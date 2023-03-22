Diyarbakır'da tedirgin eden olay

"Birincisi yumurtadan çıkışı ile ilk soğukların başladığı ve kışlık keselerini örmeye başladıkları, üçüncü deri değiştirmesine kadar geçen ekim-şubat dönemdir. Bundan sonra ikinci dönem başlar. Bu da üçüncü deri değişiminden, krizalitleşme için toprağa inmeye başladıkları zamana kadar geçen dönemdir. İklimsel değişimler ve mücadele edilmediğinde sayılarında artış olması söz konusudur. Yapılan çalışmalar böceğin doğal düşmanı ya da predatorü olduğunu söyleyebileceğimiz kuş türlerinden yaz göçmeni türler; tepeli guguk kuşu clamator glandarius, guguk kuşu cuculus canorus, çoban aldatan caprimulgus europaeus ve ibibik upupa epops iken yerli türler; büyük baştankara parus major, çam baştankarası gibi kuşlardır"