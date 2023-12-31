Doğada kendiliğinden yetişiyor, 7 saatte toplanıyor! Ruslar onun için deli oluyor: Dikeninden yaprağına her şeyi şifa

Dikenli bir meyve olması nedeniyle eldivenle toplanabilen ve toplanması oldukça zahmetli olan Karamuk, toplam 7 ila 8 saat arasında değişen sürelerde toplanabiliyor. Hem yaş Hem de kuru haliyle satılan bu bitki hoşaf gibi tüketilebileceği gibi tatlılarda da kullanılıyor. Rusların yoğun bir şekilde ilgi gösterdiği Karamuk, Rusların pilavlarını süslüyor. Karamuk kandaki alyuvarlara iyi geldiği için özellikle Lösemi hastaları kullanıyor. Yine idrar yolu iltihabı hastalığında da kullanılıyor. Sağlık bilgileri sağlayıcısı Verywell; hipertansiyonu olan kişilerde yapılan bir çalışmada, kan basıncını düşürücü ilaçlarla birlikte günlük olarak karamuk meyvesinin kullanıldığını açıkladı. Karamuk kökleri ve gövde kabukları kurutulduktan sonra çay olarak kullanıldığı gibi meyveleri de taze veya kurutularak kullanılır. Meyvelerinden tatlı, şurup ve hoşaf yapılır. Yaprakları tat vermesi için çorba ve bulgur pilavına konur.