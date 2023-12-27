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Doğal gazda flaş değişiklik! 2029'a kadar uzatıldı

2023-12-27 10:09:55
Doğal gazda flaş değişiklik! 2029'a kadar uzatıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından doğal gaz piyasası değişikliklerine yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

#1
Foto - Doğal gazda flaş değişiklik! 2029'a kadar uzatıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından doğal gaz piyasası değişikliklerine dair Resmi Gazete'de 2 yönetmelik yayımlandı.

#2
Foto - Doğal gazda flaş değişiklik! 2029'a kadar uzatıldı

Resmî Gazete’de 19 Ağustos 2023 tarihinde yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Dağıtım Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliğinin 15’inci maddesinin birinci fıkrası “Şebeke satış ihalesini kazanan tüzel kişi tarafından teklif edilen bedelin Kurum hesabına yatırılmasından sonra, bu tutardan lisansı iptal edilen tüzel kişinin doğal gaz piyasasına ilişkin kamu tüzel kişilerine olan borçları ile bu Yönetmelik kapsamında hizmet alınan gerçek ve tüzel kişilere olan borçları ödenir, bakiye tutar yeni lisans verildikten sonra eski lisans sahibine aktarılır.” şeklinde değiştirildi.

#3
Foto - Doğal gazda flaş değişiklik! 2029'a kadar uzatıldı

25 Eylül 2002 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin geçici 3’üncü maddesi ise “Yetki belgesi ile ilgili uygulama 1/1/2029 tarihi itibarıyla başlar” şeklinde değiştirildi.

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