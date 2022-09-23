Doğal gaz faturasıyla ilgili flaş gelişme! Bu şekilde yüzde 30 tasarruf yapabilirsiniz

YETKİLİ SERVİSTEN BAŞKASI DOKUNMASIN Kombi hangi marka olursa olsun periyodik bakımın ve tamiratın yetkili servis tarafından yapılması gerekiyor. Kendilerini servis noktası olarak gösteren ama yetki belgesi olmayan şahıs ve firmalara itibar etmeyin. Çünkü en büyük mağduriyet ve oyunlar ‘yetkisiz’ servislerden kaynaklanıyor.