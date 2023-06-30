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Diyarbakır'da korkunç gece! Ölü ve yaralılar var

2023-06-30 07:04:49
Diyarbakır'da korkunç gece! Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 00.20 sıralarında Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı üzerinde meydana geldi. Stadyum istikametinden Abdülkadir Kadir Aksu yönüne giden B.G. yönetimindeki 34 BGR 221 plakalı lüks otomobil, Fırat Bulvarı kavşağında önünde seyir halinde olan O.E. yönetimindeki 21 ABN 304 plakalı hafif ticari araca çarparak sürükledi. Savrulan iki araç kaldırımda bulunan 2 kişiye çarptıktan sonra alışveriş merkezinin kapalı olan kepenklerini kırarak içeriye girdi.

#1
Foto - Diyarbakır'da korkunç gece! Ölü ve yaralılar var

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk olarak kaldırımda yürürken iki aracın çarptığı B.Y. ile Aydın Gündoğar'a müdahale etti. Durumu ağır olan Gündoğar ile B.Y., ilk tedavilerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

#2
Foto - Diyarbakır'da korkunç gece! Ölü ve yaralılar var

Bu sırada itfaiye ekipleri alışveriş merkezine giren iki araçta sıkışan sürücüler B.G ve O.E ile yolcular Ş.E., R.B., A.İ. ve İ.İ.'yi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. 6 yaralı ilk müdahalenin ardından hastanelere götürüldü.

#3
Foto - Diyarbakır'da korkunç gece! Ölü ve yaralılar var

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan duruma ağır olan yaya Aydın Gündoğar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 7 yaralının ise tedavileri sürüyor.

#4
Foto - Diyarbakır'da korkunç gece! Ölü ve yaralılar var

KAVŞAK TRAFİĞE KAPATILDI - Kaza yerine gelen polis ekipleri ise bölgede yeni bir kaza olmaması için önlem aldı. Kavşağı trafiğe kapatan ekipler, araçları alternatif güzergaha yönlendirdi, alışveriş merkezinin çevresine ise güvenlik şeridi çekildi.

#5
Foto - Diyarbakır'da korkunç gece! Ölü ve yaralılar var

Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından kazaya karışan iki otomobil ve hafif ticari araç çekici yardımıyla alışveriş merkezinden çıkarıldı.

#6
Foto - Diyarbakır'da korkunç gece! Ölü ve yaralılar var

Kavşakta trafik akışı ise yapılan temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

#7
Foto - Diyarbakır'da korkunç gece! Ölü ve yaralılar var

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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