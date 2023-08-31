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Doğadaki en güçlü kolajen kaynağı! Kremlere para dökmeye gerek yok, 1 bardakta 1 kutu kolajen etkisi

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Doğadaki en güçlü kolajen kaynağı! Kremlere para dökmeye gerek yok, 1 bardakta 1 kutu kolajen etkisi

2023-08-31 08:11:49
Doğadaki en güçlü kolajen kaynağı! Kremlere para dökmeye gerek yok, 1 bardakta 1 kutu kolajen etkisi

Kolajen, cilt ve kemik sağlığınız için gerekli olan bir proteindir. Yaşınız ilerledikçe vücudunuzdaki kolajen üretimi azalır. Ancak krem takviyeleriyle ve kolajen hapları kullanarak bu ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Kolajen takviyelerini kullanmak istemiyorsanız bazı besinler de içerisindeki protein ile vücudunuzdaki kolajen miktarını artırıyor. Doğadaki en güçlü kolajen kaynaklarına gelin birlikte bakalım...

#1
Foto - Doğadaki en güçlü kolajen kaynağı! Kremlere para dökmeye gerek yok, 1 bardakta 1 kutu kolajen etkisi

Kolajen tiplerini sıralayacak olursak; Tip 1 kolajen: Vücutta bulunan kolajenin ?'ı Tip 1 kolajendir. Sıkıca demetlenmiş iplikçik yapısında bulunur. Kemik, deri, tendon, fibröz kıkırdak ve diş yapısının kurulmasında görevlidir. Tip 2 kolajen: Bu tipte kolajen fiberleri, Tip 1'e göre daha gevşek paketlenmiştir. Eklemlerde yer alan elastik kıkırdakta bulunur. Tip 3 kolajen: Kas, organ ve damar yapılarının yemelinde yer alır. Tip 4 kolajen: Cilt katmanlarında bulunur.

#2
Foto - Doğadaki en güçlü kolajen kaynağı! Kremlere para dökmeye gerek yok, 1 bardakta 1 kutu kolajen etkisi

Yaşınızın ilerlemesiyle birlikte kolajen üretimi azalır vücut daha az kolajen üretmeye başlar. Cilt elastik yapısını kaybeder. Kırışıklıklar ve ince çizgiler belirleşir. Eklem ağrıları artar.

#3
Foto - Doğadaki en güçlü kolajen kaynağı! Kremlere para dökmeye gerek yok, 1 bardakta 1 kutu kolajen etkisi

Vücut için çok gerekli olan bir protein olan kolajeni takviye ürünlerle vücudunuz için karşılayabileceğiniz gibi bazı besinlerin tüketimini artırarak da karşılayabilirsiniz.

#4
Foto - Doğadaki en güçlü kolajen kaynağı! Kremlere para dökmeye gerek yok, 1 bardakta 1 kutu kolajen etkisi

Yaşınızın ilerlemesiyle birlikte cildin iç tabakalarında kolajen kaybı meydana gelir, cilt esnekliğini kaybeder ve hasar görmeye açık hale gelir. Elastikiyetini kaybeden cilt çok çabuk kırışır. Bunu önlemek için mutlaka beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirmeniz gerekir.

#5
Foto - Doğadaki en güçlü kolajen kaynağı! Kremlere para dökmeye gerek yok, 1 bardakta 1 kutu kolajen etkisi

Vücudunuza kolajen depolamak ve kolajen desteği sağlamak için bazı besinlerden faydalanabilirsiniz. Kolajen deposu olan bu besinleri tüketmek vücudunuz hızlı bir şekilde kolajen üretimine destek olur.

#6
Foto - Doğadaki en güçlü kolajen kaynağı! Kremlere para dökmeye gerek yok, 1 bardakta 1 kutu kolajen etkisi

Buna bağlı olarak cildinizin kırışmasına engel olmuş olursunuz. Kolajen takviyelerinin kalp sağlığı üzerinde olumlu etkilerinin bulunduğuna yönelik çalışmalar da vardır. Ancak yine de kolajen takviyesi kullanmak istemiyorsanız bu besinleri tüketebilirsiniz.

#7
Foto - Doğadaki en güçlü kolajen kaynağı! Kremlere para dökmeye gerek yok, 1 bardakta 1 kutu kolajen etkisi

Sağlıklı beslenme vücut sağlığınız için çok büyük önem taşır. Hem bağışıklığı güçlendirmek hem de tırnak, cilt ve saç sağlığını koruyabilmek için mutlaka dengeli beslenmeye ihtiyaç duyarsınız. Kolajen sadece cildin yaşlanmasını önlemek için gerekli değildir. Saç sağlığını koruyabilmek için kolajen destekli besinleri tüketmeniz önerilir.

#8
Foto - Doğadaki en güçlü kolajen kaynağı! Kremlere para dökmeye gerek yok, 1 bardakta 1 kutu kolajen etkisi

KEMİK SUYU Doğal bir kolajen deposu olan kemik suyu, cilt elastikiyetini koruyor. Cilt sağlığınızı iyileştirmek ve güçlendirmek istiyorsanız kemik suyu tüketmeye başlayabilirsiniz.

#9
Foto - Doğadaki en güçlü kolajen kaynağı! Kremlere para dökmeye gerek yok, 1 bardakta 1 kutu kolajen etkisi

Kemik suyu cildin kırışmasını ve sarkmasını engelliyor. Cildin genç kalmasında en etkili bileşen kolajendir. Ancak kolajeni içerden almak en doğru olan yöntemdir. Yani kolajen zengini kemik suyunu içerek cildinizin her yaşta genç görünmesini sağlayabilirsiniz.

#10
Foto - Doğadaki en güçlü kolajen kaynağı! Kremlere para dökmeye gerek yok, 1 bardakta 1 kutu kolajen etkisi

Kemik suyu kolajen, glutamin, kalsiyum, magnezyum, fosfor, amino asitler, kondroitin, glukozamin ve prolin gibi maddeler içerir. Bu maddeler insan vücudunda da vardır fakat zamanla azalır ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Kemik suyu içerek bu maddelerin azalmasını engelleyebilirsiniz. Her gün 1 bardak içerek vücudunuza kolajen takviyesinde bulunabilirsiniz.

#11
Foto - Doğadaki en güçlü kolajen kaynağı! Kremlere para dökmeye gerek yok, 1 bardakta 1 kutu kolajen etkisi

KOLAJEN DEPOSU OLAN DİĞER BESİNLER KİVİ Kivinin içerisinde A, C ve K vitaminleri bulunur. Bu vitaminler cilt sağlığını korur ve cildi onarır. Kivi tüketerek cildinize kolajen desteği sağlayabilirsiniz. Sevilen bir kış meyvesi olan kiviyi her gün 1 adet tüketmek cildinizi gençleştirir adeta zamana meydan okur.

#12
Foto - Doğadaki en güçlü kolajen kaynağı! Kremlere para dökmeye gerek yok, 1 bardakta 1 kutu kolajen etkisi

YABAN MERSİNİ Yaşlanma karşıtı en etkili besinler arasında yaban mersini de yer alıyor. Yaban mersini , canlı küçük besin santralleridir. Sadece yüksek konsantrasyonlarda antioksidan içermekle kalmaz, birçok çalışma kalp, sinir sistemi, beyin ve hatta gözlerinizle ilgili yaşa bağlı sorunları önlemede faydalı olduklarını ileri sürmüştür.

#13
Foto - Doğadaki en güçlü kolajen kaynağı! Kremlere para dökmeye gerek yok, 1 bardakta 1 kutu kolajen etkisi

YER FISTIĞI Yer fıstığı, cildin dolgun ve genç görünmesini sağlayan kolajen üretimini uyarmaya yardımcı olan çinko açısından yüksektir. Cildi sıkılaştırır ve sarkmaları önler. Kırışıklıklar ile savaşır. İnce çizgilerin görünümünü azaltır. Yer fıstığı tüketmek cildi iyileştirir. Cildin dayanıklılığını artırır. Yer fıstığı aynı zamanda vücudu serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korumaya yardımcı olabilecek antioksidanlar açısından da zengindir.

#14
Foto - Doğadaki en güçlü kolajen kaynağı! Kremlere para dökmeye gerek yok, 1 bardakta 1 kutu kolajen etkisi

ZEYTİNYAĞI E vitamini zengini zeytinyağı hem saç hem de cilt bakımında çok sık kullanılır. Zeytinyağı cilde nem depolar. Cildin kırışmasını ve ince çizgilerin oluşmasını engeller. Cilde dolgunluk kazandırır. Sıkı ve canlı bir cilde kavuşmanıza yardımcı olur.

#15
Foto - Doğadaki en güçlü kolajen kaynağı! Kremlere para dökmeye gerek yok, 1 bardakta 1 kutu kolajen etkisi

KIRMIZI BİBER Kırmızı biberin içerisinde bol miktarda C vitamini bulunur. Kırmızı biber C vitamini ve kolajen desteği sağlayarak cilt hücrelerinin kısa sürede yenilenmesine yardımcı olur. Araştırmalar göre kolajen cildin dokusunu, elastikiyetini ve nemini dengeler. Kırmızı biberi düzenli olarak tüketerek cilt sağlığınızı destekleyebilirsiniz.

#16
Foto - Doğadaki en güçlü kolajen kaynağı! Kremlere para dökmeye gerek yok, 1 bardakta 1 kutu kolajen etkisi

PROPOLİS Propolis cilde kolajen desteği sağlar. Bu özelliği ile hücreleri hızlı bir şekilde yeniler. Kırışıklıkların ve ince çizgilerin görünümünü azaltır. Propolisin içeriğindeki kolajenler, cildin kolajen seviyesini arttırarak cildin gençleşmesini ve sıkılaşmasını sağlar. Cildin elastik yapısını koruduğu ve kolajen üretimini desteklediği için cildin kırışmasını da önler.

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