama yaşanmaması için kar küreme çalışması yapıyor.

#7
Foto - Doğu Karadeniz beyaza büründü

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine 23 kilometre uzaklıktaki Günbuldu köyünde de kar ve tipiden dolayı mahsur kalanlar olduğu ihbarı üzerine İlçe Özel İdare ekipleri harekete geçti.

#8
Foto - Doğu Karadeniz beyaza büründü

Ekipler, yaklaşık 12 saat süren çalışmanın ardından Trabzon sınırındaki köyde yaşayan 2 kişiye ulaştı. Sağlık durumları iyi olan vatandaşlar ile köydeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, ekiplerin yardımıyla ilçe merkezine getirildi.

#9
Foto - Doğu Karadeniz beyaza büründü

Ayrıca, kent genelinde kardan kapanan 32 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

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