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Doğa tutkunlarının uğrak noktası: Sülüklü Göl

2023-06-17 22:06:05
Doğa tutkunlarının uğrak noktası: Sülüklü Göl

Sülüklü Göl doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası oldu.

#1
Foto - Doğa tutkunlarının uğrak noktası: Sülüklü Göl

Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı eteklerinde bulunan Sülüklü Göl, doğal güzelliğiyle son yıllarda doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline geldi.

#2
Foto - Doğa tutkunlarının uğrak noktası: Sülüklü Göl

Son 50 yıldır ilk kez geçtiğimiz Sonbaharda kuruma tehlikesi yaşayan ancak yağışlardan sonra tekrar eski görünümüne dönen Sülüklü Göl, üzerinde açan nilüfer çiçekleri ve eşsiz doğal güzelliği ile doğa ve fotoğraf severlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

#3
Foto - Doğa tutkunlarının uğrak noktası: Sülüklü Göl

Fotoğraf tutkunları, havadan adeta bir kalp sembolüne benzeyen gölü fotoğraflayarak, eşsiz manzarayı kayıt altına aldı.

#4
Foto - Doğa tutkunlarının uğrak noktası: Sülüklü Göl

Gölde fotoğraf çekimleri yapan doğasever Elçin Mercül, "Burayı çok seviyoruz. Her sene mutlaka ziyaret ettiğimiz noktalardan bir tanesi oldu. Gölün üzerindeki nilüfer çiçekleri oldukça dikkatimizi çekiyor. Burası bize güzel materyaller sunuyor. Herkesin doğayı sevmesini umuyorum. Doğamızı kirletmesinler ve bu güzel ortamı bizden sonraki nesillere de bıraksınlar" dedi.

#5
Foto - Doğa tutkunlarının uğrak noktası: Sülüklü Göl

Öte yandan, gölde açan nilüfer çiçekleri Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce biyoçeşitliliğin korunması programında bulunuyor ve zarar verenler hakkında 2872 sayılı 'Çevre Kanunu' çerçevesinde idari yaptırım cezası uygulanıyor.

#6
Foto - Doğa tutkunlarının uğrak noktası: Sülüklü Göl

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