Doğanın en iyisi avcısı açıklandı! Herkesin aklına aslan, kaplan, çakal ve kurt geldi ama o gelmedi! Garip bir yapıya sahipler! Avlarını 12'den vuruyormuş

Doğanın en iyi avcısı açıklandı. Herkesin aklına ilk aslan, kaplan, çakal, kurt, yılan ve timsah gibi doğanın güçlü canlıları geldi. Araştırmacılar ise bu canlıların, avlarını yakalama oranlarının düşük olduğunu, her avda başarılı olmadıklarını söyledi ve ekledi. Yüzde 97'lik bir başarı ile yusufçuk böceklerinin avlarını tam 12'den vurduklarını söylendi. Hayvanlar alemi yırtıcı hayvanlar ve avlarla doludur; bazı yırtıcı hayvanlar olağanüstü katillerdir. Ancak bir yemeği yakalamanın ve bir yırtıcıyı başarılı kılan şeyin ne olduğunu tanımlamanın da birçok yolu vardır. Brigham Young Üniversitesi'nden evrimsel ekolojist Mark Belk'e göre bu, aldatıcı derecede karmaşık bir sorudur. Belk, "Bu basit soruya bağlı çok sayıda ilginç ekoloji ve evrimsel biyoloji var. Yırtıcılığın her şeyi bir arada tutan yapıştırıcı olduğu ortaya çıktı; enerji ekosistemlerden bu şekilde geçiyor." dedi.