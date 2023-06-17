Doğa tutkunlarının uğrak noktası: Sülüklü Göl

Gölde fotoğraf çekimleri yapan doğasever Elçin Mercül, "Burayı çok seviyoruz. Her sene mutlaka ziyaret ettiğimiz noktalardan bir tanesi oldu. Gölün üzerindeki nilüfer çiçekleri oldukça dikkatimizi çekiyor. Burası bize güzel materyaller sunuyor. Herkesin doğayı sevmesini umuyorum. Doğamızı kirletmesinler ve bu güzel ortamı bizden sonraki nesillere de bıraksınlar" dedi.