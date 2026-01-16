  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pir Ali Baba'nın başlattığı 500 yıllık gelenek... Erzurum'da 1001 Hatim için dua yapıldı Tüm Cim-Bomluları çıldırtacak gelişme... Lucas Torreira'nın menajerinden flaş açıklama! 'Evine yakın olmak istiyor' Ekrem İmamoğlu kullanıyordu! ‘Uçan kerhane’nin faturası ortaya çıktı Uyuşturucu akciğer kanseri riskini artırır: O ülkenin kullandığı belli oldu! Genç nüfusu bekleyen büyük tehlike Almanya'dan Ahmed Şara açıklaması İranlıya destek ABD'liye askeri güç Fransız uçacak mı? Galatasaray Lauriente işinde masada: Hareketli saatler Arda Güler'in yeni sezonda hocası Klopp olabilir! İspanyollar dikkat çeken “Türkiye” detayını açıkladı: Çocuklarını evlatlıktan reddetmişti: Ankaralı Turgut davasında son karar çıktı!
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Almanya'dan Ahmed Şara açıklaması
AA Giriş Tarihi:

Almanya'dan Ahmed Şara açıklaması

Avrupa'nın öne gelen ülkelerinden Almanya, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ilgili açıklama yaptı.

1
#1
Foto - Almanya'dan Ahmed Şara açıklaması

Almanya Hükümeti Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 19-20 Ocak'ta Berlin'e çalışma ziyaretinde bulunacağını bildirdi.

#2
Foto - Almanya'dan Ahmed Şara açıklaması

Hükümet Sözcü Yardımcısı Hille, Berlin'deki basın toplantısında Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile davetlisi olarak salı günü Başbakanlıkta bir araya geleceğini ve ardından ortak basın toplantısının düzenleneceğini belirtti.

#3
Foto - Almanya'dan Ahmed Şara açıklaması

Şara'nın, bu görüşmenin ardından Alman Sanayi ve Ticaret Odasında Alman ekonomisinin önemli şirketlerinin temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısına katılacağını kaydeden Hille, toplantıda Ekonomi Bakanı Katherina Reiche ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'ün de hazır bulunacağı bilgisini paylaştı.

#4
Foto - Almanya'dan Ahmed Şara açıklaması

Hille, Şara'nın Berlin temasları çerçevesinde Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile de bir araya geleceğini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sıcak saatler! Türk Akıncı TİHA'lar Suriye'de
Dünya

Sıcak saatler! Türk Akıncı TİHA'lar Suriye'de

Suriye ordusu ile terör örgütü YPG/SDG arasındaki gerilim tavan yaparken, Türk Akıncı TİHA'lar eli kanlı örgütün sivillerin tahliyesine enge..
Ali Yerlikaya’dan hadsiz CHP’liye şerefsiz yanıtı: Kahramanları sahipsiz mi sandın? Bedelini ödeyeceksin!
Gündem

Ali Yerlikaya’dan hadsiz CHP’liye şerefsiz yanıtı: Kahramanları sahipsiz mi sandın? Bedelini ödeyeceksin!

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş’ın Silivri’de güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekiplerine ‘Şerefsiz’ diyerek ağır hakaretine İ..
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Testi pozitif çıkan isimler belli oldu
Gündem

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda flaş gelişme! Testi pozitif çıkan isimler belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında testi pozitif çıkan isimler belli oldu.
Teşekkürler Erdoğan! Elektrikte ve doğal gazda çok büyük destek
Gündem

Teşekkürler Erdoğan! Elektrikte ve doğal gazda çok büyük destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye vatandaşlara büyük hizmetler yapmaya devam ediyor. Trabzon'da "Net Konuşalım" pro..
İmamoğlu’nun Jeti sosyal medyayı uçurdu! Akla hayale gelmeyecek paylaşımlar
Sosyal Medya

İmamoğlu’nun Jeti sosyal medyayı uçurdu! Akla hayale gelmeyecek paylaşımlar

İmamoğlu’nun jetinde yolculuk yapan “Arka odada cinsel amaçlı kullanılan odanın bulunduğu uçak, Ekrem İmamoğlu'nun özel uçağıdır.” Diyen Rab..
Kağıthane'de 40 kurşunlu infaz! Takip cihazı ile aracını izlemişler
Gündem

Kağıthane'de 40 kurşunlu infaz! Takip cihazı ile aracını izlemişler

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir otomobile otomatik silahlarla saldırı düzenlendi. En az 40 kurşunun isabet ettiği aracın sürücüsü hayatı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23