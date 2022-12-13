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Hayat-Aktüel
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Diyarbakır'da feci kaza: Yaralılar var

2022-12-13 22:34:35
Diyarbakır'da feci kaza: Yaralılar var

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

#1
Foto - Diyarbakır'da feci kaza: Yaralılar var

Diyarbakır-Silvan kara yolunun Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 ACU 597 plakalı minibüs, seyir halindeki 34 DBJ 182 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, yol kenarındaki bir marketin meyve ve sebze tezgahına, minibüs de yol ortasındaki refüje çarparak durabildi.

#2
Foto - Diyarbakır'da feci kaza: Yaralılar var

Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşlar ile ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

#3
Foto - Diyarbakır'da feci kaza: Yaralılar var

Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, marketten alışveriş yapıp çıkan müşterilerin kapı önünde park ettikleri araçlarına binmelerinden hemen sonra otomobilin sebze ve meyve reyonlarına çarptığı görülüyor.

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