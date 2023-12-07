2023-12-07 22:50:06 Doğalgaz desteği başvuru başladı mı 2024? e-Devlet Kapısı üzerinden: e-Devlet doğalgaz yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte tarihler!
Doğalgaz desteği ile ilgili aramalar hız kazandı. Kış aylarının gelmesiyle birlikte ev ve iş yerlerindeki doğal gaz kullanımı da artış gösterdi. Hava şartlarının sertleşmesi sonucunda kullanıcılar 'Doğalgaz desteği başladı mı ve e-Devlet doğalgaz desteği başvuru ekranı' gibi konuları araştırıyorlar. Peki, Doğalgaz desteği başvuru başladı mı 2024? e-Devlet doğalgaz yardım başvurusu nasıl yapılır? İşte tarihler!