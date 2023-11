Kombi gidiş suyu sıcaklığını azaltın Daha düşük kombi dönüş suyu doğalgazın daha az kullanılmasını sağlar. Gidiş suyu sıcaklığı düşürüldüğünde odalar eskisi gibi sıcak kalmaya devam eder. Gidiş suyu için tavsiye edilen sıcaklığın 60° C civarında ayarlanmasıyla bazı evlerde serinlik hissedilebilir ancak istenen her an sıcaklık tekrar yükseltilebilir.