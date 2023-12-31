2023-12-31 14:26:00 Doğada kendiliğinden yetişiyor, 7 saatte toplanıyor! Ruslar onun için deli oluyor: Dikeninden yaprağına her şeyi şifa
Sulak bulduğu alanda kendi kendine yetişiyor faydası Rusları bile ayaklandırıyor. Toplaması zor ancak yemesi oldukça keyifli bu meyvenin şifası da her derde deva oluyor. Türkiye'de bol miktarda yetişiyor ama sefasını Ruslar sürüyor. İşte tüm detaylar… Türkiye'de bol miktarda yetişen karamuk bitkisi genellikle sulak alanlarda yetişiyor. Typha cinsine ait bir bitki türü olarak karşımıza çıkan karamuk genellikle sazlık ve kamış olarak bilinmektedir. Uzun-ince gövdeleri ve karakteristik silindir, kahverengi başakları ile tanınan Karamuk, bitkinin çiçeklenme bölümü olarak görülmektedir.