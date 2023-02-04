Diyarbakırlı kadınların ‘Hanım Ağası’ kar-kış demeden köyleri geziyor Eski Türkiye'ye dönmek istemiyoruz

Güneydoğu'nun en büyük aşiretlerinden biri olan 'Şeyhdoda Aşireti'nin lideri olan 51 yaşındaki bir çocuk annesi Suna Kepolu Ataman, Diyarbakır'ın en ücra ilçe ve köylerine kadar giderek kadınlarla bir araya geliyor. Kar-kış demeden kadınların sorunlarını dinleyen Suna Kepolu Ataman, bölgede kadınların ve genç kızların 'Hanım Ağası' oldu. Son olarak gittiği Kulp ilçesinde kar üzerinde kendisini karşılayanlarla halaylar çeken Hanım Ağa, kadınlara da örnek oluyor. Talepleri ve sorunları tek tek ziyaret ettiği evlerde dinleyen Ataman, ailelere eğitim başta olmak üzere maddi ve manevi destekte bulunuyor.