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Diyarbakırlı kadınların ‘Hanım Ağası’ kar-kış demeden köyleri geziyor Eski Türkiye'ye dönmek istemiyoruz

2023-02-04 11:06:57
Diyarbakırlı kadınların ‘Hanım Ağası’ kar-kış demeden köyleri geziyor Eski Türkiye'ye dönmek istemiyoruz

Bölgede ‘Hanım Ağa’ olarak bilinen Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Suna Kepolu Ataman, kar-kış demeden ilçe ve köyleri gezerek kadınların sorunlarını dinliyor. Diyarbakır’ın en ücra ilçe ve köylerine kadar giderek kadınlarla bir araya gelen Hanım Ağa, son olarak gittiği Kulp ilçesinde kar üzerinde kadınlarla halay çekti. Bölgede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en büyük destekçisinin kadınlar olduğunu belirten Ataman, “90’lı yıllarda bölgede en büyük acıyı kadınlar yaşadı. Son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Türkiye’yi çok iyi bir yere taşıdı. Görüşme yaptığımız kadınlarımız da, eski Türkiye’ye dönmek istemiyor. Bana göre Kürtlerin gerçek partisi AK Partidir” dedi.

#1
Foto - Diyarbakırlı kadınların ‘Hanım Ağası’ kar-kış demeden köyleri geziyor Eski Türkiye'ye dönmek istemiyoruz

Güneydoğu'nun en büyük aşiretlerinden biri olan 'Şeyhdoda Aşireti'nin lideri olan 51 yaşındaki bir çocuk annesi Suna Kepolu Ataman, Diyarbakır'ın en ücra ilçe ve köylerine kadar giderek kadınlarla bir araya geliyor. Kar-kış demeden kadınların sorunlarını dinleyen Suna Kepolu Ataman, bölgede kadınların ve genç kızların 'Hanım Ağası' oldu. Son olarak gittiği Kulp ilçesinde kar üzerinde kendisini karşılayanlarla halaylar çeken Hanım Ağa, kadınlara da örnek oluyor. Talepleri ve sorunları tek tek ziyaret ettiği evlerde dinleyen Ataman, ailelere eğitim başta olmak üzere maddi ve manevi destekte bulunuyor.

#2
Foto - Diyarbakırlı kadınların ‘Hanım Ağası’ kar-kış demeden köyleri geziyor Eski Türkiye'ye dönmek istemiyoruz

"CUMHURBAŞKANIMIZIN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ KADINLARDIR" Diyarbakır'da ilçe ve köy ziyaretleri sırasında bölge halkının AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük umutlar bağladığını gördüğünü belirten Suna Kepolu Ataman, Diyarbakır başta olmak üzere bölgede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük destekçisinin kadınlar olduğunu söyledi. 90'lı yıllarda bölgede en büyük acıyı kadınların yaşadığına dikkat çeken Hanım Ağa, "AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte bölge halkı için de önemli adamlar atıldı. OHAL'in ilk olarak kaldırılması, bölge insanı üzerinde büyük rahatlama sağladı. Bunun ardından atılan önemli adamlar, hayata geçirilen projelerle son 20 yılda Cumhurbaşkanımız Türkiye'ye çok iyi bir yere taşıdı" dedi.

#3
Foto - Diyarbakırlı kadınların ‘Hanım Ağası’ kar-kış demeden köyleri geziyor Eski Türkiye'ye dönmek istemiyoruz

"BÖLGE KADINI ARTIK DAHA GÜÇLÜ" Kadınların hayata katılması, ekonomik özgürlüklerini sağlamaları açısından da hükümetin önemli projeleri gerçekleştirdiğini vurgulayan Ataman, "Bölge kadını artık daha güçlü ve kendine güveniyor. Yaptığımız köy ya da ilçe ziyaretleri sırasında bunu görebiliyoruz. Görüşme yaptığımız kadınlarımız da, sağlanan huzur ve güven ortamının devam etmesini istiyor.

#4
Foto - Diyarbakırlı kadınların ‘Hanım Ağası’ kar-kış demeden köyleri geziyor Eski Türkiye'ye dönmek istemiyoruz

Türkiye'yi eskiye götürecek iktidarlara şans vermeyeceklerini biliyoruz. Kadınlarımız eski Türkiye'ye dönmek istemiyor. Yine bazı siyasi partiler son günlerde bölge halkının oyunu almak amacıyla söylemleriyle dikkat çekmek istiyor. Bunu her insanın bilmesi gerekiyor, Kürtlerin gerçek partisi AK Partidir" ifadelerini kullandı. KAYNAK: SABAH GAZETESİ

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