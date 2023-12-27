Doğal gazda flaş değişiklik! 2029'a kadar uzatıldı

Resmî Gazete’de 19 Ağustos 2023 tarihinde yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliğinin 15’inci maddesinin birinci fıkrası “Şebeke satış ihalesini kazanan tüzel kişi tarafından teklif edilen bedelin Kurum hesabına yatırılmasından sonra, bu tutardan lisansı iptal edilen tüzel kişinin doğal gaz piyasasına ilişkin kamu tüzel kişilerine olan borçları ile bu Yönetmelik kapsamında hizmet alınan gerçek ve tüzel kişilere olan borçları ödenir, bakiye tutar yeni lisans verildikten sonra eski lisans sahibine aktarılır.” şeklinde değiştirildi.