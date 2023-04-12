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Diyarbakır'da katliam gibi kaza

2023-04-12 12:39:34
Diyarbakır'da katliam gibi kaza

Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır- Elazığ kara yolu 20'nci kilometresinde meydana geldi.

#1
Foto - Diyarbakır'da katliam gibi kaza

Yolda çalışma yapan Karayolları Bölge Müdürlüğü çalışanı 4 işçiye, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BAT 938 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada, işçilerden 3’ü hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı.

#2
Foto - Diyarbakır'da katliam gibi kaza

Sürücü, aracını kaza yerinde bırakıp kaçtı.

#3
Foto - Diyarbakır'da katliam gibi kaza

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Haberi alıp olay yerine gelen Karayolları çalışanları, gözyaşı döktü. Yaralı işçi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

#4
Foto - Diyarbakır'da katliam gibi kaza

Güvenlik güçleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatılırken, cenazeler ise otopsi için morga götürüldü. (DHA)

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