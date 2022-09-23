2022-09-23 10:37:09 Doğal gaz faturasıyla ilgili flaş gelişme! Bu şekilde yüzde 30 tasarruf yapabilirsiniz
Kış aylarında hanelerin ısı kontrol merkezi olan kombiler, aylarca aralıksız çalışıyor. Metal yorgunluğu, su kaçağı, toz etkisi, elektrik kaçağı. Küçük bir arıza veya performans kaybı doğalgaz tüketimini artırıp bütçenize ekstra yükler getireceği gibi kombinin kullanım ömrünü de kısaltır. Bu nedenle periyodik bakımı ve rutin kontrolleri göz ardı etmeyin. İşte kış aylarında size yüzde 30’luk tasarruf sağlayacak bilgiler…