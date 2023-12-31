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Doğada kendiliğinden yetişiyor, 7 saatte toplanıyor! Ruslar onun için deli oluyor: Dikeninden yaprağına her şeyi şifa

2023-12-31 14:26:00
Doğada kendiliğinden yetişiyor, 7 saatte toplanıyor! Ruslar onun için deli oluyor: Dikeninden yaprağına her şeyi şifa

Sulak bulduğu alanda kendi kendine yetişiyor faydası Rusları bile ayaklandırıyor. Toplaması zor ancak yemesi oldukça keyifli bu meyvenin şifası da her derde deva oluyor. Türkiye'de bol miktarda yetişiyor ama sefasını Ruslar sürüyor. İşte tüm detaylar… Türkiye'de bol miktarda yetişen karamuk bitkisi genellikle sulak alanlarda yetişiyor. Typha cinsine ait bir bitki türü olarak karşımıza çıkan karamuk genellikle sazlık ve kamış olarak bilinmektedir. Uzun-ince gövdeleri ve karakteristik silindir, kahverengi başakları ile tanınan Karamuk, bitkinin çiçeklenme bölümü olarak görülmektedir.

#1
Foto - Doğada kendiliğinden yetişiyor, 7 saatte toplanıyor! Ruslar onun için deli oluyor: Dikeninden yaprağına her şeyi şifa

Sulak bir alan bulduğunda kendiliğinden yetişen karamuk bitkisi, su kalitesini iyileştirmeye yardımcı olmaktadır. Su içerisindeki fazla besin maddelerini emerek su ekosisteminin sağlığını koruyan karamuk, kuşlar ve bir yer vahşi yaşam hayvanları için önemli bir habitat alanı oluşturuyor. Ekonomik açıdan oldukça önemli bir yere sahip olan bu bitki sepet yapımında geleneksel el sanatlarına kadar pek çok farklı alanda değerlendiriliyor. Bazı yerlerde inşaat malzemesi olarak kullanıldığı görülürken bazı kısımları da gıda olarak tüketilmektedir. Genç sürgünleri ve polenleri bazı yerel mutfaklarda kullanılmaktadır.

#2
Foto - Doğada kendiliğinden yetişiyor, 7 saatte toplanıyor! Ruslar onun için deli oluyor: Dikeninden yaprağına her şeyi şifa

Şifasını bilenler yaz aylarında sepet sepet topluyor şifasından en çok Ruslar yararlanıyor. Mayhoş, ekşimsi bir tada sahip olan Karamuk iltihaptan şekere kadar birçok hastalığa iyi gelmektedir. Tek başına tüketilebileceği gibi kaynatılarak da tüketilebilen Karamuk, antikor üretimi ile birçok hastalığa da şifa oluyor. Bitkilerin çoğunlukla meyvesi ve kökü kullanılsa dahi dikeni ve yaprağı da oldukça büyük bir şifa kaynağı olarak görülmektedir.

#3
Foto - Doğada kendiliğinden yetişiyor, 7 saatte toplanıyor! Ruslar onun için deli oluyor: Dikeninden yaprağına her şeyi şifa

KARAMUK BİTKİSİNİN FAYDALARI Soğuk algınlığına iyi geliyor. İltihabı iyileştiriyor. Şeker hastalarına şifa oluyor. Tansiyonu düşürüyor Kalbi koruyor Bağışıklığı güçlendiriyor Enfeksiyon ve bakterileri de yok ediyor.

#4
Foto - Doğada kendiliğinden yetişiyor, 7 saatte toplanıyor! Ruslar onun için deli oluyor: Dikeninden yaprağına her şeyi şifa

Dikenli bir meyve olması nedeniyle eldivenle toplanabilen ve toplanması oldukça zahmetli olan Karamuk, toplam 7 ila 8 saat arasında değişen sürelerde toplanabiliyor. Hem yaş Hem de kuru haliyle satılan bu bitki hoşaf gibi tüketilebileceği gibi tatlılarda da kullanılıyor. Rusların yoğun bir şekilde ilgi gösterdiği Karamuk, Rusların pilavlarını süslüyor. Karamuk kandaki alyuvarlara iyi geldiği için özellikle Lösemi hastaları kullanıyor. Yine idrar yolu iltihabı hastalığında da kullanılıyor. Sağlık bilgileri sağlayıcısı Verywell; hipertansiyonu olan kişilerde yapılan bir çalışmada, kan basıncını düşürücü ilaçlarla birlikte günlük olarak karamuk meyvesinin kullanıldığını açıkladı. Karamuk kökleri ve gövde kabukları kurutulduktan sonra çay olarak kullanıldığı gibi meyveleri de taze veya kurutularak kullanılır. Meyvelerinden tatlı, şurup ve hoşaf yapılır. Yaprakları tat vermesi için çorba ve bulgur pilavına konur.

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