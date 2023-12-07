Doğalgaz desteği başvuru başladı mı 2024? e-Devlet Kapısı üzerinden: e-Devlet doğalgaz yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte tarihler!

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Doğalgaz Tüketim Desteği" programından hanelerin faydalanabilmesi için başvuru sahibinin; Türk vatandaşı olması, e-Devlet Kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması, doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması, ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması, ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması ve hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi şartları aranıyor.