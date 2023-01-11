Diyarbakır'da inanılmaz rekor! 1 yılda 3 bin ton yendi

Ciğer kebabının patentinin Diyarbakır’da olduğunu hatırlatan Erdin, “Şanlıurfa, Gaziantep ve Adıyamanlılar ciğerin kendi şehrinin lezzeti olduğunu söylüyor. Ama ciğerin patenti bizdedir. Artık kimse bizim yöremizin yemeğidir diyemez. Sabahları saat 06.00’da bizim ateşimiz hazır olup gece saat 00.00’a kadar ciğer pişiririz. Dediğim gibi sabah lokantaya gelip baktığınızda masalarda ciğer yiyen müşterilerimizi görürsünüz. Yani sabah öğlen ve akşam yemeklerinde de ciğer tüketimi oluyor. Günlük zaten 800-900 müşterimizi ağırlıyoruz. Bu aralar Diyarbakır’ımıza turist akını olmaktadır. Artık şehrimiz eskisi gibi siyasi olaylarla anılmıyor. Kente gelen turistler gerçekten merakından geliyor. Diyarbakır’ımızı inşallah çok güzel yerlerde göreceğiz” ifadelerinde bulundu. Adana’dan Diyarbakır’a gelen Akgün Yaraş, ilk defa damak tadına hitap eden bir ciğer kebabını yediğini belirtti.