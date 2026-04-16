Doğu Asya ülkesi sessizliğini bozdu! Dehşete düşüren kilometre detayı...
Doğu Asya ülkesi Çin'den tüm dengeleri değiştirecek bir hamle daha geldi.

Çin'de ticari hava taşımacılığında kullanılmak üzere tasarlanan insansız kargo uçağı "HH-200"ün deneme uçuşu gerçekleştirildi. Ulusal basında yer alan haberlere göre, kamuya ait Çin Havacılık Sanayisi Şirketine (AVIC) bağlı Şian Hava Aracı Endüstrisi Grubu tarafından bağımsız geliştirilen insansız kargo uçağının deneme uçuşu, ülkenin kuzeybatısındaki Şaanşi eyaletinin Puçıng ilinde yapıldı.

"HH-200"ün tüm sistemlerinin normal çalıştığı, uçuş irtifasının stabil kaldığı ve tüm test manevralarını başarıyla gerçekleştirdiği belirtildi. 12,2 metre uzunluğunda ve 16,8 metre kanat açıklığına sahip sabit kanatlı insansız uçak, 18 metreküpe kadar genişletilebilen 12 metreküplük yükleme alanı ile 1,5 tona kadar yük taşıyabiliyor.

"HH-200", saatte 310 kilometre seyir hızıyla 2 bin 360 kilometre mesafeye kadar uçabiliyor. Hizmet ömrünün 50 bin saat uçuş ve 15 bin kalkış-iniş olması hedeflenen uçağın ton başına kargo taşıma maliyetini kilometrede 4,7 yuana (68 sent) düşüreceği hesaplanıyor.

AVIC, daha önce hava taşımacılığı için geliştirdiği 700 kilograma kadar yük taşıyabilen "HH-100" ve 2 tona kadar yük nakledebilen "TP-2000" insansız kargo uçağı modellerinin test uçuşlarını gerçekleştirmişti.

Savaşta Kritik Gelişme! Lübnan Resmen...
Dünya

Savaşta Kritik Gelişme! Lübnan Resmen...

İranlı bir kaynak Lübnan merkezi El Meyadin TV'ye verdiği demeçte, Tahran'ın baskısıyla Lübnan'da bir haftalık ateşkes uygulanacağını belirt..
Telegramda terör estiren çocuk yakalandı! Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı
Gündem

Telegramda terör estiren çocuk yakalandı! Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı

Sanal dünyada korku salmaya çalışanlara karşı devletin demir yumruğu bu kez Sivas'ta indi. Bir Telegram grubunda "Yarın Sivas'tan yeni bir h..
Muharrem İnce'den CHP tabanında fırtına koparacak çıkış! Selçuk Bayraktar mesajı siyaseti fena hoplatacak!
Sosyal Medya

Muharrem İnce'den CHP tabanında fırtına koparacak çıkış! Selçuk Bayraktar mesajı siyaseti fena hoplatacak!

Memleket Partisi serüvenini 24 Haziran 2025'te noktalayarak yeniden CHP'ye katılan Muharrem İnce, siyaset gündemini sarsan açıklamalarına bi..
Dijital vahşet yuvası C31K grubuna neşter
Gündem

Dijital vahşet yuvası C31K grubuna neşter

Kahramanmaraş’ta 9 canın yitip gittiği okul saldırısının ardından, karanlık yüzünü bir kez daha gösteren Telegram merkezli C31K isimli oluşu..
Katliam yapan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarından belge çıktı
Gündem

Katliam yapan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarından belge çıktı

Kahramanmaraş'ta okulda katliam yapan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarından saldırı planı çıktı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ..
ABD ablukası delik deşik! Süpertanker Hürmüz'de!
Dünya

ABD ablukası delik deşik! Süpertanker Hürmüz'de!

Hürmüz Boğazı üzerinden ABD ablukasına rağmen ikinci yaptırımlı süpertanker Körfez’e giriş yaptı. İran petrol sevkiyatının ise baskılara rağ..
