2023-07-24 07:15:24 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Ayasofya açıklaması
Ayasofya Camii'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasının üçüncü yıl dönümünde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın çağrısıyla vatandaşlar sabah namazında camiye akın etti. Üç yıl önce 86 yıllık hasretin son bulduğunu dile getiren Erbaş, “Ayasofya Fatih'in bize bir emaneti, İstanbul'un fethinin en önemli sembolüdür” dedi. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılışının üçüncü yıl dönümü olan 24 Temmuz’da vatandaşlar, sabah namazında camiye akın etti. Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş sabah namazını kıldırdı. Namaz sonrası dualar okundu.