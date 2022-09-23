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Ekonomi
24
Doğal gaz faturasıyla ilgili flaş gelişme! Bu şekilde yüzde 30 tasarruf yapabilirsiniz

2022-09-23 10:37:09
Doğal gaz faturasıyla ilgili flaş gelişme! Bu şekilde yüzde 30 tasarruf yapabilirsiniz

Kış aylarında hanelerin ısı kontrol merkezi olan kombiler, aylarca aralıksız çalışıyor. Metal yorgunluğu, su kaçağı, toz etkisi, elektrik kaçağı. Küçük bir arıza veya performans kaybı doğalgaz tüketimini artırıp bütçenize ekstra yükler getireceği gibi kombinin kullanım ömrünü de kısaltır. Bu nedenle periyodik bakımı ve rutin kontrolleri göz ardı etmeyin. İşte kış aylarında size yüzde 30’luk tasarruf sağlayacak bilgiler…

#1
Foto - Doğal gaz faturasıyla ilgili flaş gelişme! Bu şekilde yüzde 30 tasarruf yapabilirsiniz

Geçen yıl ısınma, sıcak su ve pişirme amaçlı doğalgaz kullanan tüketiciler ortalama 2 bin 600 lira fatura ödedi (bu yıl 5 bin-6 bin lira olması bekleniyor).

#2
Foto - Doğal gaz faturasıyla ilgili flaş gelişme! Bu şekilde yüzde 30 tasarruf yapabilirsiniz

Bunun 2 bin lirası ısınma için harcandı. Bir başka deyişle ısının kalbi kombiye büyük iş düştü.

#3
Foto - Doğal gaz faturasıyla ilgili flaş gelişme! Bu şekilde yüzde 30 tasarruf yapabilirsiniz

Ortaya çıkan fatura, kombi sağlığının bütçe sağlığına da önemli bir etkisinin olduğunu gösteriyor. Bir başka deyişle dünyada enerji krizinin sıkça dillendirildiği bugünlerde cepten daha fazla para çıkmaması için ısı sisteminin kalbine dikkat etmemiz şart. Peki nasıl?

#4
Foto - Doğal gaz faturasıyla ilgili flaş gelişme! Bu şekilde yüzde 30 tasarruf yapabilirsiniz

CİHAZLAR YAŞLANIYOR 18.5 milyon abonenin 17.9 milyonu konut abonesi. Bir başka ifadeyle evlerde yaklaşık 18 milyon kombi kullanılıyor. Ortalama kombi yaşı 15-17 yıl arasında değişiyor, 20 yıla ulaşan örnekler de var.

#5
Foto - Doğal gaz faturasıyla ilgili flaş gelişme! Bu şekilde yüzde 30 tasarruf yapabilirsiniz

Kombilerin çoğu eski teknoloji (yoğuşmalı değil) olduğundan tüketimi fazla, ısı verimliliği düşük. Bu durum kombi sağlığını ve bakımını daha da önemli hale getiriyor.

#6
Foto - Doğal gaz faturasıyla ilgili flaş gelişme! Bu şekilde yüzde 30 tasarruf yapabilirsiniz

Isıya ihtiyaç duyulan kış aylarında bakımla uğraşmamak için bu dönemde harekete geçmekte fayda var.

#7
Foto - Doğal gaz faturasıyla ilgili flaş gelişme! Bu şekilde yüzde 30 tasarruf yapabilirsiniz

İKİNCİ ELDE TEHLİKE BÜYÜK! A’dan Z’ye tüm ürünlerin fiyatlarında artışlar oldu. Kombi de bu fiyat artışından nasibini aldı. 10 bin liranın altındaki fiyatlara neredeyse kombi bulmak zor. Bu yüksek tutarlar nedeniyle kombisi arızalanan ya da kiralık evine kombi alacak olanlar ikinci ele yöneliyor.

#8
Foto - Doğal gaz faturasıyla ilgili flaş gelişme! Bu şekilde yüzde 30 tasarruf yapabilirsiniz

Ancak uzmanlar bunun doğru bir seçim olmadığı konusunda tüketicileri uyarıyor: “Bu tip cihazlar çoğu zaman fonksiyonlarını yerine getiremiyor ve kalibrasyonları tam olmadığında yüksek gaz sarfiyatına yol açabiliyor.”

#9
Foto - Doğal gaz faturasıyla ilgili flaş gelişme! Bu şekilde yüzde 30 tasarruf yapabilirsiniz

SU BASINCINDAKİ İNCE AYAR Yıllık bakım dışında kombilerde ideal basınç değeri (1.5-2 bar arasında olmalı) tüketici tarafından periyodik olarak kontrol edilmeli ve gerektiğinde yükseltilmeli.

#10
Foto - Doğal gaz faturasıyla ilgili flaş gelişme! Bu şekilde yüzde 30 tasarruf yapabilirsiniz

Bu basınç yeterli olmazsa duş alırken sıcak suda kesintiler olduğu görülür. Aynı şekilde peteklere de istenen basınç ve ısıda su gitmez.

#11
Foto - Doğal gaz faturasıyla ilgili flaş gelişme! Bu şekilde yüzde 30 tasarruf yapabilirsiniz

RADYATÖRDE HAVA OLMASIN Isıtma sistemi kapalı devre çalıştığından, sadece kombi bakımı ısıtma sistemi için yeterli değil. Kombi bakımına ilaveten filtrelerin periyodik olarak temizliğinin yapılması ve radyatör suyunun profesyonellerce değiştirilmesi varsa radyatör havasının alınması sistemin verimli çalışması için önemli.

#12
Foto - Doğal gaz faturasıyla ilgili flaş gelişme! Bu şekilde yüzde 30 tasarruf yapabilirsiniz

BACA TEMİZLİĞİNİ ATLAMAYIN Baca, yanma için gerekli havanın dış ortamdan alınması ve atık havanın atmosfere taşınması açısından önemli. Bacanın tıkanık olması veya tozlanması elektrik ve gaz tüketimini artırır.

#13
Foto - Doğal gaz faturasıyla ilgili flaş gelişme! Bu şekilde yüzde 30 tasarruf yapabilirsiniz

Tozun cihazın mekanik parçalarına zarar vermesi de olası. Bu yüzden periyodik baca temizliği ve orijinal baca ve aksesuar kullanımı önemli.

#14
Foto - Doğal gaz faturasıyla ilgili flaş gelişme! Bu şekilde yüzde 30 tasarruf yapabilirsiniz

HEM VERİM ARTIŞI HEM UZUN ÖMÜR Düzenli periyodik kombi bakımları yüzde 20-30’lara varan enerji ve yakıt tasarrufu sağlıyor. Periyodik kombi bakımının tüketiciye sağladığı diğer büyük maddi katkı ise fiyatı 10 bin liradan başlayan kombinin ömrünü uzatması.

#15
Foto - Doğal gaz faturasıyla ilgili flaş gelişme! Bu şekilde yüzde 30 tasarruf yapabilirsiniz

PERİYODİK BAKIM ŞU ANDA 200-300 LİRA Kombi bakım sezonu olduğu için markalar şu sıralar indirimli kampanyalar da uyguluyor. Periyodik bakım ücreti kombinin yoğuşmalı ve eski tip olup olmadığına göre değişiyor.

#16
Foto - Doğal gaz faturasıyla ilgili flaş gelişme! Bu şekilde yüzde 30 tasarruf yapabilirsiniz

Bugünlerde yetkili servislerin talep ettiği rakamlar 200-300 lira arasında. Periyodik bakımı yaptırdıktan sonra eğer cihazın garantisi yoksa ek garanti de satın alınabiliyor. Bazı markalar ek garanti alındığında yıllık periyodik bakım ücreti talep etmiyor.

#17
Foto - Doğal gaz faturasıyla ilgili flaş gelişme! Bu şekilde yüzde 30 tasarruf yapabilirsiniz

YENİ TEKNOLOJİLER TASARRUF SAĞLIYOR Kombi kullanım ömrü 20 yıla kadar çıksa da bu süreleri beklemeden imkanlar dahilinde yeni teknolojik ürünleri tercih etmekte fayda var. Bazen daha az tüketen bir cihaz, cimri tutumuyla kısa sürede kendini amorti edebiliyor.

#18
Foto - Doğal gaz faturasıyla ilgili flaş gelişme! Bu şekilde yüzde 30 tasarruf yapabilirsiniz

Örneğin yoğuşmalı kombiler yüzde 30’a varan tasarruf sağlıyor. Bu tasarruf ve güncel gaz fiyatları (1 metreküpü vergi dahil 5.7 lira) dikkate alındığında 6-7 yıl gibi sürede cihazın kendini amorti edeceği hesaplanıyor. Doğalgaz fiyatları arttıkça bu süre daha da kısalabilir

#19
Foto - Doğal gaz faturasıyla ilgili flaş gelişme! Bu şekilde yüzde 30 tasarruf yapabilirsiniz

YETKİLİ SERVİSTEN BAŞKASI DOKUNMASIN Kombi hangi marka olursa olsun periyodik bakımın ve tamiratın yetkili servis tarafından yapılması gerekiyor. Kendilerini servis noktası olarak gösteren ama yetki belgesi olmayan şahıs ve firmalara itibar etmeyin. Çünkü en büyük mağduriyet ve oyunlar ‘yetkisiz’ servislerden kaynaklanıyor.

#20
Foto - Doğal gaz faturasıyla ilgili flaş gelişme! Bu şekilde yüzde 30 tasarruf yapabilirsiniz

Üstelik bunun maliyeti de bir hayli fazla oluyor. Yetkili servis bu noktada çok önemli olduğundan, yeni alınacak bir kombide yeterli servis ağının olup olmadığına dikkat edilmeli.

#21
Foto - Doğal gaz faturasıyla ilgili flaş gelişme! Bu şekilde yüzde 30 tasarruf yapabilirsiniz

İHTİYACA UYGUN ÜRÜN SEÇİMİ Tüketicilerin cihaz alırken genel alışkanlığı ‘oldu mu, en büyük kapasitelisi olsun’ şeklinde. Ancak bu doğru bir seçim değil. Klimada da benzer hatalar yapılıyor.

#22
Foto - Doğal gaz faturasıyla ilgili flaş gelişme! Bu şekilde yüzde 30 tasarruf yapabilirsiniz

Kombinin kapasitesinin evin metrekaresi, baktığı cephe/yön gibi özelliklerle uyumlu olması gerekiyor.

#23
Foto - Doğal gaz faturasıyla ilgili flaş gelişme! Bu şekilde yüzde 30 tasarruf yapabilirsiniz

Örneğin, alanınızın metrekaresine yeterli olmayan bir kapasitede satın aldığınız kombi, ısı verimi sağlamadığı gibi faturaların da şişmesine yol açıyor.

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